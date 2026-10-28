Прогноз курса доллара на неделю со 2 по 8 ноября. Сколько будет стоить рубль Оглавление Какие события и как повлияют на курс валют на следующей неделе Прогноз курса рубля на неделю со 2 ноября На следующей неделе на валютном рынке ждут сразу несколько значимых событий, которые заметно повлияют на курс рубля. Как они повлияют на стоимость валют? Экономисты дали прогноз курса рубля на следующую неделю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / URem

Какие события и как повлияют на курс валют на следующей неделе

Главным событием для мировых валютных рынков станет заседание Федеральной резервной системы США 28 октября. С высокой вероятностью американский регулятор сохранит процентную ставку без изменений, однако гораздо большее значение будет иметь риторика председателя ФРС Кевина Уорша. Несмотря на сохраняющееся инфляционное давление, американская экономика пока не демонстрирует настолько критических признаков перегрева, которые требовали бы немедленного повышения ставки. При этом жёсткие заявления относительно дальнейшей денежно-кредитной политики способны поддержать доллар и оказать давление на валюты других стран, включая рубль. Об этом рассказал финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.

— Дополнительное внимание инвесторов будет приковано к публикации данных по ВВП США за третий квартал и индексу потребительских расходов PCE 29 октября. Именно эти показатели позволят оценить, насколько устойчивой остаётся американская экономика и есть ли у ФРС основания для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, — пояснил Андрей Порошин.

Уже на следующей неделе, 2–6 ноября, выйдут данные по деловой активности в промышленности и секторе услуг США, а также статистика по американскому рынку труда. Эти публикации могут усилить волатильность доллара и косвенно повлиять на российский валютный рынок.

— В календаре выделю 5 ноября: ЦБ опубликует резюме обсуждения ставки и комментарий к прогнозу. Важен ответ на простой вопрос: насколько долго деньги останутся дорогими? Чем меньше оснований ждать скорого смягчения политики, тем больше поддержки получит рубль. Ещё один ориентир — новые параметры валютных операций Минфина. Смотреть нужно на совокупный результат с учётом операций Банка России: сколько валюты в итоге поступит на рынок или будет с него выкуплено. Увеличение чистых продаж будет в пользу рубля, — отметил управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

3 ноября выйдут данные о вакансиях в США, а 6 ноября — отчёт о занятости и безработице. Сильная статистика может поддержать доллар через ожидания по ставке ФРС, слабая — дать обратный эффект. Но для рубля это скорее дополнительный фактор, а не главный ориентир. На эти моменты обратил внимание независимый экономист Виктор Мангазеев.

На следующей неделе, с 2 по 8 ноября, динамика рубля будет во многом зависеть от того, насколько быстро рынок отыграет завершение октябрьского налогового периода, а также от ситуации на нефтяном рынке, внешнего фона и параметров валютных операций Минфина. Такое мнение высказала заместитель председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Елена Марчук.

— Дополнительное значение будет иметь валютная политика Минфина. До 6 ноября включительно сохраняются покупки иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила: объявленный ежедневный объём составляет эквивалент 12,7 млрд рублей. Эти операции увеличивают спрос на иностранную валюту и могут ограничивать дальнейшее укрепление рубля, частично компенсируя продажи валютной выручки экспортёрами, — добавила Елена Марчук.

Прогноз курса рубля на неделю со 2 ноября

Андрей Порошин отметил, что к концу года традиционно увеличивается спрос на иностранную валюту со стороны импортёров, которые готовятся к сезонному росту закупок. Поэтому рассчитывать на продолжительное и безусловное укрепление рубля пока преждевременно. По его оценкам, в базовом сценарии на следующей неделе ожидается курс доллара в диапазоне 79–82 рубля, евро — 88–91 рубль, китайского юаня — 11,98–12,10 рубля. Однако если ФРС США неожиданно повысит процентную ставку, доллар может получить дополнительный импульс к укреплению на мировых рынках.

В таком случае американская и европейская валюты могут оказаться на 3–4 рубля дороже обозначенных прогнозных ориентиров. При этом для евро масштаб движения будет зависеть также от динамики валютной пары евро/доллар.

— К началу ноября доллар может опуститься ниже 80 рублей. Рубль поддерживают налоговые выплаты экспортёров, комфортные цены на российские энергоносители и сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14%. Жёсткая денежно-кредитная политика делает рублёвые инструменты привлекательными и сдерживает спрос на иностранную валюту. Ожидаем к началу ноября курс доллара в диапазоне 78,5–82,5 рубля, евро — 88–93 рубля, юаня — 11,75–12,3 рубля, — рассказала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

Денис Астафьев пока оснований для резкого скачка доллара не видит. При благоприятной ситуации, по его оценкам, возможен подход к 79 рублям. Ухудшение экспортных расчётов или заметное снижение нефтяных цен, напротив, могут вывести курс выше 83 рублей.

Основной сценарий Виктора Мангазеева — колебания курса с небольшим перевесом в сторону ослабления рубля, без резкого скачка. Диапазон станет понятнее ближе к концу октября: до начала следующей недели ещё могут измениться и рыночные уровни, и новостной фон.

— На ближайшую неделю наиболее вероятен сценарий колебаний доллара в диапазоне 79–83 рублей, евро — 89–93 рублей, юаня — 11,8–12,5 рубля. В начале периода рубль ещё может получать поддержку от завершающихся налоговых расчётов, но затем баланс факторов способен сместиться в сторону стабилизации или умеренного ослабления российской валюты. Это ориентировочный сценарный прогноз, а не гарантия достижения конкретных уровней: при изменении нефтяных цен или внешнего фона фактическая динамика может выйти за указанные границы, — отметила Елена Марчук.

Авторы Нина Важдаева