От первого заезда до соревнований: В Москве открыли новый центр для юных картингистов

Сергей Собянин открыл в индустриальном парке «Руднево» новый картинг-центр. На одной площадке разместили крытую и открытую трассы, учебные классы, академию картинга, пространство с автомобильными симуляторами и производственный корпус.

Одно из главных направлений центра — подготовка детей и развитие любительского автоспорта. Крытая трасса протяжённостью 400 метров рассчитана на заезды как на электрических, так и на бензиновых картах. При строительстве внутри сделали 50-метровый пролёт без колонн, поэтому конфигурацию гоночного полотна можно менять в зависимости от задач — для тренировок спортсменов, любительских соревнований или занятий с детьми.

Рядом с трассой находятся два учебных класса. В них предусмотрены теоретические занятия по вождению карта и тактике спортивной борьбы.

Для заездов на открытом воздухе оборудовали трассу длиной 810 метров. Она получила категорию С Российской автомобильной федерации и подходит для городских и межрегиональных соревнований. Пользоваться ею можно круглый год. Результаты заездов фиксирует система хронометража, информация выводится на LED-экраны, также установлены светофоры, фотофиксация и освещение.

Обучение детей

Основной площадкой для академии картинга теперь станет центр в «Рудневе». Обучение рассчитано не только на освоение управления картом: воспитанники изучают устройство техники, спортивные правила и основы подготовки к соревнованиям. Число учеников планируется увеличить до 400 человек в год.

Базовый курс длится от семи до девяти месяцев. В программу входят теория, практические занятия с тремя-четырьмя заездами, а также физическая подготовка. Отдельные упражнения направлены на развитие выносливости, реакции и координации. Ученики также разбирают правила соревнований и систему сигнальных флагов.

Ещё одно направление — техническая подготовка. Дети знакомятся с устройством карта, принципами работы отдельных узлов, проектированием и сборкой спортивной техники.

Симуляторы и занятия вне трассы

Для детей оборудовали отдельное многофункциональное пространство с VR-технологиями. Его можно использовать как учебный класс для занятий по устройству картов и правилам дорожного движения, а также как игровую зону.

Здесь же установлены шесть профессиональных автомобильных симуляторов. Одновременно заниматься с VR-шлемами смогут до восьми детей. Кроме того, предусмотрена детская комната, где ребёнок может находиться с аниматорами, пока родители участвуют в тренировках или заездах.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Центр также рассчитан на проведение соревнований для участников разного возраста. В их числе детский чемпионат Miks Junior, фиджитал-соревнования «Картсим», сочетающие реальные заезды и симрейсинг, а также 12-часовые гонки на выносливость Miks Marathon Series. К соревнованиям допускаются пилоты от семи лет и взрослые спортсмены.

Адаптивный картинг

Отдельное направление связано с подготовкой людей с ограниченными возможностями здоровья. В центре продолжит работать инклюзивная секция, в том числе для ветеранов специальной военной операции. Число постоянных участников рассчитывают увеличить до 100 и более, а годовую посещаемость — до тысячи человек.

Для тренировок используются карты с ручным управлением. Пилоты адаптивной секции могут участвовать в соревнованиях вместе с другими спортсменами. Команда проекта «Картинг без границ» ранее заняла второе место в 12-часовом марафоне Miks, а в 2027 году на площадке планируют провести крупные соревнования по адаптивному картингу с участниками из разных регионов России.

Производство картов

При центре также работает производственный корпус площадью 450 квадратных метров, где занимаются проектированием, сборкой и испытаниями картов. Выпускаются электрические модели и машины с двигателями внутреннего сгорания, а также адаптивная техника с ручным управлением. После запуска новой площадки объём производства планируется увеличить до более чем 350 картов в год.

Размещение цеха рядом с трассами позволяет испытывать новую технику непосредственно на месте. Для картов также разработано программное обеспечение, с помощью которого можно дистанционно остановить машину, следить за хронометражем и получать данные о её техническом состоянии.

«Руднево»