С 1 декабря на рынке аренды ждут ценовую аномалию. Как изменится стоимость съёмных квартир перед Новым годом Оглавление Что изменилось на рынке аренды к концу осени Как изменятся цены на аренду квартир с 1 декабря К концу осени на рынке аренды зафиксировали аномальную ситуацию. Ожидаемый высокий сезон так и не наступил. При этом перед Новым годом падение спроса способно серьёзно отразиться на ценах. Как изменятся цены на аренду квартир с 1 декабря? Эксперты рассказали как изменятся цены на аренду квартир с 1 декабря. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Что изменилось на рынке аренды к концу осени

Ожидаемый деловой сезон на рынке аренды жилья на сегодняшний день так и не случился: спрос остался ниже прогнозируемого, и часть объектов так и не была сдана в аренду. Это привело к определённой затоваренности рынка — многие квартиры остались свободными по разным причинам. И декабрь традиционно не является периодом для заключения долгосрочных договоров аренды; в это время начинается подготовка к Новому году. Так охарактеризовала обстановку на рынке аренды директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

— В основном интерес смещается в сторону посуточной аренды под праздники или краткосрочных запросов, а заключение долгосрочных контрактов становится скорее исключением из правил. В связи с этим владельцы объектов, которые не были сданы в период делового сезона, вынуждены предлагать дисконт. Для потенциальных арендаторов это создаёт возможность выбрать более выгодное предложение, — добавила Юлия Дымова.

По сравнению с ситуацией в прошлом году такая картина на рынке выглядит аномально. Более того, есть основания полагать, что пониженный спрос на рынке сохранится и дальше.

— По данным нашей компании, на московском рынке долгосрочной аренды в октябре количество запросов от арендаторов на 16% меньше, чем оно было в сентябре, и на 39% меньше, чем в августе. По сравнению с октябрём прошлого года активность нанимателей сократилась на 30%. Цены находятся примерно на том же уровне, что и в прошлом году. В ноябре никакого всплеска спроса, разумеется, мы не наблюдаем — обычно в это время сезон повышенной активности на московском рынке аренды завершается, — рассказала заместитель директора Управления аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.

Как изменятся цены на аренду квартир с 1 декабря

Рынок долгосрочной аренды входит в фазу, когда рост предложения начинает давить на ставки. Спрос стал спокойнее по сравнению с сентябрём в том числе из-за завершения высокого сезона. А также сказываются общее замедление экономики и снижение темпа роста зарплат. Как итог — аренда дешевеет. Ещё в сентябре ставки аренды снизились впервые за несколько лет, а в октябре тенденция продолжилась: аренда в предложении подешевела в годовом выражении на 3–4%. Такое наблюдение сделала учредитель и директор портала Всеостройке.рф Светлана Опрышко.

— До конца этого года всплески или провалы в сегменте аренды маловероятны — в ноябре-декабре спрос обычно снижается на 15–20%. Соответственно, подорожания на малоактивном рынке мы не ожидаем, — рассказала Оксана Полякова.

Светлана Опрышко обратила внимание, что конкуренция за хорошего жильца выросла: всё чаще собственникам, чтобы привлечь интерес, приходится давать дисконт или соглашаться на арендатора, например, с питомцем. Год назад отказов потенциальным жильцам с кошкой или собакой было больше — сегодня собственники становятся лояльнее.

— До конца 2026 года ситуация на рынке долгосрочной аренды вряд ли существенно изменится: декабрь традиционно считается периодом затишья, когда активность арендаторов и собственников заметно падает. На рынке аренды сохранится ограниченная активность при широком выборе объектов, так что предпосылок для резкого роста цен нет. В первую очередь уступать будут владельцы жилья, чья цена не соответствует состоянию объекта и расположению, тогда как ликвидные лоты продолжат стагнировать или даже дорожать, — рассказала Светлана Опрышко.

Авторы Нина Важдаева