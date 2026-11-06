В 2027–2029 годах на развитие городской среды Москвы выделят 651 миллиард рублей. Из этой суммы 208,7 миллиарда предусмотрено на 2027 год. Средства направят на обновление улиц, общественных пространств и инженерной инфраструктуры столицы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Городские власти намерены продолжить благоустройство территорий, модернизацию освещения и озеленение Москвы. По словам градоначальника, эти изменения призваны сделать столицу удобнее для жителей, привлекательнее для туристов и комфортнее для ведения бизнеса.

Какие территории Москвы благоустроят в ближайшие три года

В ближайшие годы в столице продолжится масштабная программа обновления улиц. Она охватит как исторически сложившиеся районы, так и отдалённые территории, вошедшие в состав города позднее. Особое внимание уделят безопасности пешеходов и автомобилистов.

Преобразятся значимые общественные пространства и вылетные магистрали. Одновременно город продолжит заменять устаревшее уличное освещение современными энергоэффективными светодиодными светильниками.

Отдельное направление — озеленение Москвы. Власти планируют обновлять существующие зелёные насаждения, приводить в порядок природные территории и благоустраивать водоёмы. Это поможет улучшить экологическую обстановку и создать дополнительные места отдыха у воды.

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Развитие городской среды затронет и жилые кварталы. В современных районах продолжат создавать полноценную инфраструктуру, чтобы жители могли пользоваться необходимыми услугами рядом с домом. Благоустроенные дворы, зелёные зоны, современные набережные и удобные улицы делают повседневную жизнь 13 миллионов жителей столицы комфортнее и безопаснее.

При планировании благоустройства также учитывают потребности людей с инвалидностью и маломобильных горожан. В общественных местах, дворах и на дорогах продолжат создавать условия для беспрепятственного передвижения и доступа к городской инфраструктуре.

Как в Москве модернизируют коммунальную инфраструктуру

Часть предусмотренных бюджетом средств направят на развитие инженерных коммуникаций, от которых зависит бесперебойное снабжение столицы электричеством, теплом, водой и газом. Новые сети планируют прокладывать прежде всего в районах комплексной жилой застройки, включая территории Троицкого и Новомосковского административных округов.

В городе также продолжат строительство подземных кабельных и коммуникационных коллекторов. Такие сооружения защищают инженерные сети от внешних воздействий и позволяют размещать коммуникации под землёй, не нарушая облик улиц.

Кроме того, бюджет на 2027–2029 годы предусматривает реконструкцию газопроводов, водопроводных сетей, канализации и очистных сооружений. Обновление коммунальной инфраструктуры должно повысить надёжность её работы и снизить риск аварий.