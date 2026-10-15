Магазины, кафе и сервисы у дома: В Москве открыли 10 новых торговых объектов с начала года

С начала 2026 года в Москве открыли 10 новых торгово-бытовых объектов. Их построили в восьми административных округах полностью за счёт внебюджетных средств. Больше всего новых зданий появилось в Коммунарке — сразу три.

Новая торговая инфраструктура создаёт дополнительные площадки для бизнеса и рабочие места, а жители получают магазины, кафе, бытовые сервисы и другие услуги рядом с домом. Такие объекты помогают развивать малый и средний бизнес непосредственно в жилых районах и сокращают необходимость ездить за повседневными покупками и услугами в другие части города.

Современные торговые центры объединяют разные форматы на одной площадке. В них могут работать магазины, предприятия общественного питания, кинотеатры, спортивные пространства и бытовые сервисы. Для бизнеса такие объекты создают новые площадки для размещения, а жители получают больше товаров и услуг в шаговой доступности.

Разрешения на ввод всех 10 объектов выдал Мосгосстройнадзор. Специалисты комитета провели около 100 выездных проверок, оценив надёжность конструкций, качество фасадов, инженерных систем и благоустройства. После итоговой проверки здания получили заключения о соответствии утверждённым проектам.

Одним из новых объектов стал торговый центр «Галерея Острова» в Хорошёво-Мнёвниках на северо-западе Москвы. Его площадь превышает 16,8 тысячи квадратных метров. На первых двух этажах разместились магазины, рестораны, кофейни, развлекательные и сервисные пространства. В подземной части находятся супермаркет и парковка на 67 автомобилей.

Фасады здания отделали натуральным камнем, алюминиевыми композитными панелями и стемалитом в бежево-коричневой гамме. Рядом обустроили пешеходные зоны с гранитным мощением, сухой фонтан и ландшафтные композиции. Входы оснастили тактильной плиткой для людей с нарушениями зрения.