Аэропорты подключили к сети 5G
Аэропорты Внуково в Москве и Кольцово в Екатеринбурге стали первыми авиаузлами в стране, на территории которых пассажирам доступна связь пятого поколения. Так, во Внуково технические возможности новой сети позволяют достигать скорости мобильного интернета до 1 Гбит/с.
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При развёртывании 5G в обоих аэропортах специалисты учитывали особенности расположения пассажирской и служебной инфраструктуры. В Кольцово сеть нового поколения охватывает территорию аэровокзального комплекса. Во Внуково покрытие включает в себя транспортную и техническую инфраструктуру аэропорта.
- Аэропорты — одни из самых сложных с технической точки зрения площадок: тысячи людей одновременно выходят в сеть, а нагрузка меняется вместе с расписанием рейсов. Благодаря точному планированию и настройке оборудования технический потенциал сети, например, во Внуково позволяет обеспечить скорость мобильного интернета до 1 Гбит/с, — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.