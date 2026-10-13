Слякоть, холод и паразиты: Как уберечь питомца от осенних болезней

С наступлением холодов у домашних животных чаще обостряются хронические болезни, появляются проблемы с кожей, пищеварением и паразитами. Врачи государственной ветеринарной службы Москвы советуют владельцам внимательнее следить за состоянием питомцев после возвращения с дач и не прекращать сезонные обработки раньше времени.

Чтобы снизить риск заболеваний, после прогулок и мытья нужно хорошо просушивать шерсть и лапы, особенно участки между пальцами. Также важно защищать животных от сквозняков и переохлаждения и регулярно использовать средства против паразитов.

Осенью чаще страдают кожа и лапы

Одной из самых распространённых причин обращения в государственные ветклиники в холодный сезон становятся дерматиты, аллергические реакции и другие поражения кожи.

Сырая погода, грязь и слякоть повышают риск грибковых инфекций и межпальцевой пиодермии. Поэтому после прогулки питомца недостаточно просто вымыть — шерсть и лапы желательно полностью высушить.

Ещё одна частая осенняя проблема — паразиты. Владельцы нередко перестают применять защитные препараты после окончания лета, хотя клещи в этот период по-прежнему активны. Кроме того, у животных выявляют блох и ушного клеща, особенно после поездок за город.

Обработку против иксодовых клещей ветеринары рекомендуют продолжать до устойчивых заморозков и появления постоянного снежного покрова. Средства против блох нужны круглый год: эти паразиты способны жить в помещении и проникать в квартиру с обувью, одеждой или через коммуникации.

После дачи — паразиты и проблемы с ЖКТ

Осенью у животных нередко возникают и нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Одной из возможных причин становятся гельминты, которыми питомцы заражаются во время загородного отдыха.

Для профилактики препараты против гельминтов нужно давать каждые три месяца.

Холод и влажная погода способны провоцировать обострение хронических заболеваний. У животных могут напоминать о себе артриты и артрозы, проблемы с сердцем и пищеварением, а у кошек в этот период нередко обостряются заболевания мочевыделительной системы.

Переохлаждение способно ухудшить состояние питомцев с уже имеющимися заболеваниями, поэтому защищать их от холода нужно не только на улице, но и дома.

Яды и драки: чем опасен конец дачного сезона

После окончания загородного сезона сохраняется опасность контакта животных с ядохимикатами. Удобрения, инсектициды и другие токсичные вещества должны храниться вне доступа питомцев.

На даче отдельную опасность для питомцев представляют крысиный яд, инсектициды и другие химикаты, которыми обрабатывают участок. Даже случайный контакт с такими веществами может привести к тяжёлому отравлению, поэтому доступ животных к ним нужно полностью исключить.

Свободный выгул тоже повышает риск травм. У кошек после дачного сезона могут появляться укусы, воспаления и абсцессы после драк с другими животными.

Холод приносит простуды и обострения

С похолоданием растёт число респираторных заболеваний. У собак чаще встречается бордетеллёз, известный также как питомниковый кашель или инфекционный трахеобронхит. Он легко распространяется там, где одновременно находится много животных.