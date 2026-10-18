Улицы без паутины проводов: В Москве под землю убрали более 1400 километров линий

В столице под землю убрали уже свыше 1,4 тысячи километров воздушных линий. Только за 2026 год от проводов освободили более 60 километров городских территорий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Перенос коммуникаций сопровождает обновление крупных дорог, улиц, набережных и общественных пространств. В этом году специалисты работали на шоссе Энтузиастов, возле реконструированного Центрального московского ипподрома и в районе станции «Трикотажная» МЦД-2.

Изменения также затронули спортивный кластер рядом с Президентской академией и прогулочную зону с небольшим сквером у дома № 9 на улице Садовники. Ещё одним объектом стал участок возле нового пешеходного моста на Болотной набережной.

Сейчас провода переносят под землю на территории олимпийского комплекса «Лужники» и вдоль Лужнецкой набережной. Эти работы входят во второй этап благоустройства.

Программа «Чистое небо» уже заметно изменила облик центральных улиц Москвы. Воздушные линии убрали с Тверской и соседних переулков, Нового Арбата, Мясницкой, Большой Ордынки, Большой и Малой Бронных, а также Большой и Малой Никитских улиц.

Кроме того, преобразования охватили Садовое, Бульварное и Кремлёвское кольца. Аналогичные работы проводились на Ленинском проспекте, Варшавском, Ленинградском, Ярославском, Каширском и Волоколамском шоссе, а также на других крупных вылетных трассах столицы.

При этом благоустройство Москвы не ограничивается центральными улицами и крупными магистралями. Перемены затрагивают и жилые кварталы, где обновляют дворы, пешеходные дорожки и места для отдыха. Так, в октябре в Северном административном округе завершили работы на 116 придомовых территориях. Там привели в порядок детские и спортивные площадки, установили игровые комплексы, отремонтировали тротуары, восстановили газоны, оборудовали велопарковки и обновили автомобильные стоянки.

В конце сентября подвели итоги благоустройства ещё 26 дворов в Северо-Западном округе. Здесь появились новые детские площадки, заменили покрытие спортивных зон, установили скамейки и урны. Кроме того, специалисты отремонтировали дорожки и тротуары, обновили асфальт на парковках. Работы затронули все районы СЗАО.