Вместо старых гаражей — спортивный кластер: что появилось рядом с РАНХиГС на юге Москвы

На юге Москвы, в районе Нагатино-Садовники, открылся новый спортивный кластер на улице Садовники (владение 4, корпус 2). Рядом с учебным корпусом Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ вместо старых гаражей и спортивных полей оборудовали современные площадки для футбола, хоккея, баскетбола и волейбола, создали зоны для тренировок и благоустроили прилегающую территорию. Новое пространство открыл мэр столицы Сергей Собянин.

Раньше на этом месте находились гаражи и старые спортивные поля, которые уже не отвечали современным требованиям. Теперь здесь можно играть в мини-футбол, хоккей, баскетбол и волейбол. Кроме того, привели в порядок пешеходный маршрут до станции метро «Коломенская» и установили новое освещение.

«Сейчас сделали кластер по всем видам спорта: мини-футбол, хоккей, баскетбол, волейбол», — отметил Собянин. По словам градоначальника, изменения также позволили сделать удобнее дорогу к метро.

Футбол, хоккей и тренажёры: что появилось в спортивном кластере

Новый спортивный центр рассчитан на занятия как в помещениях, так и на открытом воздухе. Его инфраструктура позволяет выбирать разные виды физической активности в зависимости от сезона и личных предпочтений.

На территории построили административно-бытовой корпус площадью 330 квадратных метров. Внутри разместились тренажёрный зал, корт для сквоша, раздевалки и душевые, необходимые для комфортных тренировок.

Одним из главных объектов стала хоккейная коробка площадью более 1,2 тысячи квадратных метров. В холодное время года она будет предназначена для зимних видов спорта, а летом её смогут использовать любители волейбола и тенниса. Для подготовки ледового покрытия приобрели специальную заливочную технику.

Рядом обустроили поле для мини-футбола площадью 800 квадратных метров. Кроме того, появились пространства для панна-футбола и баскетбола площадью 510 квадратных метров, рассчитанные на динамичные командные игры.

Отдельное внимание уделили индивидуальным тренировкам. Для посетителей оборудовали беговую дорожку, воркаут-площадку, сектор для прыжков в длину и специальную зону, где можно готовиться к сдаче нормативов комплекса ГТО.

Чтобы занятия были безопаснее, на территории уложили более трёх тысяч квадратных метров резинового покрытия. Оно предназначено для спортивных площадок и помогает уменьшить риск травм при падениях.

Изменения коснулись и окружающего пространства. Строители обновили около 2,3 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия, смонтировали 400 метров ограждений и установили 87 малых архитектурных форм.

Для удобства и безопасности посетителей появились 46 опор освещения и 20 камер видеонаблюдения. Территорию также озеленили: разбили газоны общей площадью свыше 3,8 тысячи квадратных метров и высадили около 120 растений.

Удобная дорога к метро и новые прогулочные дорожки

Одновременно со строительством спортивного кластера благоустроили сквер возле дома 9 на улице Садовники. Через него проходит пешеходный маршрут к учебному корпусу РАНХиГС, которым ежедневно пользуются студенты и другие жители района.

Существующие дорожки отремонтировали, а там, где это было необходимо, проложили дополнительные пешеходные пути. Общая площадь приведённых в порядок покрытий составила около 8,3 тысячи квадратных метров.

В сквере также восстановили спортивную площадку и территорию для выгула собак. Для отдыха установили почти 70 малых архитектурных форм, а для освещения прогулочных маршрутов смонтировали более 70 новых опор.

За безопасностью на территории будут следить около 20 камер видеонаблюдения. Дополнительно здесь обустроили газоны площадью 14,4 тысячи квадратных метров.

Теперь путь к учебному корпусу стал удобнее, а рядом со зданием академии появилось больше возможностей для активного отдыха. Студенты могут совмещать занятия с тренировками, не отправляясь ради этого в другие части города.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков

Парки, дворы и спортивные объекты: итоги благоустройства Москвы в 2026 году

Создание спортивного пространства возле Президентской академии стало частью масштабного преобразования городских территорий. В 2026 году в Москве запланировано благоустройство более 2,6 тысячи объектов общей площадью свыше 5,1 тысячи гектаров.

Работы затрагивают самые разные общественные пространства: от крупных парков до небольших дворов и улиц. Особое внимание уделяется местам для прогулок, занятий спортом и повседневного отдыха москвичей.

Среди наиболее значимых проектов — благоустройство пяти городских парков, среди которых Екатерининский и Парк Горького. Также преобразования коснутся двух крупных спортивных объектов: Гребного канала в Крылатском и олимпийского комплекса «Лужники».

В столице занимаются развитием 44 объектов всесезонной спортивной инфраструктуры и капитальным ремонтом 101 катка. Кроме того, в программу вошли девять значимых общественных пространств, среди которых парк имени Артёма Боровика и Екатерининский сквер.

Большая часть работ связана с повседневной городской средой. В планах на 2026 год значатся 480 улиц, более 1,9 тысячи дворов, 36 объектов транспортной инфраструктуры и ещё десять территорий различного назначения.

