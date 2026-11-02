Новости СВО 2 ноября: ВС РФ наступают у Новофёдоровки и Зелёной Дибровы, удар по ВСУ в Берестине, Зеленский готов встретиться с Путиным Оглавление Сумская область: штурм у Коренька и Хотени ДНР: ВС РФ наступают к Новофёдоровке и Весёлому Харьковская область: «Север» продвинулся у Волчанска и Приколотного Запорожская область: наступление на Барвиновку и Воскресенку Карта СВО на 2 ноября 2026 года Переговоры Украины и России: Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции Армия России атакует Приколотное и Хотень, в Харькове горят узлы снабжения ВСУ, Зеленский просит Эрдогана о встрече с Путиным — дайджест за 2 ноября. 5363 5363 Армия России наступает в ДНР и Харьковской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область: штурм у Коренька и Хотени

В Сумской области продолжаются позиционные бои по всей линии соприкосновения.

— В Сумском районе российские штурмовики продвинулись в районе Хотени на 150 метров. В Шосткинском районе ожесточённые бои идут в окрестностях населённого пункта Коренёк, —сообщает «Северный ветер».

Кроме того, авиация ВКС России, артиллерийские расчёты и операторы дронов уничтожили пехоту и бронетехнику ВСУ в окрестностях Коренька, Вакаловщины, Великой Рыбицы, Княжичей и Новой Гуты.

ДНР: ВС РФ наступают к Новофёдоровке и Весёлому

В Донбассе наиболее высокая динамика боёв сохраняется на Добропольском направлении.

— На флангах Добропольского участка фиксируются тактические успехи: ВС РФ расширили зону контроля к северу от Весёлого Поля, тогда как само Весёлое перешло в «серую зону», — отмечает военкор Евгений Лисицын.

В то же время WarGonzo сообщает о продвижении штурмовиков от Гулево к Новофёдоровке. На рубеже Нововодяное — Золотой Колодезь бойцы Армии России сдерживают натиск противника, отражая контратаки ВСУ.

Харьковская область: «Север» продвинулся у Волчанска и Приколотного

На Липцовском участке штурмовики группировки «Север» продвинулись южнее Новой Казачьей на 100 метров, а на Волчанском и Великобурлукском направлениях в районе Приколотного и Гарбузовки — до 500 метров.

— В Приколотном существенные потери несёт 1-й погранотряд Госпогранслужбы Украины. Командование ВСУ направляет на передовую офицеров для удержания позиций и пресечения сдачи в плен. Положение противника осложнил результативный удар по железнодорожному составу с подкреплениями отряда на станции Берестин, — поделились авторы канала «Северный ветер».

ВС РФ поразили авиабомбами ФАБ-500 пункты временной дислокации ВСУ в Белозёрском. Видео © Telegram / mod_russia

Наступление на земле сопровождается сменой тактики дальнобойных ударов ВС РФ. Если летом и в первой половине осени ключевой целью были Киев и область, то к середине сезона вектор сместился сначала на энергетику и транспортную сеть Западной Украины, а затем сконцентрировался на Харькове.

— За две недели в областном центре выведены из строя ключевые промышленные предприятия, логистические хабы и, по предварительной информации, ТЭЦ-5. Системное поражение узла решает сразу две стратегические задачи: ликвидирует стартовые площадки беспилотников и парализует снабжение всей группировки ВСУ на северо-восточном участке региона, — сообщили авторы канала «Архангела спецназа».

Запорожская область: наступление на Барвиновку и Воскресенку

В Запорожской области силы группировки «Восток» заняли несколько опорных пунктов: западнее Общего и Мировки, а также западнее Никольского и Червоного Яра.

— Западнее Зелёной Дибровы ВС РФ расширяют плацдарм на западном берегу реки Верхняя Терса, наступая в сторону Барвиновки, Воскресенки и Василькового. Одновременно Армия России давит западнее Шевченковского, Голубково и Светлой Долины, —передаёт «Воин DV».

Карта СВО на 2 ноября 2026 года

Армия России наступает у Доброполья. Фото © divgen.ru

Переговоры Украины и России: Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции

Владимир Зеленский готов провести личные переговоры с Владимиром Путиным на территории Турции.



— Да, мы готовы. Мы готовы к этой встрече в Турции, — ответил Зеленский на вопрос корреспондента CNN Türk о возможности переговоров с российским лидером.

По мнению президента Украины, Анкара — посредник, который не занимает сторону одного из участников конфликта.

Ранее Киев неоднократно менял потенциальные площадки для прямого диалога: прежде Зеленский заявлял о готовности встретиться в одной из арабских стран, а в октябре допускал возможность переговоров на полях саммита G20 в Майами.

В свою очередь, Россия неоднократно предлагала Зеленскому приехать на переговоры в Москву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в случае визита украинскому руководителю будет гарантирована полная безопасность.

При этом Зеленский отверг требования Москвы об отводе украинских войск с Донбасса. По его словам, подобные условия Россия транслирует через представителей Вашингтона. Украинский лидер подчеркнул, что Киев продолжает настаивать на прекращении огня исключительно по текущей линии фронта.

Авторы Артём Артёмов