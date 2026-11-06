Строительство конгрессно-выставочного комплекса «ВДНХ Экспо» выполнено примерно на 90%. Основные работы планируют закончить в декабре. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения объекта.

Новый центр объединит четыре павильона, два из которых возводят с нуля, а остальные реконструируют. Особое внимание уделяют историческому «Монреальскому» павильону, десятилетиями находившемуся в аварийном состоянии. По словам мэра, современные инженерные решения позволят восстановить здание и приспособить его для крупных мероприятий.

Одновременно на территории выставки продолжают восстанавливать памятники архитектуры, открывать музеи и обустраивать новые места для отдыха.

Новый масштаб выставки: четыре павильона и 204 тысячи квадратных метров

Строительство началось летом 2024 года. В единый архитектурный ансамбль войдут новые павильоны № 20 и 69, обновлённый корпус № 75 и исторический павильон № 70, известный как «Монреальский».

Общая площадь центра достигнет 204 тысяч квадратных метров. Здесь будут проводить международные конгрессы, деловые форумы, конференции, выставки и концерты.

Для экспозиций оборудуют четыре зала общей площадью 43,9 тысячи квадратных метров. Деловые встречи смогут проходить в 30 конференц-залах и переговорных, рассчитанных на аудиторию от девяти до 500 человек.

В павильоне № 69 появятся конгресс-зал на тысячу мест, три ВИП-пространства и музейная зона. В последней разместят картину Александра Герасимова, изображающую делегатов II Всесоюзного съезда колхозников-ударников 1935 года. Полотно обнаружили при реставрации павильона № 1 «Центральный».

Для гостей также предусмотрены кафе, фудкорт, кофейные точки и зоны отдыха. В восстановленном «Монреальском» павильоне откроется концертно-конгрессный зал на 2240 зрителей.

Строители используют нестандартные инженерные решения. В павильоне № 69 установили металлические фермы длиной 73,8 метра, а для крыши корпуса № 75 изготовили бесшовные алюминиевые кассеты шириной 74 метра. Павильон № 20 получил крупнейшие в России витражные стеклопакеты размером 15 на три метра.

Всего предусмотрены 49 лифтов и 26 эскалаторов. Прилегающую территорию благоустроят: здесь появятся многоуровневая парковка, общественные пространства, 1034 дерева, 9480 зелёных насаждений и 191 малая архитектурная форма.

Сейчас на строительной площадке работают более 3200 специалистов и свыше 100 единиц техники.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков

От ювелирных выставок до деловых форумов: чем удивляет павильон № 20

Один из новых корпусов полностью готов. Павильон № 20 расположен на площади Промышленности и занимает 21,9 тысячи квадратных метров.

При строительстве использовали 20,3 тысячи кубометров бетона и 62 металлические фермы общей массой 3700 тонн. На фасаде установили 12 крупногабаритных витражей российского производства, шесть из которых не имеют аналогов в стране по размерам. Каждый достигает 15 метров в длину, трёх метров в высоту и весит 5,2 тонны.

Наружную отделку выполнили с применением 9,8 тысячи квадратных метров кассет из нержавеющей стали. Внутри смонтировали 13 лифтов и эскалаторов. Первое крупное мероприятие прошло здесь в конце сентября.

Вторая жизнь «Монреальского»: как возрождают исторический павильон

Совокупная площадь павильонов № 69, 70 и 75 составит 181,6 тысячи квадратных метров. Из них 27,9 тысячи приходится на исторический корпус № 70.

Для сохранения архитектурного облика здания реставраторы разработали специальные инженерные решения. При создании консольных перекрытий с вылетом от 10 до 18 метров использовали 550 тонн высокопрочной легированной стали.

Каркас усилили пятью тяжёлыми фермами длиной 35 метров и массой 62 тонны каждая. Внутри возвели монолитную конструкцию для размещения концертно-конгрессного зала на 2240 мест, который планируют оснастить современным оборудованием.

Водное шоу под ракетой «Восток»: как преобразилась площадь Промышленности

В сентябре под макетом ракеты-носителя «Восток» открыли модернизированный светодинамический фонтан.

Днём струи воды создают иллюзию старта космического корабля: они поднимаются к соплам, напоминая пламя двигателей. Вечером фонтан превращается в светомузыкальную площадку, где отдельные потоки достигают высоты 35 метров. Представления сопровождаются «Праздничной увертюрой» Дмитрия Шостаковича, песней «Лучший город земли» в исполнении Муслима Магомаева и гимном Москвы «Дорогая моя столица». Программа проходит ежедневно с 20:00 каждый час, заключительный сеанс начинается в 22:45. Летом показы стартуют в 21:00 с интервалом 40 минут и завершаются в 22:55.

За водные эффекты отвечают более тысячи форсунок и свыше 350 насосов, а подсветку обеспечивают более двух тысяч подводных прожекторов. По периметру чаши разместили латунные таблички с важными событиями из истории астрономии, ракетостроения и освоения космоса.

