От старых пятиэтажек к новым кварталам: Как реновация меняет облик Москвы

Программа реновации стала не только одним из крупнейших социальных проектов Москвы, но и заметно повлияла на архитектуру города. Около миллиона москвичей должны переехать в новое жильё, а сами дома проектируют так, чтобы они формировали облик районов на десятилетия вперёд. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

«Качество городской среды, архитектура новых домов — это вопросы, которым мы уделяем самое пристальное внимание. Причём с каждым новым проектом стараемся сделать его лучше, чем делали до сих пор», — отметил градоначальник.

Одним из первых примеров нового подхода стал дом 62б на 5-й Парковой улице в Северном Измайлове. Именно сюда в 2018 году начали переселяться первые участники программы. В проекте использовали решения, которые позднее вошли в единый московский стандарт реновации: вентилируемые фасады, панорамное остекление лоджий, входы на уровне земли, общественные помещения на первых этажах и готовые квартиры с улучшенной отделкой. Светло-бежевый фасад дополнили охристыми и терракотовыми элементами.

Дом 47 на Бауманской улице, введённый в эксплуатацию в 2021 году, вписали в историческую застройку за счёт пяти секций разной высоты. На первых этажах появились магазины, кафе и аптека, а внутри оборудовали закрытый двор с озеленением, детской и спортивной площадками. Проект получил архитектурную премию Москвы и победил в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства» среди новостроек стандарт-класса.

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В 2025 году в Котловке сдали дом 11, корпус 2 на улице Ремизова — первый объект реновации со стеклофибробетонными панелями на фасадах. Материал отличается небольшой массой, устойчивостью к сырости, морозам и перепадам температур. Панели изготавливают на заводе, что позволяет получать ровные стыки и обходиться без цементного раствора на стройплощадке. Ещё один проект прошлого года — дом 7 на улице Чёрное Озеро в Косино-Ухтомском районе. Два малоэтажных корпуса оформили в бежевых и графитовых тонах, а часть второго этажа вынесли вперёд, создав навес над входом.

В этом году началось заселение дома 2 на Ярославской улице в Алексеевском районе. В нём более 440 квартир. Белые фасады дополнили графитовыми линиями окон и лоджий, а первые этажи отвели под торговлю и услуги.

Среди строящихся объектов — комплекс на Коровинском шоссе в Бескудниковском районе. Два корпуса соединят одноэтажной пристройкой и расположат так, чтобы между ними появился закрытый двор. Один из фасадов выполнят в серо-зелёной гамме, визуально связав его с соседним парком. На Рязанском проспекте в Нижегородском районе один из фасадов украсят объёмными металлическими кассетами, а квартиры получат окна с повышенной звукоизоляцией. Во дворе предусмотрены детские и спортивные площадки и зелёная зона отдыха.

Ещё один проект — жилой комплекс на Тюменской улице в Богородском районе — стал лауреатом архитектурной премии Москвы 2026 года. Дом спроектировали каскадным, с секциями разной этажности. Цоколь облицуют натуральным камнем габбро, а верхние этажи получат панорамное остекление и вертикальные панели.