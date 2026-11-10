Новогодние премии выплатят по новым схемам. Что такое двухэтапная модель и кого ждёт прибавка Оглавление Когда и как в этом году компании будут выплачивать новогодние премии В каком порядке выплачиваются премии и в чём особенность выплат в этом году Кто сократит, а кто увеличит премии Кадровики сообщили о крупных изменениях в системе премирования. Одни компании отказываются от выплат, другие делают прибавку, а новый тренд года — переход на двухэтапную модель. Как будут выплачивать премии в канун 2027 года? Эксперты рассказали как в этом году будут выплачивать новогодние премии. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда и как в этом году компании будут выплачивать новогодние премии

В большинстве компаний новогодние премии по итогам года выплачиваются в декабре — обычно во второй половине месяца. Но это не универсальное правило: если премия привязана к годовому результату, её размер нередко становится известен только после закрытия финансового года. Тогда часть выплат переносится на январь–февраль. Об этом рассказала директор по персоналу сети многопрофильных медицинских клиник «К+31» Людмила Андронаки.

В этом году будет больше компаний с «двухэтапной» моделью. Символическую предновогоднюю выплату сделают в декабре — чтобы поддержать лояльность и снять напряжение перед праздниками, а основную часть годового бонуса — после утверждения итоговых показателей. Для бизнеса это способ не обещать лишнего, а для сотрудников — получить понятный ориентир по срокам, — пояснила Людмила Андронаки.

Правила премирования, которые действуют с сентября 2025 года, иногда воспринимают как обязательство платить всем «13-ю зарплату». Это не так. Их смысл в том, чтобы было понятно, за что положена премия, как она считается и когда выплачивается. И дисциплинарное взыскание не даёт работодателю права произвольно лишить человека любых бонусов. Об этом рассказал бренд-директор и основатель event-агентства «Динамика» Александр Шкарупа.

Я бы советовал сотрудникам не стесняться спросить заранее: «Какая премия предусмотрена, от чего зависит сумма и когда будет решение?» А работодателям — не тянуть с ответом до последних дней декабря. Люди планируют расходы, покупают подарки, рассчитывают на поездки. Даже скромная премия воспринимается спокойнее, когда всё объяснили заранее, а не сначала дали надежду на оклад сверху, а потом молча передумали, — пояснил Александр Шкарупа.

В каком порядке выплачиваются премии и в чём особенность выплат в этом году

В этом году премии будут точечными. Наиболее вероятные получатели полноценных годовых бонусов — сотрудники критически важных для бизнеса функций: продажи и клиентский сервис с перевыполнением плана, производство, логистика, IT, инженерные и технические специалисты, а также ключевые эксперты, без которых компания не может реализовать стратегические проекты. Такое мнение высказала Людмила Андронаки.

Я бы не обещал всем новогодние премии только потому, что приближается декабрь. Сначала нужно понять, о какой выплате речь. Одно дело — разовое поощрение к празднику, которое компания решила выдать сотрудникам. Другое — годовой бонус, предусмотренный системой оплаты труда. Если человек выполнил условия и заработал право на такую премию, просто сказать «в этом году денег не дадим» недостаточно, — отметил Александр Шкарупа.

Годовая премия в российском законодательстве как обязательная выплата не закреплена — это, скорее, добрая воля работодателя, зафиксированная в трудовом договоре, коллективном соглашении или положении о премировании (не во всех компаниях). Если там прописаны конкретные показатели и сроки, премия становится частью оплаты труда; если же формулировка размытая — «может быть выплачена по решению руководителя», — требовать её бесполезно. На эти моменты обратил внимание экономист Виктор Мангазеев.

По срокам всё традиционно: основная волна выплат придётся на самый конец года — премии, скорее всего, будут перечисляться вместе с зарплатой за декабрь, до новогодних праздников, либо уже в январе по итогам закрытого финансового года. Механика у компаний может отличаться: где-то это фиксированная «тринадцатая зарплата», где-то — процент от оклада или от прибыли, где-то — адресные бонусы за KPI, — отметил Виктор Мангазеев.

Кто сократит, а кто увеличит премии

Согласно опросам, значительная часть работодателей либо не планирует годовые премии, либо отказалась от них по сравнению с прошлым годом. Первыми в зону риска попадают сотрудники компаний с тонкой маржой и высокой зависимостью от потребительского спроса: розница, туризм, гостиничный бизнес, рекламный и PR-рынок.

Там премия исторически часто зависела от сезонности, а в период сжатия расходов она становится первой статьёй для оптимизации. Ещё одна заметная особенность — компании стали осторожнее с долгосрочными бонусами. Доля организаций, где такие программы доступны не только топ-менеджерам, но и ключевым сотрудникам, снизилась; одновременно выросли сроки ожидания выплат и усилилась привязка бонуса к внутренним показателям эффективности. Это означает, что сотруднику важно заранее понимать: за какие именно метрики, за какой период и при каком финансовом результате компании он получит деньги, — добавила Людмила Андронаки.

Александр Шкарупа считает, что пока рано говорить, что в одной отрасли премии обязательно вырастут, а в другой их урежут. У двух компаний из одной сферы могут быть совершенно разные результаты. Скорее он бы ожидал прибавок там, где выполнили план и хотят удержать сильных сотрудников. А там, где прибыль снизилась или не хватает денег на текущие расходы, первыми под вопросом окажутся дополнительные праздничные выплаты. Но это ожидания, а не уже принятые решения работодателей.

Виктор Мангазеев отметил, что значительная часть работодателей вообще откажется от новогодних премий — как из-за финансовых результатов, так и ради экономии: дорогие кредиты, снижение маржинальности и охлаждение экономики вынуждают бизнес урезать именно необязательные траты, и бонусы первыми попадают под сокращение. Ещё одна возможная тенденция — переход от «уравнительных» выплат всему коллективу к адресному премированию: когда компания оценивает вклад конкретного сотрудника, стоимость его замены и дефицит его компетенций на рынке.

Рискуют остаться без бонусов сотрудники сфер, где премии сильно зависят от сезонности и выручки: это розничная торговля, туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, автобизнес. Могут урезать премии подразделениям, не выполнившим KPI, и тем, чьи должности не относятся к приоритетным для компании.

— Наибольшие шансы на щедрые годовые премии — у сотрудников крупных финансовых структур, добывающих и сырьевых компаний, выигрывающих от конъюнктуры, а также IT-сектора. Возможно, будут премировать и рабочих промышленных и оборонных предприятий, — добавил Виктор Мангазеев.

Авторы Нина Важдаева