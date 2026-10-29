Золото, мрамор и тысячи деталей: как за три года восстановили храм Христа Спасителя в Москве

В Москве закончились ремонтно-реставрационные работы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, который считается главным и крупнейшим православным храмом России. За три года мастера восстановили фасады, обновили купола и звонницы, привели в порядок смотровые площадки и вернули первоначальный облик декоративным элементам. О завершении масштабного проекта рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Над восстановлением собора трудились более 500 человек. Среди них были каменщики, кровельщики, плотники, художники, реставраторы бронзовых и позолоченных деталей, промышленные альпинисты, конструкторы и представители других профессий. К опытным мастерам присоединились студенты московского колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.

По словам Собянина, перед командой стояли сложнейшие задачи, требовавшие не только профессионального мастерства, но и особой осторожности при обращении с историческими элементами здания.

«Это был колоссальный труд — от возведения сложнейших конструкций лесов до ювелирной работы с декоративными элементами крестов. В результате удалось полностью обновить внешний вид храма, который теперь вновь сияет во всей своей красе», — отметил мэр Москвы.

Тысячи мраморных плит: как обновляли стены главного храма страны

Одним из самых трудоёмких направлений стала реставрация наружных стен собора. Сначала мастера очистили от загрязнений около 15 тысяч квадратных метров фасадов. После промывки обработали швы между плитами, предварительно удалив из них старые материалы и подготовив поверхность к нанесению защитных составов.

Затем приступили к обследованию мраморной облицовки. Проверке подверглись почти 64 тысячи отдельных панелей. Каждую внимательно осмотрели, чтобы обнаружить трещины, сколы и другие повреждения.

Обнаруженные дефекты устранили: небольшие разрушения заделали, повреждённые поверхности восстановили. Там, где сохранить старую облицовку уже не представлялось возможным, установили новые элементы, изготовленные специально для собора.

Дополнительная проверка потребовалась участкам за мраморными плитами. Реставраторы искали скрытые пустоты, которые могли повлиять на надёжность отделки.

Для укрепления таких мест использовали инъектирование. Мастера просверлили свыше 29 тысяч отверстий и под давлением заполнили внутренние пространства специальными составами. Это позволило укрепить облицовку и повысить её долговечность.

От внутренних помещений до куполов: масштабные работы на звонницах

Большой объём работ пришёлся на четыре звонницы храма Христа Спасителя. Здесь отремонтировали внутренние помещения, очистили поверхности и восстановили отделку.

Стены заново оштукатурили, а затем окрасили в белый цвет, соответствующий историческому оформлению. Лестницы, ограждения и металлические конструкции потолков освободили от загрязнений и ржавчины. После нанесения защитных средств их покрыли чёрной краской.

Особенно сложной оказалась реставрация куполов звонниц. Чтобы обеспечить доступ к высоким участкам, вокруг сооружений установили строительные леса общей площадью 17 тысяч квадратных метров. Мастера восстановили металлическую обрешётку, заменили изношенные и повреждённые детали, обработали конструкции составами для защиты от влаги и коррозии.

После подготовки основания купола облицевали нержавеющей сталью с покрытием из нитрида титана. Именно этот материал придаёт поверхности характерный золотистый оттенок и помогает надолго сохранить её внешний вид. Завершили работы изготовлением и установкой новых наверший.

Новое покрытие и исторические плиты: что изменилось на смотровых площадках

Реставрация затронула четыре смотровые площадки храма, которые каждый год посещают тысячи москвичей и туристов. Здесь обновили основание покрытия, выполнили гидроизоляцию и уложили современный теплоизоляционный материал. После этого восстановили мощение.

При этом архитектурный облик площадок решили оставить прежним. Сохранившиеся плиты очистили и установили обратно. Новыми заменили только те элементы, которые получили серьёзные повреждения.

Для безопасности и удобства посетителей на смотровых площадках сделали новую прочную стяжку, уложили современный утеплитель, выполнили гидроизоляцию и восстановили мощение. Таким образом, удалось улучшить техническое состояние смотровых площадок, не меняя их привычного внешнего вида.

Бронзовые горельефы и сусальное золото: тонкости реставрации колокольни

Фото © Mos.ru

Отдельное внимание реставраторы уделили надвратной колокольне, украшенной произведениями монументального искусства. Мастера очистили и отполировали горельефы «Спас Нерукотворный», «Священномученик Александр», «Святейший Патриарх Тихон» и «Великомученица Елизавета». Также восстановили бронзовые композиции над входом, изображающие лик Спасителя и Преображение Господне.

Купол колокольни получил новое покрытие. Как и на звонницах, для него использовали нержавеющую сталь с напылением нитрида титана, создающим золотой цвет.

Прежнее навершие демонтировали, установив вместо него новое. Крест надвратной колокольни покрыли сусальным золотом. Масштабные работы затронули и кровлю собора, а также закомары — полукруглые завершения наружных стен.

Для изготовления металлических деталей непосредственно на стилобате храма оборудовали временную мастерскую. Здесь вручную подготовили около 14 тысяч элементов, каждый из которых вырезали по индивидуальным размерам и форме.

Как обновили главный купол, не повредив уникальные фрески

Наиболее ответственным участком стал центральный купол собора. Его диаметр приближается к 30 метрам, а высота составляет около 27 метров.

Для безопасной работы на такой высоте потребовалась специальная конструкция из 35 ярусов усиленных строительных лесов. Она выдерживала вес тяжёлых декоративных элементов и позволяла мастерам выполнять необходимые операции при разных погодных условиях.

Главная трудность заключалась в том, что полностью снимать старую облицовку купола было нельзя. Непосредственно под ним находится свод храма, украшенный фресками. Даже небольшое попадание дождевой воды могло повредить росписи.

Поэтому реставраторы действовали постепенно. Они демонтировали прежнее покрытие небольшими участками, после чего сразу изготавливали в расположенной рядом мастерской замену и подгоняли её на месте. Такой способ позволил защитить внутреннее убранство собора от осадков и одновременно восстановить внешнюю поверхность купола.

Для новой облицовки выбрали тот же материал, что и для остальных куполов, — нержавеющую сталь с нитридом титана. Общий вес изготовленного покрытия составил приблизительно 15 тонн.

Золото и ювелирная точность: как восстанавливали кресты собора

Завершающей и одной из самых кропотливых задач стало восстановление декоративного оформления крестов главного купола и четырёх звонниц. Кресты находятся примерно в 100 метрах над землёй. С них аккуратно сняли около 500 накладных элементов, нуждавшихся в реставрации.

Вес большинства деталей составлял около 20 килограммов, а наиболее массивные достигали 40 килограммов. Восстановлением занималась отдельная команда из 20 мастеров.

Каждый элемент требовал тщательной обработки. Сначала с поверхности удаляли загрязнения специальным раствором, затем запаивали обнаруженные трещины.

После этого наносили шесть защитных слоёв. На просушку каждого отводилось 48 часов, что обеспечивало необходимое качество покрытия.

Последним шагом стало золочение. Для оформления восстановленных деталей использовали почти два килограмма сусального золота 960-й пробы. После завершения всех операций декоративные элементы вернули на кресты.