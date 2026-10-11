Площадки, коворкинг и шезлонги: Как изменились два квартала в Вешняках

В районе Вешняки на востоке Москвы обновили два жилых квартала, создав новые пространства для отдыха, занятий спортом и детских игр. Один из них расположен между Вешняковской улицей, аллеей Жемчуговой и улицей Юности, второй — между улицами Молдагуловой, Юности и Снайперской, рядом с Кусковским лесопарком.

В первом квартале появилось семь современных детских площадок, рассчитанных на ребят разного возраста. Для них установили горки, качели, песочницы, игровые лабиринты и многофункциональные городки.

Там же создали спортивный кластер с универсальным полем. Для жителей установили тренажёры, а площадки для мини-футбола, баскетбола и стритбола получили безопасное покрытие. Рядом оборудовали зону спокойного отдыха с качелями и скамейками. Отдельное пространство отвели под коворкинг, где можно работать на свежем воздухе.

Во втором квартале также обновили инфраструктуру для детей и взрослых. Для юных жителей оборудовали площадки, предназначенные в том числе для ролевых игр. Любителям спорта доступны волейбольная площадка и многофункциональная зона с тренажёрами. Для тех, кто предпочитает спокойный отдых, установили качели и шезлонги.

Завершающей частью благоустройства стало озеленение территории. В обоих кварталах высадили клёны и яблони.

Общественные пространства в Вешняках обновляли и ранее. В 2025 году привели в порядок озеленённую территорию напротив Кетчерской улицы площадью 8,9 гектара. Там создали всесезонный спортивный кластер, установили уличные тренажёры и гимнастические конструкции с подвесными элементами.

Для любителей командных видов спорта на этой территории оборудовали отдельную баскетбольную зону со стритбольными кольцами и специальным покрытием. Кроме того, там появились площадки для настольного тенниса, скейт-парк и памп-трек. Благодаря этому пространство рассчитано на разные виды активности — от тренировок на тренажёрах до катания и командных игр.