3D-шоу на воде и новый каток: Чем удивит Парк Горького после обновления

В 2026 году в Парке Горького в районе Якиманка (ЦАО) завершили очередной крупный этап обновления. Итоги работ подвёл мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, парк постепенно приводят к уровню современных мировых общественных пространств. Первые два этапа уже затронули Пушкинскую набережную и Пионерский пруд.

«Парк Горького подвергается серьёзной модернизации, мы приводим его в состояние мирового уровня. Закончили первые два этапа — это Пушкинская набережная и Пионерский пруд. Пушкинская набережная стала буквально за считаные месяцы после её реконструкции самой популярной набережной в нашей стране», — отметил градоначальник.

На 2027–2028 годы запланировано обновление примерно половины партерной части парка. В эту территорию войдут и Голицынские пруды.

Что изменилось у главного входа

Третий этап модернизации охватил 17,45 гектара. Работы затронули площадь перед главным входом и саму арку. Специалисты восстановили фасад и кровлю, обновили двери и ограждения смотровой площадки, а также смонтировали подсветку.

Площадь перед входом превратили в благоустроенную зону с прогулочными маршрутами и местами для отдыха. Здесь высадили свыше 15 тысяч хвойных и многолетних цветущих растений, включая розы и гортензии, а также установили арт-объекты.

Фонтан вырос втрое

Основные работы по обновлению главного фонтана завершились в октябре. Его общая площадь выросла втрое — с 3,6 тысячи до 11 тысяч квадратных метров. Из них 6,6 тысячи квадратных метров занимает водная поверхность.

Теперь фонтан состоит из трёх чаш — одной основной и двух небольших. Число динамических струй увеличилось почти в 12 раз: с 94 до 1119. Максимальная высота воды выросла с 25 до 60 метров.

После реконструкции объект стал крупнейшим в России фонтанным комплексом с двусторонним проекционным водным экраном. Для него используются более 2,8 тысячи струй, среди которых свыше 1,7 тысячи создают эффект тумана. Современное оборудование позволяет создавать плоскую водную поверхность, на которой с помощью проекторов и лазеров можно выводить 3D-фигуры и изображения для ярких светозвуковых шоу.

Размер экрана составляет 30 на 50 метров. На него при помощи 10 проекторов и 18 лазеров можно выводить видео, анимацию, лазерные изображения и объёмные фигуры.

Под фонтаном расположено техническое помещение площадью 6,5 тысячи квадратных метров — крупнейшее подобное сооружение в России. Внутри разместили 555 циркуляционных насосов, восемь компрессоров, 114 водных пушек и более четырёх тысяч элементов трубопроводов из нержавеющей стали.

Для посетителей оборудовали балкон с видом на главную чашу. По периметру появились водные арки, пространство под которыми в жаркую погоду смогут использовать для детских игр. Две малые чаши сделали вровень с мощением, без высоких бортиков и ограждений, чтобы к воде можно было подойти вплотную.

По словам мэра, фонтан по техническим характеристикам является одним из самых уникальных в мире. Полностью его запустят в мае. А зимой на этом месте появится один из самых больших катков столицы.

Фото © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Спорт, прокат и новые павильоны

В Парке Горького продолжают создавать современную спортивную зону. Существующую площадку модернизируют, рядом появятся два новых павильона общей площадью 689 квадратных метров. В них разместят кафе, раздевалки и пункт проката спортивного инвентаря.

В партерной части старые киоски заменят новыми павильонами. Там откроются точки питания, вендинговые автоматы, туалеты и посты охраны.

Зимой в парке снова заработает ледовый каток. Его площадь составит 18,3 тысячи квадратных метров, а ежедневно он сможет принимать более 10 тысяч посетителей. Общая длина ледовых дорожек достигнет 2,3 километра.

Следующий этап модернизации охватит 27,24 гектара. В него войдут Голицынские пруды и Зелёный театр на улице Крымский Вал, дом 9, строение 33. Завершить эти работы планируют в 2027–2028 годах.

Парк готовят к столетию

В 2028 году Парку Горького исполнится 100 лет. Сегодня его территория занимает 212 гектаров и состоит из четырёх крупных частей: парка искусств «Музеон» площадью 21 гектар, партера Парка Горького — 48 гектаров, Нескучного сада — 84 гектара и Воробьёвых гор — 59 гектаров.

Ежегодно парк посещают более 36 миллионов человек. За год на его площадках и в павильонах проходит свыше четырёх тысяч культурных, образовательных, спортивных и развлекательных событий.