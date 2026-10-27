На следующей неделе соцвыплаты перечислят по особому графику. Какие изменения учесть 1 и 4 ноября Оглавление Как будут перечислять социальные выплаты с 1 ноября Кому повысят доплаты к пенсии с 1 ноября На следующей неделе изменится график начисления пенсий и пособий. Кроме того, с 1 ноября 2026 года пересчитают размер доплат к пенсии. Когда переведут деньги и в каком размере? C 1 ноября пенсии и пособия выплатят по особому графику. Обложка © Life.ru

Как будут перечислять социальные выплаты с 1 ноября

Если обычная дата выплаты выпадает на воскресенье 1 ноября, то деньги переведут раньше. Их можно будет получить в последний рабочий день месяца, то есть 30 октября. Выплаты, назначенные на 2 и 3 ноября, поступят по графику. Их переносить не будут. А вот выплату за 4 ноября перечислят досрочно — 3 ноября. Для выплат 5 и 6 ноября действует обычный график, без изменений.

В отделении Социального фонда России по Москве и Московской области уже озвучили конкретные изменения в перечислении разных видов социальных выплат в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.

— Большинство детских выплат поступят по такому графику: 3 ноября перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребёнка военнослужащего по призыву; а 5 ноября — ежемесячную выплату из средств материнского капитала, — сообщили в Социальном фонде России.

Досрочно 6 ноября переведут ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих родителей. По стандартному графику эта выплата приходит 8-го числа. В ноябре оно выпадает на воскресенье, поэтому деньги перечислят раньше.

Пенсии большинству жителей Москвы и Подмосковья переведут в установленные даты. Изменения коснутся получателей, у кого дата выплаты выпадает на праздничный день 4 ноября. Деньги на счета в банках им поступят досрочно, 3 ноября, а затем перечисления продолжатся по графику.

Не изменится график доставки пенсий и детских пособий через Почту России — он остаётся прежним. Деньги можно получить с 3 по 18 ноября. При этом в СФР обратили внимание, что детские пособия в ноябре выплачиваются за прошедший месяц, а пенсии — за текущий.

Кому повысят доплаты к пенсии с 1 ноября

С 1 ноября 2026 года пересчитают доплаты к пенсиям для бывших членов лётных экипажей гражданской авиации и шахтёрам. Это корректировка, которая планово проводится раз в квартал. Касается она уже назначенных выплат.

Сумма доплат индивидуальна. Она зависит от продолжительности специального стажа, суммы заработка и объёма дополнительных страховых взносов.

Авторы Нина Важдаева