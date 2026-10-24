Книги под новой крышей: как преображаются дома с детскими библиотеками в Москве

Детские библиотеки в жилых домах давно стали для москвичей не просто местом, где можно взять книгу. Здесь устраивают кинопоказы, проводят творческие занятия, мастер-классы и встречи кружков. Некоторые здания с такими учреждениями уже получили капитальный ремонт, другие обновляют сейчас.

Библиотека имени Сурикова на Михалковской улице

В московском районе Коптево, на Михалковской улице, в доме 15, работает Центральная детская библиотека № 46 имени И.З. Сурикова. Она расположена в пристройке к девятиэтажному жилому зданию 1968 года постройки. Дом возведён по типовому проекту, а его кирпичные фасады с лаконичным оформлением дополнены декоративными элементами.

Масштабное обновление дома завершилось в 2024 году. Строители отремонтировали кровлю, подвальные помещения и подъезды, заменили инженерные коммуникации, восстановили наружные стены.

Особое внимание уделили кирпичной кладке. Её очистили от загрязнений, промыли, а участки со следами повышенной влажности обработали средствами против грибка. После этого фасады покрыли специальным водоотталкивающим составом.

Такую обработку называют гидрофобизацией. На поверхности кирпича образуется практически незаметный защитный слой, который препятствует проникновению дождевой и талой воды. Это помогает уберечь стены от разрушения и продлить срок службы здания.

Ремонт затронул также балконы, оконные откосы, водоотливы и входные группы. Рабочие восстановили цоколь и обновили отмостку по периметру дома.

Библиотека «Истоки» на улице Ивана Франко

Ещё один дом с детской библиотекой преобразился на западе столицы. Речь идёт о 12-этажном здании по адресу: улица Ивана Франко, дом 32, корпус 1, где работает детский отдел библиотеки № 200 «Истоки» (район Кунцево).

Жилой комплекс появился в 1983 году. Его построили по модифицированному типовому проекту, поэтому архитектура отличается от привычных прямоугольных многоэтажек. У дома сложная конфигурация, один из углов выделен вертикальным выступом, а фасады украшены зубчатыми фризами. На уровне первого этажа предусмотрены встроенные и пристроенные помещения.

В 2024 году здесь капитально отремонтировали крышу и наружные стены. Для восстановления фасадов выбрали технологию с использованием полимерцементных составов. Она позволяет улучшить внешний вид здания и повысить его энергоэффективность.

Обложка © Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Сначала рабочие тщательно очистили стены и удалили старую облицовочную плитку. Затем подготовленные поверхности укрепили клеевыми смесями с армирующей сеткой, нанесли декоративное покрытие и завершили отделку окрашиванием.

Для обновлённого облика дома выбрали два цвета — «сигнальный белый» и «синий коэлин». Сочетание светлых и синих поверхностей подчеркнуло особенности архитектуры здания.

Отдельной задачей стало восстановление межпанельных соединений. Старое заполнение удалили, швы очистили и обработали современными герметизирующими материалами. Такая защита помогает уменьшить потери тепла и предотвратить попадание влаги внутрь конструкций.

Кроме того, специалисты восстановили цоколь, входные группы и отмостку. На крыше полностью обновили гидроизоляцию: подготовили новую стяжку, после чего уложили два слоя мягкого кровельного материала.

Библиотека «Зелёный лось» на Челюскинской улице

В 2026 году капитальный ремонт продолжается в 14-этажном доме на улице Челюскинской, дом 2 в Лосиноостровском районе. Здесь располагается детская библиотека № 68 «Зелёный лось».

Здание возвели в 1987 году по изменённому проекту типовой серии. К его первому этажу примыкает нежилая пристройка.

Сейчас рабочие занимаются наружными стенами, кровлей и подвалом, а также обновляют инженерные сети. Для фасадов применяют технологию, которую столичный Фонд капитального ремонта использует при восстановлении подобных многоквартирных зданий.

Её основа — полимерцементные смеси, нанесённые поверх армирующей сетки. Такое покрытие не только меняет внешний вид дома, но и помогает восстановить эксплуатационные свойства стен.

Чтобы свести неудобства для жителей к минимуму, фасадные работы распределили на несколько этапов. Прежде всего стены промыли и освободили от непрочно закреплённой плитки. Затем подготовили основание, нанесли армирующий слой с клеевым составом и декоративную отделку.

Завершающий этап — окраска фасадов. Для здания подобрали сочетание сигнального белого и бриллиантово-синего оттенков.