Нагатино-Садовники: развитие района и городской инфраструктуры

Нагатино-Садовники расположен на юге Москвы. Здесь проживают более 83 тысяч человек, а среди известных мест отдыха находятся парки имени Юрия Лужкова и «Жужа», бульвар имени художника Василия Верещагина и галерея «На Каширке».

За последние годы район заметно изменился благодаря развитию транспортной, социальной и общественной инфраструктуры. Значительная часть преобразований связана с городской программой «Мой район», созданной по инициативе Собянина.

Одним из важных транспортных проектов стала реконструкция станции метро «Каширская», которая теперь входит в состав Большой кольцевой линии. В апреле 2026 года начал работать второй Московский трамвайный диаметр, связавший 13 столичных районов.

Его маршрут проходит от станции метро «Чертановская» до станции Новогиреево четвёртого Московского центрального диаметра. Пассажиров перевозят современные трамваи «Львёнок-Москва» и «Витязь-Москва», оснащённые системой автономного хода.

Преобразования затронули и автомобильные дороги. В 2026 году завершили строительство Проектируемого проезда № 3982, соединяющего Варшавское шоссе с Проектируемым проездом № 8138. Новая магистраль улучшила транспортную доступность жилого комплекса, построенного по программе реновации на Варшавском шоссе, в доме 41.

Для организации движения общественного транспорта изменили схему проезда на пересечении Нагатинской улицы, улиц Садовники и Высокой, а также Нагатинского бульвара. Здесь появилось круговое движение, призванное упорядочить транспортные потоки.

На Коломенском проезде и улице Маршала Шестопалова обустроили выделенные полосы. Дополнительно оборудовали наземные пешеходные переходы возле дома 37 на улице Академика Миллионщикова, дома 12 на улице Садовники и дома 11, корпуса 2 в 1-м Нагатинском проезде.

Для жителей организовали 25 новых маршрутов наземного городского транспорта. На остановках установили более сотни современных павильонов, а благоустройство прилегающих пространств сделало удобнее путь от жилых домов до метро.

Развивается и инфраструктура для альтернативных способов передвижения. В районе оборудовали 38 велосипедных парковок и открыли три зарядные станции проекта «Энергия Москвы».

Новые школы, поликлиники и спортивные сооружения

В Нагатино-Садовниках продолжается строительство и обновление социальных объектов. На Варшавском шоссе, в доме 49, корпусе 2, появился детский сад. Ещё одно дошкольное учреждение возводят на Нагатинской улице, а в 2-м Нагатинском проезде строят школу.

Важным событием стало завершение реконструкции здания школы № 507 в Коломенском проезде, дом 16. Работы выполнили по городской программе «Моя школа», и уже 1 сентября учреждение вновь приняло учеников. Изменения коснулись и культурной инфраструктуры. На Каширском шоссе, в доме 16, капитально отремонтировали Центральную библиотеку № 136 имени Льва Толстого.

Модернизация городской медицины позволила привести в порядок несколько поликлиник. Комплексную реконструкцию прошли филиалы № 1 и № 6 поликлиники № 67, расположенные на Высокой улице, дом 19, и улице Академика Миллионщикова, дом 3.

Также обновили главное здание детской поликлиники № 91 на улице Академика Миллионщикова, дом 22. Одновременно благоустроили территории, прилегающие к медицинским учреждениям.

Для жителей, предпочитающих активный образ жизни, в Коломенском проезде, дом 15а, построили физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Возле станций метро «Коломенская» и «Каширская» появились пункты велопроката.

Привели в порядок и BMX-велодром «Коломенский», расположенный в Коломенском проезде, владение 16а. Зимой любители катания на коньках могут посещать каток с искусственным льдом в Каширском проезде, дом 9, корпус 1.

Больше зелени и мест для отдыха рядом с домом

Отдельное направление развития района связано с благоустройством парков, улиц и придомовых территорий. В последние годы преобразились парк «Жужа» в пойме одноимённой реки, Нагатинская набережная, Коломенское и Старокаширское шоссе.

Работы также затронули Нагатинскую улицу, улицу Садовники, Коломенский проезд и Проектируемый проезд № 3664. Благодаря этим изменениям городские пространства стали удобнее для прогулок и повседневных поездок.

В районе обновили свыше 100 дворов и оборудовали четыре спортивные площадки. Дополнительное озеленение обеспечили более двух тысяч высаженных деревьев и кустарников.

В 2026 году развитие общественных пространств продолжилось. Помимо появления спортивного кластера возле Президентской академии и благоустройства сквера на улице Садовники, комфортнее стала территория парка имени Юрия Лужкова.

Реновация в Нагатино-Садовниках: новые квартиры для пяти тысяч жителей

Параллельно с благоустройством улиц и развитием социальной инфраструктуры в районе реализуют программу реновации. В неё включены 22 жилых дома, а переезд в современные квартиры предусмотрен примерно для пяти тысяч москвичей.

К настоящему времени построили и передали под заселение три новых жилых комплекса. Они находятся на Каширском шоссе, дом 11, корпус 3, а также на Варшавском шоссе, в домах 41 и 47/2.

Переселение жителей девяти старых домов уже завершено либо продолжается. Всего этот этап программы затрагивает около 1,8 тысячи человек.