Биологический возраст, скрытые риски и умная диагностика: как в Москве заботятся о долголетии

В Москве продолжат развивать программу комплексной диагностики, которая помогает жителям оценивать состояние организма и выявлять возможные заболевания ещё до появления первых симптомов. Она стала одним из главных направлений городской системы здравоохранения, ориентированных на увеличение продолжительности активной жизни. О дальнейших планах рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В 2025 году средняя продолжительность жизни москвичей впервые превысила 80 лет. Одним из факторов такого результата стало развитие профилактической медицины. Современные диагностические технологии позволяют заранее обнаруживать риски, связанные с возрастными изменениями и хроническими заболеваниями, а также своевременно принимать меры для сохранения здоровья.

В основе городского подхода лежит философия здорового долголетия, объединяющая достижения медицины, цифровые сервисы и возможности городской инфраструктуры. По оценкам врачей, регулярная профилактика и внимание к собственному организму способны подарить человеку до десяти дополнительных лет активной жизни.

«Московский чекап»: как работает программа и каких результатов удалось достичь

Новый подход к профилактике заболеваний начали внедрять в июне 2026 года, когда Собянин объявил о запуске городской программы комплексной диагностики. Она объединила привычную диспансеризацию, федеральные инициативы здорового долголетия и дополнительные обследования, разработанные для жителей Москвы.

Главное отличие программы заключается в индивидуальном подходе. Вместо одинакового набора процедур для всех участников система подбирает исследования с учётом особенностей здоровья конкретного человека.

«Наша программа помогает оценить риски для здоровья, определить тип старения, рассчитать биологический возраст и выявить показатели, которым необходимо уделить особое внимание», — отметил мэр Москвы.

Значительную часть диагностики можно пройти дистанционно. До 90% предусмотренных действий доступны через «ЕМИАС. ИНФО». Лично приходить в медицинские учреждения необходимо только для обследований, требующих специального оборудования или участия специалистов.

За несколько месяцев возможностями программы воспользовались более 1,5 миллиона жителей столицы. Почти миллион человек полностью завершили первоначальный этап проверки здоровья. По его результатам врачи назначили свыше трёх миллионов дополнительных лабораторных анализов и инструментальных исследований.

Особенно заметным результатом стало возвращение горожан к регулярной профилактике. Более 300 тысяч участников прежде не посещали городские поликлиники либо не проходили профилактические осмотры на протяжении двух лет. Наиболее распространёнными оказались факторы риска, связанные с сердечно-сосудистой системой, пищеварением и развитием сахарного диабета.

Отдельное внимание специалисты уделили показателям старения организма. У каждого десятого участника, завершившего все этапы диагностики, расчётный биологический возраст превышал паспортный как минимум на пять лет. Полученные результаты позволяют определить факторы, способствующие ускоренным возрастным изменениям, и подобрать меры для уменьшения их негативного влияния.

От онлайн-анкеты до обследований: как москвичам проверить своё здоровье

Знакомство с программой начинается с анкеты в «ЕМИАС. ИНФО». Пользователю предлагают ответить на вопросы о самочувствии, повседневных привычках и образе жизни. Полученные сведения помогают системе составить первоначальное представление о состоянии здоровья.

Затем формируется индивидуальный перечень необходимых исследований. Он включает расширенный набор лабораторных анализов и диагностических процедур, часть которых раньше была доступна при профилактических обследованиях преимущественно в платных медицинских центрах. Теперь воспользоваться ими можно в городских поликлиниках.

Дополнительную информацию собирают с помощью опросников, посвящённых питанию, качеству сна, физической активности и эмоциональному состоянию. Участникам также предлагают несложные функциональные тесты, которые выполняются самостоятельно по видеоинструкциям.

При желании можно добавить показатели домашних умных весов или результаты биоимпедансного анализа. Этот метод позволяет определить соотношение жировой и мышечной ткани, а также оценить содержание воды в организме.

Собранные данные сопоставляются с информацией из электронной медицинской карты. Алгоритм учитывает возраст, пол, результаты предыдущих обследований и обнаруженные факторы риска.

Если выявляются показатели, требующие дополнительного внимания, система предлагает пройти углублённую диагностику. Например, новые исследования могут понадобиться при значительном расхождении биологического и паспортного возраста. Направления формируются автоматически, а выбрать удобное время посещения врача или диагностического кабинета можно непосредственно в приложении.

Фото © Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Биологический возраст и скрытые риски: что помогает выявить диагностика

Программа ориентирована не только на поиск отдельных заболеваний. Она позволяет оценить процессы, которые могут влиять на скорость возрастных изменений.

Специалисты выделяют несколько основных механизмов ускоренного старения. Первый связан с хроническим воспалением и изменениями в работе иммунной системы. Второй отражает нарушения обмена веществ, а третий касается окислительного стресса, способного влиять на состояние клеток и тканей.

Ещё одно важное направление — анализ состава тела. Врачи обращают внимание на избыточное накопление жировой ткани, уменьшение мышечной массы и снижение физической силы.

В частности, диагностика помогает выявить признаки саркопении — состояния, при котором человек постепенно теряет мышцы и становится менее выносливым. Учитываются также нарушения работы опорно-двигательной системы, способные ограничивать подвижность.

Полученные сведения используются для расчёта биологического возраста. Этот показатель отражает особенности состояния организма, однако сам по себе не считается медицинским диагнозом.

После завершения обследований участник получает персональный профиль здоровья. В нём собраны основные результаты, выявленные риски и рекомендации, которые помогут скорректировать образ жизни и определить дальнейшие профилактические меры.

Если показатели требуют дополнительной проверки, человеку могут назначить консультации профильных специалистов и углублённые исследования. Часть врачебных консультаций доступна дистанционно с использованием телемедицинских технологий. Такой подход позволяет перейти от разовых профилактических осмотров к более последовательному наблюдению за состоянием организма.

Проверка здоровья за 20 минут: как работают павильоны здорового долголетия

Дополнительной возможностью познакомиться с современными методами профилактики стали павильоны здорового долголетия, которые летом работали на Никитском бульваре, Трубной площади и ВДНХ.

Здесь посетителям предлагали за 15–20 минут пройти экспресс-диагностику и получить первоначальные рекомендации. Предварительно записываться не требовалось: зайти можно было во время обычной прогулки или по дороге на работу. Такой формат рассчитан в том числе на людей, которые редко обращаются к врачам и прежде не интересовались профилактическими обследованиями.

Первым этапом становился короткий интерактивный опрос. Посетители рассказывали о питании, привычках, двигательной активности и эмоциональном самочувствии.

Затем можно было воспользоваться диагностическим оборудованием. Среди наиболее необычных устройств — умное зеркало с технологиями искусственного интеллекта, предназначенное для бесконтактной оценки отдельных показателей организма. Дополнительно предлагались биоимпедансный анализ состава тела и ультразвуковое исследование костной ткани на аппарате MiniOmni.

В павильонах также оборудовали зоны нейрофитнеса. Посетители выполняли интерактивные задания на концентрацию внимания и расслабление. Специальная гарнитура фиксировала биоэлектрическую активность мозга, а программа показывала изменения показателей на экране.

При этом экспресс-диагностика не заменяет полноценного медицинского обследования. Её задача — познакомить человека с доступными способами контроля здоровья и побудить внимательнее относиться к профилактике.

С 4 августа услугами павильонов воспользовались более 15 тысяч человек. Популярность проекта стала основанием для его продолжения: Собянин принял решение вновь открыть такие площадки во время городского фестиваля «Зима в Москве».