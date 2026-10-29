Дорожная карта: чем занимаются водители в нефтяной отрасли Водители, от которых зависит бесперебойная работа аэропортов и строек, стали героями новой серии видеопроекта «Действующие лица». В новом выпуске зрители познакомятся с одной из самых востребованных профессий нефтяной отрасли и узнают, чем занимаются эти специалисты. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Героями нового выпуска стали сотрудники «Газпром нефти»: водитель аэродромного топливозаправщика в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, водитель битумовоза из Омска и водитель бензовоза из Москвы. От мастерства этих людей зависит, взлетит ли самолет вовремя, окажутся ли материалы для новых дорог на строительной площадке — и многое другое. Для работы водителям нужны специальные знания, дисциплина, умение работать с системами сохранности качества нефтепродуктов.

Тизер предоставлен медиалабораторией «Гигарама»

В мини-фильме специалисты показаны в действии, за реальной работой. Профессия раскрывается не через слова, а через то, что человек делает руками, как двигается, на чем сосредоточен в течение смены.

Сотрудники рассказали, за что они любят свою профессию: это возможность приносить людям пользу, заниматься многогранной работой в ответственной сфере и видеть результат своего труда.

- Люди каждый день видят бензовозы на дорогах, а что стоит за работой водителей, знают немногие. Мы отвечаем за то, чтобы доставить топливо на АЗС безопасно и в срок. Надеюсь, фильм поможет это увидеть. Для нашей работы нужны специальные знания, дисциплина и умение работать с системами сохранности качества топлива. Что я больше всего люблю в своей работе? Я люблю само вождение, люблю Москву. И еще мне важно знать, что я везу людям качественный продукт, — отметил один из героев фильма, водитель бензовоза Алексей Елистратов.

Видеопроект о работе в нефтяной отрасли выпускает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+» и медиалаборатория «Гигарама». Проект состоит из семи видеороликов, рассказывающих о работе ключевых специалистов в отрасли.

Следующие ролики проекта будут появляться на сайте онлайн-журнала постепенно. Они покажут один рабочий день лаборантов, электромонтеров, операторов АЗС и ИТ-специалистов. Авторы проекта выбрали массовые и характерные для отрасли специальности – те, что формируют ее реальный облик сегодня. Вместе они охватывают все разнообразие труда внутри компании – от полевой геологии до цифровых технологий.

Авторы Валерия Мишина