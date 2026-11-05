Аэропорты подключили к сети 5G

Аэропорты Внуково в Москве и Кольцово в Екатеринбурге стали первыми авиаузлами в стране, на территории которых пассажирам доступна связь пятого поколения. Так, во Внуково технические возможности новой сети позволяют достигать скорости мобильного интернета до 1 Гбит/с.