Москва направит 65,2 миллиарда рублей на промышленную инфраструктуру для высокотехнологичных компаний в 2027–2029 годах. Из этой суммы 33,3 миллиарда предусмотрены на 2027 год. О планах по развитию производств, необходимых для технологического суверенитета России, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«В 2027–2029 годах на создание промышленно-производственной инфраструктуры для размещения высокотехнологичных компаний планируется направить из бюджета 65,2 миллиарда рублей, в том числе в 2027-м — 33,3 миллиарда рублей», — сообщил градоначальник.

Средства заложены в проекте городского бюджета. Столица продолжит создавать площадки для предприятий, которые выпускают критически важную продукцию и разрабатывают современные технологии.

Сегодня московская промышленность объединяет более 4,7 тысячи предприятий с 767 тысячами сотрудников. С начала 2026 года площадь промышленной застройки увеличилась с 13,1 до 13,8 миллиона квадратных метров. К 2030-му она должна превысить 25 миллионов.

Одним из центров развития высокотехнологичной промышленности стала особая экономическая зона «Технополис Москва». На её десяти площадках общей площадью более 430 гектаров работают свыше 250 предприятий. Они занимаются микроэлектроникой, приборостроением, робототехникой, информационными технологиями, биомедициной и другими направлениями.

В ОЭЗ создано более 34 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. Главная промышленная площадка занимает почти 2,5 миллиона квадратных метров. Только с начала 2026 года здесь построили более 300 тысяч квадратных метров индустриальных пространств.

Производства соседствуют с научными лабораториями, социальными и деловыми объектами. Такое объединение помогает резидентам обмениваться опытом, совместно использовать ресурсы и внедрять разработки.

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Площадь столичных технопарков за последний год достигла трёх миллионов квадратных метров. До 2030 года её планируют увеличить до пяти миллионов. Сейчас в Москве действуют 60 таких площадок, где размещены более 2,4 тысячи компаний. В них трудятся свыше 81 тысячи человек.

Город сохранит финансовую помощь предприятиям, которые создают критически важную продукцию, внедряют технологии и ведут научные исследования. В трёхлетнем проекте бюджета предусмотрены деньги на инвестиционное кредитование промышленных проектов при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

При дорогих кредитах столица берёт на себя часть расходов бизнеса на выплату процентов. В 2027 году Москва продолжит исполнять заключённые договоры поддержки и помогать запускать новые проекты.

На помощь малому и среднему бизнесу в проекте бюджета на 2027–2029 годы предусмотрено 65,6 миллиарда рублей. Из них 25,6 миллиарда — на 2027 год. В столице зарегистрировано 889 тысяч субъектов МСП.

Предпринимателям доступны гранты, субсидии, льготные кредиты и факторинг. Финансовые инструменты дополняют консультации в центрах услуг для бизнеса, обучение, отраслевые акселераторы и менторство. Город намерен сохранять помощь на каждом этапе развития компаний и корректировать её с учётом их потребностей.

Привлекать инвесторов к строительству инфраструктуры для технологических предприятий помогает программа стимулирования создания мест приложения труда. По ней уже одобрено возведение 50 производственных объектов общей площадью свыше 1,7 миллиона квадратных метров. Когда предприятия заработают на полную мощность, они смогут обеспечить работой около 44 тысяч человек.

Ещё один инструмент — масштабные инвестиционные проекты. Бизнес получает возможность строить производственные объекты на льготных условиях. В столице одобрено более ста таких проектов.