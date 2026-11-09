Москва обновляет требования к строительству жилых домов, благоустройству дворов и созданию социальной инфраструктуры. Главная задача — сделать так, чтобы новые кварталы были удобны для жизни, а школы, детские сады и места отдыха появлялись одновременно с жильём. О переменах рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге, приурочив публикацию ко Всемирному дню градостроительства, который отмечался 8 ноября.

Ежегодно в городе возводят миллионы квадратных метров недвижимости и сотни объектов различного назначения — от транспортных сооружений до социальных учреждений и деловых центров. Однако, как подчеркнул мэр, оценивать результаты строительства следует не только по объёмам. Важнее, насколько комфортной становится повседневная жизнь москвичей и есть ли поблизости от их домов всё необходимое.

Квартиры без тесноты: новые требования к жилью

Одним из важных изменений стало усиление контроля за площадью квартир. С 2024 года в Москве следят за соблюдением минимальных размеров нового жилья: однокомнатная квартира должна занимать не менее 28 квадратных метров, а двухкомнатная — 44. Это позволяет избежать появления чрезмерно тесных помещений и снижает риск дополнительной нагрузки на школы, поликлиники и транспорт в новых районах.

В том же году город перестал согласовывать новые проекты апартаментов. Формально такие объекты относятся к нежилой недвижимости, но покупатели нередко используют их как постоянное жильё. При этом застройщики апартаментов не обязаны обеспечивать будущих жителей социальной инфраструктурой по тем же правилам, что действуют для обычных жилых домов. Из-за этого могут возникать густонаселённые кварталы без достаточного количества детских садов, школ и медицинских учреждений.

Власти также пересмотрели подход к проектированию домов по программе реновации. Специалисты изучили, какая часть общей площади зданий действительно используется с пользой для жильцов. После внесённых изменений соответствующий коэффициент в новых жилых комплексах удалось увеличить с 0,65 до 0,75, сохранив внимание к будущим расходам на содержание недвижимости.

Больше зелени и пространства возле дома

Отдельные стандарты теперь действуют для территорий возле новостроек. В 2026 году Москва изменила правила расчёта площадей, предназначенных для озеленения и благоустройства. На каждого будущего жителя комплекса должно приходиться как минимум пять квадратных метров обустроенного пространства.

Из этого объёма не менее 3,5 квадратного метра отводится под зелёные насаждения, ещё 1,5 — под прогулки, отдых и другие занятия. Таким образом, место для деревьев, дорожек и зон отдыха необходимо предусматривать заранее, а не искать свободные участки после завершения строительства.

В марте 2026 года город утвердил единые требования к многофункциональным детским спортивным площадкам. Их минимальные размеры зависят от расположения и составляют от 150 до 380 квадратных метров. Правила касаются не только площади, но и размещения оборудования, чтобы занятия были удобными и безопасными.

Школы и детсады — одновременно с новостройками

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Ещё одна задача — избавить новосёлов от необходимости годами ждать открытия образовательных и медицинских учреждений. Раньше заселение домов порой начиналось раньше строительства предусмотренных для района школ, детских садов и поликлиник. С 2025 года Москва применяет инфраструктурные договоры с девелоперами, которые позволяют заранее определить их обязательства и связать сроки появления социальных объектов со сдачей жилья.

Одновременно изменились требования к планировке школ. Городские специалисты пересмотрели распределение внутренних помещений, чтобы сократить площади, которые не используются для занятий и повседневных нужд учеников. Если прежде классы, лаборатории и игровые пространства занимали около половины школьного здания, то по новым стандартам их доля должна составлять не менее 65 процентов.

Как Москва меняет облик новых зданий

При проектировании зданий в Москве теперь больше внимания уделяют их сочетанию с окружающей застройкой. С августа 2024 года девелоперы обязаны согласовать архитектурный облик объекта ещё до передачи проектной документации на экспертизу. Это помогает заранее учитывать особенности района, существующие общественные пространства и характер соседних построек.

С апреля 2026 года для такого согласования требуется цифровая информационная модель будущего здания. Трёхмерное представление позволяет специалистам оценить не только фасады, но и внутреннюю планировку вместе с техническими и экономическими характеристиками. При необходимости изменения можно внести на раннем этапе, избежав дополнительных расходов и задержек.

Новые принципы распространяются даже на инженерные сооружения. Например, вентиляционные киоски на строящихся линиях метро проектируют так, чтобы они становились частью благоустроенной городской территории. Возле них могут размещаться навесы, скамейки, озеленение и пространства для отдыха.

Меньше бюрократии, быстрее согласования

Ужесточение требований к качеству строительства сопровождается сокращением административных процедур. С 30 сентября 2026 года рассмотрение архитектурного проекта и оформление свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объединены. После одобрения документа свидетельство создаётся автоматически в течение двух рабочих дней с момента поступления утверждённого протокола, поэтому повторное обращение застройщика больше не требуется.

Ранее город ускорил и оформление земельных прав. В 2024 году сроки предоставления двух государственных услуг сократили с 25 до 14 рабочих дней. Изменения затронули передачу участков в собственность владельцам расположенных на них зданий и сооружений, а также случаи бесплатного предоставления земли гражданам и организациям.

С августа 2025 года быстрее стало и получение технического заключения по подземным коммуникациям. Вместо прежних 90 рабочих дней документ оформляют за 30. Благодаря этому застройщики могут раньше завершать необходимые проверки и переходить к следующим этапам подготовки проектов.

Собянин подчеркнул, что обновлённые требования помогают делать Москву современнее и удобнее для горожан. Завершая публикацию, мэр поздравил со Всемирным днём градостроительства всех, кто занимается развитием столицы и работает на благо её жителей.