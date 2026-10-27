Одиннадцать арен под одним куполом: Каким будет новый Большой московский цирк

В Мнёвниковской пойме началось строительство нового здания Большого московского цирка. Старт работам дал мэр Москвы Сергей Собянин. Комплекс площадью 82,2 тысячи квадратных метров сможет одновременно принимать до пяти тысяч зрителей. Завершить строительство рассчитывают в 2029 году.

Перед утверждением проекта городские власти обсудили будущую площадку с представителями циркового сообщества и москвичами. При разработке особое внимание уделили архитектуре, техническому оснащению и возможностям для создания постановок мирового уровня.

Рядом с цирком обустроят ландшафтный парк, который станет местом для прогулок и отдыха даже в дни без представлений. Для автомобилистов предусмотрена двухуровневая парковка на 500 машин. Посетители также смогут добираться сюда на метро: поблизости расположены станции Большой кольцевой линии «Мнёвники» и «Терехово», открытые в 2021 году.

Цирковой шатёр будущего

Архитектура нового комплекса будет напоминать классический цирковой шатёр, но в современном исполнении. Купол украсят яркими декоративными деталями, плавные линии которых передадут динамику и пластику циркового искусства. Благодаря необычным формам и насыщенным цветам здание станет заметным элементом Мнёвниковской поймы.

Высота конструкции купола со шпилем приблизится к 100 метрам. На нём установят медиаэкраны в форме кристалла, а ниже появится электронная информационная строка.

Основу здания составит железобетонный каркас из колонн, пилонов, стен, балок и перекрытий. Под куполом оставят просторную площадку, оснащённую подвесными механизмами, лебёдками и такелажным оборудованием. Эти системы понадобятся для выступлений воздушных гимнастов, перемещения артистов над манежем и управления крупными декорациями.

Особенности рельефа участка также нашли отражение в проекте. Со стороны улицы Нижние Мнёвники под основной частью здания возведут стилобат с естественным освещением. Благодаря разнице высот входы и выходы разместят на нескольких уровнях, чтобы зрительские потоки не пересекались.

Один манеж для одиннадцати видов представлений

Центральным элементом будущего цирка станет арена-трансформер. Её устройство позволит менять сценическое пространство непосредственно во время выступления, не прерывая программу надолго.

Проект предусматривает 11 вариантов конфигурации манежа. В зависимости от характера постановки здесь смогут проводить конные выступления, ледовые спектакли, водные шоу, мультимедийные представления и другие программы.

Переоборудование площадки будет занимать не больше четырёх минут. Для этого предусмотрена автоматизированная система управления, которая позволит быстро менять конструкцию арены.

Художественный руководитель Большого московского цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный рассказал, что техническая концепция предусматривает использование лазерного, проекционного, светового и кинетического оборудования. Модульная организация сценических систем даст возможность внедрять новые разработки без полной перестройки манежа.

Чтобы многочисленные механизмы не занимали пространство зрительного зала, под ареной оборудуют техническую зону глубиной до 28 метров. Там будут храниться сменные конструкции и декорации.

Поднимать элементы на уровень сцены позволит центральная платформа с отдельными секциями. После смены манежа специальный сдвижной люк будет закрывать технологический проём. Подобное оснащение создаст условия для представлений, которые невозможно поставить на обычной цирковой арене.

Вода, лёд и зрелищные трюки: какие представления ждут зрителей

Для водных представлений предусмотрено сразу несколько технических решений. Одним из самых заметных станет канал с 26-метровой «стеной дождя». Его оснастят фонтанами, подсветкой и программируемыми эффектами, позволяющими менять характер водного шоу.

Также в цирке построят стационарный бассейн с площадкой для прыжков. Глубина этой части достигнет восьми метров, а боковых участков — пяти. Внутри разместят подвижные платформы и подиумы, высоту которых можно будет регулировать.

Когда водная арена не используется, её закроют и превратят в сухую сцену площадью свыше 500 квадратных метров. Здесь смогут проходить концерты и другие мероприятия без переустройства основного манежа.

Для выступлений фигуристов создадут ледовую площадку со встроенной системой заморозки. Она позволит отказаться от наружных холодильных установок и быстро переходить от ледовых номеров к другим видам представлений.

Конный манеж получит специальное покрытие и защитные ограждения. Его диаметр составит 13 метров. Внутри предусмотрены три вращающиеся площадки диаметром три, восемь и 13 метров. Дополнительные подъёмные механизмы помогут устанавливать их на разной высоте, меняя оформление и устройство сцены.

Отдельные решения подготовлены для иллюзионистов. Их арена будет оборудована скрытыми люками, технологическими провалами, пусковыми и катапультными устройствами, а также сменными покрытиями, необходимыми для выполнения трюков.