От реставрации до новых музеев: как меняется ВДНХ

Масштабное обновление комплекса продолжается с 2014 года. За это время специалисты отреставрировали 43 памятника истории и культуры, а на территории появились новые музеи и места для отдыха.

Сегодня здесь работает более 30 выставочных площадок. Среди них — центр «Космонавтика и авиация», музей славянской письменности «Слово», Музей героизма, интерактивный комплекс «Буран» и исторический парк «Россия — моя история». Посетителям также доступны Музей кино, Музей Востока, Музей транспорта Москвы, «Макет Москвы», выставки «Нефть» и «Шоу-макет «Моя Россия», музей современных биотехнологий «Биотех» и другие площадки.

Работают семь национальных павильонов, включая выставочно-торговые центры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Шедевры живописи и театральные костюмы: что представили в «Центральном»

Одним из новых культурных проектов стала выставка «Искусство сцены. Академическая живопись», посвящённая 150-летию Союза театральных деятелей России.

Экспозиция объединила 32 музея из 12 городов страны. Среди участников — Третьяковская галерея, Русский музей, ГМИИ имени А.С. Пушкина, музеи МХАТ, Большого, Мариинского и Александринского театров. На площади 2500 квадратных метров разместили около 200 произведений живописи, графики, скульптуры и подлинных театральных костюмов.

Посетители могут увидеть работы Карла Брюллова, Ильи Репина, Валентина Серова, Александра Иванова, Кузьмы Петрова-Водкина и других мастеров. Отдельные разделы посвящены историческим, античным и библейским сюжетам, портретам деятелей искусства и созданию сценических образов.

Особое место на выставке занимают театральные костюмы. Мариинский театр привёз 15 нарядов, в том числе из «Жар-птицы», «Жизели» и «Золушки». Большой театр дополнил коллекцию шопенкой Галины Улановой для партии Жизели и костюмом Сергея Лемешева для роли Ленского. Александринский театр передал костюмы из «Макбета» и «Маскарада», а МХАТ — платья и головные уборы из «Анны Карениной».

Это третья крупная экспозиция в павильоне № 1 после реставрации. Ранее здесь показывали произведения из собраний Третьяковской галереи и Русского музея. Первую выставку посетили более 120 тысяч человек, вторую — свыше 330 тысяч.

Чайные традиции возвращаются: как восстановили историческое кафе «Лето»

Летом завершили реставрацию кафе «Лето», признанного объектом культурного наследия федерального значения.

Здание площадью тысяча квадратных метров построили в 1954 году по проекту архитектора Леонида Мариновского. Нижний этаж занимали зимний зал и буфет с колоннадами, а второй — открытые террасы. Кафе вмещало 360 посетителей и уступало по размеру только ресторану «Золотой колос».

При обследовании здания реставраторы обнаружили под слоями краски оригинальные масляные росписи и орнаменты из мелкой плитки. Специалисты восстановили черепичную кровлю, фасады, деревянные фронтоны, настенную живопись и декоративные элементы интерьеров.

Обновили также полы, веранду, галерею, главную лестницу и обеденный зал. На прежние места вернули две исторические люстры с хрустальными подвесками. С конца августа здесь работает чайная «Нитка», где подают фирменный чай «Москва» и выпечку проекта «Московское чаепитие».

В дальнейшем в здании планируют оборудовать комнаты для камерных чаепитий, площадки для мастер-классов и дегустаций, а также открыть школу бариста.

Динозавры, редкие растения и виртуальные миры: что ждёт гостей «Биокластера»

Ещё два музейных пространства появились благодаря совместному проекту Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева и столичного Департамента культуры. В павильоне № 17 «Лесная промышленность» открылась выставка «Мир динозавров». Её создатели изучили более 400 научных публикаций, чтобы воссоздать древние ландшафты и облик животных, населявших территорию современной России десятки миллионов лет назад.

Посещение организовано в формате 45-минутных сессий. Маршрут включает пять залов, посвящённых Москве юрского периода, Среднерусскому морю, древним островам, летающим рептилиям и лесным экосистемам.

Гости могут увидеть полноразмерные модели динозавров, познакомиться с их средой обитания и совершить виртуальный полёт с волгадрако — родственником птеранодона. Дополняет выставку лаборатория для практических занятий.

Второй площадкой стал павильон № 29 «Цветоводство и озеленение», где открыли «Флоратопию» — интерактивный музей о мире растений. Пространство оформлено как необычный город с тематическими кварталами. В «Андеграунде» рассказывают о почве и микроорганизмах, в зоне гидропоники демонстрируют действующую установку для выращивания растений.

«Квартал цветения» знакомит с гигантскими кактусами, насекомоядными и лекарственными видами. Здесь также находится закрытый стеклом сад с ядовитыми экземплярами.

«Аллея селекции» показывает происхождение декоративных культур, а «Агрополис» объясняет использование растений в пищевой и текстильной промышленности. Кроме того, посетителям доступны «Парящий орхидарий», кинозал, пространство «Зелёная школа» и магазин с семенами, саженцами и живыми растениями.