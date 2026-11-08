Как рожать ракеты и искать дизель: Неделя, когда Трамп всё проиграл, Запад завыл, а мы работаем Публицист и аналитик Александр Роджерс — о разгроме Трампа на выборах в Конгресс, истерике демократов, чемоданах с деньгами у Зеленского и о том, почему Россия спокойно делает своё дело, пока Запад сходит с ума. 15242 15242 Трамп проиграл всё, Зеленский поставил на счётчик, а рынки рухнули. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На уходящей неделе главным (самым шумным уж точно) событием были выборы в американский Конгресс. Как и ожидалось, республиканцы проиграли с рекордно разгромным счётом – такого преимущества у демократов не было почти семьдесят лет.

Одно слово — Трамп. Победун и переможник. Патологический лжец, считающий, что если непрерывно врать, то это как-то изменит реальность (спойлер: нет). И теперь он винит в поражении на выборах всех — начиная от сопартийцев и «Фокс-Ньюз» — и заканчивая неправильным американским народом (народ не тот, не хочет платить за остров Эпштейна и израильский нацизм повышением цен на еду и топливо) – но только не себя.

Фондовые рынки сначала отреагировали на победу демократов энтузиазмом. А потом подумали, что демократы сейчас начнут снова продвигать woke и «зелёную повестку», плюс щемить дата-центры — и решили обрушиться. В целом технологический сектор потерял за два дня от 9 до 12% капитализации. Пока делать какие-то долгосрочные выводы рано, потому что их колбасит туда-сюда, так что на следующей неделе посмотрим, как они дальше будут себя вести.

До демократов пока не дошло, что теперь им, как правящей партии, нужно будет что-то делать с валом текущих проблем. Пока они размахивают флагами, орут про «блюнами», радостно плачут: «теперь мы сможем обратно тратить сотни миллиардов (которых нет) на поддержку нашей любимой Украины» и отказываются от российского дизеля. Что делать с Ормузским проливом, где брать деньги и дизель, как бороться с инфляцией и как рожать несуществующие в природе ракеты для «Пэтриот» — это их пока не беспокоит. И скоро уже они начнут стремительно терять рейтинги (мы всё это уже неоднократно видели, но они необучаемые).

Но больше всех радуется от победы демократов, конечно, Зеленский. Он раздаёт интервью, заплетающимся языком ругает Трампа, напоминает, что демократы ещё с прошлого срока должны ему 16 миллиардов долларов (надо их на счётчик поставить и требовать проценты) и предвкушает поток денег и «пэпэо» (он ещё не в курсе, что ни того, ни другого нет в наличии – и до сих пор думает, что это просто Трамп не хотел ему их давать). Света нет, газа нет, логистика разрушена, экономики нет, но в ставке у Зеленского (где все малахольные) царит сплошное «С днём рождения, Игорь Валерьевич!».

Отсутствие света в Киеве Зеленского не беспокоит (он уже объявил, что в этом виноват Кличко), скандалы с пыточными тоже, положение на фронте тем более. Ему американский журналист рассказывает про «страдания украинцев от российской агрессии», а тот улыбается, потому что предвкушает воровство (там НАБУ в Киеве случайно арестовало две машины, нашли в них несколько десятков миллионов долларов наличными в чемоданах, а это оказались машины Зеленского и его жены — на карманные расходы). Лисица чует сыр, и сыр её пленил. Зеленский чувствует запах денег, и он счастлив.

Как пела «Ария», «Здесь бродят тени, ими движет запах денег, Боль других и холод греют им сердца» (Маргарита Пушкина, безусловно, гениальная поэтесса).

Кстати, про жадные до денег тени. В Израиле продолжается тупик после выборов, когда ни одна из сторон не смогла набрать большинство и сформировать правительство. Нетаньяху предлагали даже амнистию за его прошлые преступления, если он согласится уйти — но не на того напали. Этот уйдёт из политики только вперёд ногами. Сменяемость власти — только в России должна быть, смотри не перепутай!

Не зря я раскопал картинку из советского журнала «Перец» семидесятых годов, где на коленях у НАТО сидят украинский националист и израильский сионист. Полвека прошло, а ничего по сути не изменилось. Две главных марионетки мирового империализма — украинский национализм и сионизм – по-прежнему являются инструментами разжигания войн. Единственное, что изменилось – что теперь их поддержка больно бьёт по их хозяевам, разрушая Запад.

Осада — дело не быстрое. Но и продолжается она уже не первый год. И результаты видны даже невооружённым глазом. Поэтому нужно продолжать (главное не переборщить с попкорном в процессе).

Авторы Александр Роджерс