Для музыкальных и эстрадных программ предусмотрен LED-манеж. Светодиодные панели встроят прямо в поверхность сцены, чтобы изображения и световые эффекты появлялись непосредственно под ногами артистов. Батутную площадку оснастят специальными встроенными конструкциями, а танцевальную — амортизирующим покрытием для хореографических номеров.

Ещё одной разновидностью станет интерактивный манеж с углублением около 20 сантиметров. В зависимости от замысла режиссёра его можно будет заполнять водой либо песком.

Тысячи огней и цифровые декорации: технологии нового цирка

Проект интерьера Большого московского цирка в Мнёвниковской пойме. Фото © Mos.ru

За работу сценического оборудования будет отвечать единая система управления. Она объединит механику, освещение, мультимедиа и водные установки. Особое внимание уделят безопасности: комплекс должен сохранять работоспособность даже при неисправности отдельных элементов.

Для оформления представлений планируют использовать более тысячи интеллектуальных световых приборов. Это на 30–40% превышает средние показатели современных цирковых арен.

Дополнительно установят светодиодные экраны большой площади, детализированный LED-занавес и оборудование для видеопроекций. Всё это позволит создавать меняющиеся цифровые декорации и дополнять выступления визуальными эффектами. Звуковую систему спроектируют так, чтобы зрители одинаково хорошо слышали происходящее на манеже из любой части зала.

Техническое оснащение будет включать оборудование пространственного звучания, профессиональные системы микширования и звукорежиссуры, микрофоны, служебную трансляцию, технологическое телевидение, а также средства записи и хранения видеоматериалов. Отдельные пульты предусмотрены для помощников режиссёра. Совместная работа света, звука, экранов и сценической механики позволит менять оформление представлений и проводить мероприятия международного уровня.

За кулисами большого шоу: пространства для артистов и животных

В новом цирке предусмотрят помещения не только для выступлений, но и для повседневной работы труппы. Зона содержания и подготовки животных займёт 5,3 тысячи квадратных метров. В ней оборудуют специальные помещения для дрессировки, ухода и ветеринарного обслуживания.

Репетиционная арена будет иметь диаметр 13 метров, соответствующий размерам главного манежа. Это позволит отрабатывать номера в условиях, близких к тем, в которых артисты будут выступать перед публикой.

Ветеринарный блок объединит кабинеты для осмотров, лечения и профилактических процедур. Для постоянного содержания животных создадут отдельные пространства с учётом особенностей разных видов. Проект предусматривает помещения для слонов, медведей, лошадей, львов и тигров, а также специальные зоны для птиц и морских млекопитающих.

Кроме того, в комплексе разместят мастерские, где будут изготавливать и ремонтировать декорации, готовить реквизит и сценические костюмы. Для хранения оборудования и обслуживания текстильных изделий предусмотрят отдельные помещения, включая прачечную. Артисты и технические специалисты получат необходимые служебные пространства для подготовки к выступлениям.

Сложная инженерия: как построят новый цирк в Мнёвниковской пойме

Одной из наиболее сложных задач станет сооружение подземной части здания. При подготовке котлована используют технологию «стена в грунте», которая помогает укреплять его границы и защищать строительную площадку от подземных вод.

Этот способ уже применяли в Москве при возведении станций БКЛ «Мнёвники» и «Терехово». Он также использовался при строительстве нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и национального центра «Россия».

Сначала по контуру будущего котлована создают направляющую конструкцию — форшахту. Затем специальный грейфер извлекает грунт, формируя глубокую траншею.

Чтобы её стенки не осыпались, используют бентонитовый раствор. После подготовки выемки внутрь опускают арматурные каркасы и заполняют пространство бетоном. Так получается прочная монолитная стена, которая одновременно удерживает грунт и препятствует проникновению воды.

Для основного здания выбрали большепролётные металлоконструкции, применяемые в том числе при сооружении спортивных арен. Стальные элементы соединят диагональными связями, образующими пространственный каркас.

Нагрузка будет распределяться на железобетонные колонны. Благодаря такому устройству под куполом удастся сохранить большое открытое пространство без лишних опор, необходимых для проведения воздушных номеров и размещения сложных декораций.

Завершение строительства Большого московского цирка в Мнёвниковской пойме намечено на 2029 год.

Большой московский цирк: 55 лет истории

Нынешнее здание Большого московского цирка на проспекте Вернадского открылось в 1971 году. За прошедшие десятилетия его представления посетили более 40 миллионов человек.

В 2026 году учреждение отмечает 55-летие. Директор цирка Эдгард Запашный подчеркнул, что коллектив сохраняет ведущие позиции в российском цирковом искусстве, а его артисты продолжают выступать на международных фестивалях. Площадка на проспекте Вернадского десять раз принимала Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол», в котором участвовали известные зарубежные исполнители.