Питомец не скажет, где болит: как в Москве с помощью УЗИ выявляют опасные заболевания животных

С начала 2026 года в государственных ветеринарных клиниках Москвы выполнили более 41 тысячи ультразвуковых исследований животных, а ежегодно здесь проводят свыше 55 тысяч таких обследований. УЗИ позволяет оценивать состояние внутренних органов и своевременно выявлять опасные заболевания. Значение этого метода особенно важно отметить 29 октября, во Всемирный день врача ультразвуковой диагностики.

Ультразвуковая диагностика помогает ветеринарам оценивать состояние внутренних органов, замечать патологические изменения и своевременно назначать лечение. Особую ценность она представляет при обследовании животных, которые не способны самостоятельно рассказать о боли или других неприятных ощущениях.

Почему УЗИ играет важную роль в ветеринарии

Одним из опытных специалистов этого направления является Елена Королёва, ветеринарный врач первой категории государственной клиники в Останкине. Она работает в столичной госветслужбе уже два десятилетия, а ультразвуковой диагностикой заинтересовалась ещё во время учёбы в университете.

За годы практики Королёва обследовала тысячи животных и прошла десятки курсов повышения квалификации. Постоянное обучение остаётся необходимой частью профессии, поскольку диагностическое оборудование и медицинские технологии продолжают совершенствоваться.

По словам ветеринара, ежедневно она выполняет в среднем десять ультразвуковых исследований. Процедура не требует хирургического вмешательства, не вызывает боли и считается безопасной для животных. Обследовать таким способом можно не только привычных домашних питомцев, таких как кошки, собаки и грызуны, но и сельскохозяйственных животных, птиц и даже рыб.

«Поскольку животные не могут рассказать о своём состоянии, именно УЗИ помогает нам найти ответы на многие вопросы и вовремя помочь пациенту», — отмечает специалист.

Для владельца питомца изображение на экране аппарата часто представляет собой набор непонятных пятен и контуров. Однако подготовленный врач способен различить расположение органов, оценить особенности их строения, заметить изменения тканей и обнаружить посторонние предметы внутри организма.

Какие опасные состояния можно обнаружить при обследовании

Особенно важна ультразвуковая диагностика в экстренных ситуациях, когда животному требуется немедленная помощь. Например, после автомобильной аварии или падения с большой высоты исследование позволяет выявить повреждения внутренних органов и кровотечение, которое невозможно определить по внешнему виду питомца.

УЗИ также помогает распознать заболевания, при которых промедление может угрожать жизни. Среди них пиометра, сопровождающаяся гнойным воспалением матки, попадание инородных предметов в желудок или кишечник, а также инвагинация, когда один участок кишки внедряется в другой.

При обнаружении подобных серьёзных патологий ветеринары могут сразу направить животное на экстренную операцию. Своевременно проведённое обследование позволяет быстрее установить причину ухудшения состояния и принять необходимые меры.

Чаще всего владельцы обращаются за ультразвуковой диагностикой из-за нарушений работы желудочно-кишечного тракта у своих питомцев. Однако возможности метода значительно шире: с его помощью врачи исследуют разные органы, от сердца до селезёнки.

Фото © Пресс-служба Комитета ветеринарии города Москвы

УЗИ позволяет обнаружить новообразования, признаки воспалительных процессов и скопление жидкости в грудной либо брюшной полости. Кроме того, исследование помогает выявлять песок и камни в мочевом пузыре.

Отдельное направление связано с наблюдением за беременными животными. Ультразвуковое обследование используют для подтверждения беременности и контроля её развития.

Этот метод применяется и при выполнении некоторых диагностических манипуляций. Под контролем аппарата врачи могут проводить биопсию внутренних органов, а также получать образцы мочи и желчи для лабораторного анализа.

Когда одного УЗИ недостаточно для постановки диагноза

Несмотря на широкий спектр возможностей, ультразвуковое исследование не способно заменить все остальные методы диагностики. Его информативность зависит от особенностей обследуемого участка и состояния организма животного.

Одним из препятствий становятся кости скелета, через которые ультразвуковые волны не проходят. Получению чёткого изображения также мешает газ, находящийся в кишечнике. Кроме того, существуют труднодоступные участки, которые невозможно полноценно изучить с помощью датчика.

Другое ограничение связано с оценкой работы внутренних органов. Ветеринар может заметить изменения их структуры, но одного изображения недостаточно, чтобы определить, насколько хорошо они выполняют свои функции. Поэтому для уточнения состояния пациента дополнительно назначают общий и биохимический анализы крови.

Сложности возникают и при обнаружении опухолей. Ультразвуковая диагностика позволяет увидеть новообразование, однако не всегда даёт возможность точно установить, с каким органом оно связано и можно ли его удалить хирургическим путём.

В подобных случаях ветеринары обращаются к другим способам обследования. Дополнительную информацию помогают получить рентгенография и компьютерная томография.

Как часто питомцам рекомендуется проходить УЗИ

Ультразвуковая диагностика остаётся одним из основных инструментов выявления и профилактики заболеваний домашних животных. Она позволяет обнаруживать изменения внутренних органов ещё на ранних стадиях, когда своевременное лечение особенно важно.

Поэтому обследование рекомендуется включать в регулярную диспансеризацию питомцев. Плановое обзорное УЗИ один или два раза в год помогает ветеринарам следить за состоянием организма, замечать возможные нарушения и при необходимости назначать дополнительные исследования.