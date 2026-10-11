Где гулять золотой осенью: Названы маршруты по паркам Москвы — от коротких до многочасовых

Осень меняет привычные московские парки до неузнаваемости: аллеи становятся золотыми, пруды отражают багряные кроны, а знакомые усадьбы приобретают совсем другое настроение. Для прогулки не обязательно освобождать целый день — в парках столицы есть маршруты как на 20–30 минут, так и на несколько часов.

Когда есть полчаса

Один из самых коротких вариантов — «Красногвардейские пруды» в Пресненском районе (ЦАО). Путь можно начать от Звенигородского шоссе, пройти мимо детской и спортивных площадок, а затем выйти к каскаду из трёх водоёмов. У Среднего пруда расположены уединённые беседки, а возле Нижнего — сцена, амфитеатр и точки с напитками и едой. На такую прогулку понадобится около 20–30 минут.

Чуть больше времени стоит заложить на сад «Эрмитаж» в Тверском районе (ЦАО). От Каретного Ряда дорожка ведёт к белому фонтану и театрам «Новая опера», «Эрмитаж» и «Сфера». По пути можно рассмотреть старинные фонари с монограммой Якова Щукина, зайти к летней эстраде и завершить прогулку у памятника влюблённым, выполненного из стальных труб в форме сердца. Маршрут рассчитан примерно на 25–40 минут.

Ещё один вариант — «Царицыно» (расположен в ЮАО между районами Царицыно, Бирюлёво Восточное, Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное). От входа со стороны метро «Орехово» можно пройти через Виноградные ворота, мимо Оперного дома и Малого дворца, затем выйти к дворцовой площади, Фигурному мосту и дамбе между Верхним и Средним Царицынскими прудами. Дорога до центральных ворот у метро «Царицыно» займёт около 40 минут спокойным шагом.

Прогулки примерно на час

В парке «Северное Тушино» (СЗАО) маршрут начинается у центрального входа и спускается к набережной Химкинского водохранилища. Оттуда видны суда и Северный речной вокзал. По дороге можно заглянуть к Музею истории Военно-морского флота, где под открытым небом находятся подлодка «Новосибирский комсомолец», экраноплан «Орлёнок» и катер «Скат». После этого стоит пройти через яблоневый сад или выйти к Алёшкинскому пруду. Вся прогулка займёт 45–60 минут.

В усадьбе Кусково в районе Вешняки (ВАО) осенью можно совместить прогулку с погружением в историю. Здесь стоит увидеть деревянный дворец, большой пруд, французский регулярный парк, розарий и вольер с павлинами. Если времени достаточно, маршрут можно продолжить к Голландскому и Швейцарскому домикам, а также к старым дубам, которые сажали Александр III и его супруга. На основную прогулку потребуется около часа.

Парк у прудов «Радуга» в Вешняках подойдёт тем, кто хочет добавить к прогулке немного спорта. Вдоль территории проходит примерно двухкилометровая велодорожка, есть теннисные столы и корты, площадки для волейбола и баскетбола, воркаут-зона и тренажёры. Завершить маршрут можно у Большого Графского пруда. В зависимости от темпа прогулка займёт от 45 минут до полутора часов.

На полтора-два часа

Лесопарк «Кусково» продолжает усадебную территорию уже в более природном формате. Дорога идёт вдоль Большого Дворцового пруда, с противоположного берега которого открывается вид на усадьбу. На велосипеде здесь можно примерно за полтора часа преодолеть почти 10 километров и заехать на памп-трек. Пеший маршрут займёт около часа или чуть больше.

Терлецкий лесопарк (районы Перово и Ивановское, ВАО) позволяет чередовать активность и спокойный отдых. Здесь можно пройти вдоль каскада прудов, прокатиться по дубраве, позаниматься на уличных тренажёрах или взять напрокат велосипед, веломобиль либо детский электромобиль. На территории также есть кафе и спортивные площадки. На прогулку стоит выделить от 45 минут до двух часов.

Измайловский парк (районы Измайлово и Соколиная Гора, ВАО) даёт возможность почувствовать себя почти за городом, не покидая Москвы. Начать можно у Лебедянского пруда, затем пройти мимо экоцентра «Царская пасека», выйти к Красному и Декоративному прудам, а после углубиться в лесную часть к двум небольшим водоёмам. Финальной точкой станет главная аллея, где можно взять чай или кофе. Такой маршрут рассчитан примерно на полтора-два часа.

Для тех, кто не спешит

Усадьба Воронцово (Обручевский район, ЮЗАО) подойдёт для долгой прогулки с историческими остановками. Со стороны метро «Воронцовская» открывается вид на готические башни парадного въезда. Далее можно пройти к храму Живоначальной Троицы, через дубраву к восточному флигелю, Итальянскому саду, обелиску, каскаду из пяти прудов и Китайскому саду. На весь путь потребуется от полутора до трёх часов.

Фото © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В ландшафтном парке «Митино» (СЗАО) маршрут построен по кругу. Он начинается на археологической площади, проходит мимо Константино-Еленинского храма и Пенягинского пруда, затем ведёт к спортивным площадкам, фестивальной площади, летнему кинотеатру, усадьбе Деда Мороза и смотровой площадке. После мостика через Барышиху дорога возвращается к исходной точке. На такую прогулку понадобится около двух часов.

Если свободен почти целый день, можно отправиться в «Сокольники» (ВАО). От главного входа путь идёт через Фонтанную площадь к Золотому пруду, затем возвращается к центральной части парка и продолжается к Нижнему Майскому и Путяевским прудам. За три часа такой маршрут позволяет увидеть сразу несколько наиболее живописных уголков парка и закончить прогулку у Большого Путяевского пруда.