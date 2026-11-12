Новости СВО 12 ноября: ВС РФ заняли Воскресенку и Шиловку, ВСУ бегут из пригородов Сум, переговорщики Трампа встречаются с Путиным Оглавление Запорожская область 12 ноября: освобождена Воскресенка Сумская область 12 ноября: ВС РФ наступает на областной центр ДНР 12 ноября: «Центр» занял Шиловку Карта СВО на 12 ноября 2026 года Уиткофф и Кушнер на переговорах в Москве Армия России освободила сёла ДНР и Запорожской области, Сумская область остаётся без властей под натиском ВС РФ, в Москве переговоры с участием Кушнера и Уиткоффа — дайджест на 12 ноября. 5010 5010 ВС РФ продвинулись в ДНР, Запорожской и Сумской областях. Обложка © ТАСС / Александр Река

Запорожская область 12 ноября: освобождена Воскресенка

Армия России освободила в Запорожской области село Воскресенка. Заняли населённый пункт бойцы 5-й отдельной танковой бригады 36-й армии группировки войск «Восток». Им противостояли подразделения 31-й бригады ВСУ.

— Освобождение Воскресенки позволяет «Востоку» обезопасить свои фланги и тылы перед финальным броском на Орехов. Этот город — главный укрепрайон ВСУ в области. После его падения российской армии открывается прямая дорога на облцентр — город Запорожье, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

БПЛА ВС РФ уничтожили в Запорожской области автомобили и НРТК ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Сумская область 12 ноября: ВС РФ наступает на областной центр

Группировка «Север» наступает в Сумской области. Противник активизировался вблизи лесного массива севернее областного центра. Несмотря на то, что враг огрызается, местные власти предпочитают уйти с насиженных мест.

— Из населённых пунктов в северном пригороде Сум (Стецковка, Кардашовка, Песчаное и др.) начали бежать представители местных администраций. При этом вместе с ними из населённых пунктов бегут и коммунальные службы, оставив население без воды и газа, — рассказали в «Севере».

В ходе боёв в регионе украинские подразделения за сутки потеряли более 130 человек, американскую гаубицу М101, автомобили, БПЛА и НРТК. Также уничтожены пункты управления беспилотниками.

— В Сумской области выявлен пункт управления БПЛА противника, который атаковал гражданские объекты в Курской области. Несколькими ударами FPV расчетов «Легиона» позиция дронщиков разбита, радиоэлектронное оборудование и дроны уничтожены, — сообщили в группировке «Север».

ДНР 12 ноября: «Центр» занял Шиловку

ВС РФ взяли под контроль село Шиловка. Оно находится юго-западнее Доброполья и в нескольких километрах от границы ДНР с Днепропетровской областью.

— Группировка войск «Центр» продолжает зачищать западные районы ДНР от присутствия противника. Когда здесь закончат, высвободившиеся силы отправят на штурм славянско-краматорской агломерации, — считает военкор Коц.

Продолжаются бои на Краснолиманском направлении. «WarGonzo» сообщает, что столкновения идут на рубеже Заречное – Ямполь, а также у Рай-Александровки. На Константиновском участке противника ликвидируют у населённых пунктов Долгая Балка и Русин Яр.

Карта СВО на 12 ноября 2026 года

Армия России освободила Шиловку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Уиткофф и Кушнер на переговорах в Москве

После завершения переговоров в Абу-Даби, спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что 12 ноября 2026 года они вместе со Стивом Уиткоффом встретятся с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить итоги консультаций и попытаться добиться дальнейшего прогресса.

— В тесной координации с Украиной и нашими европейскими партнерами мы согласовали предложения, которые обсудим с президентом Путиным завтра в Москве, после чего проведем консультации с президентом Зеленским, — заявил Кушнер.

Сам он отмечает, что Вашингтон намерен продолжать переговоры в трёхстороннем формате.

— Возвращение Украины и России за стол переговоров для проведения первых с февраля трёхсторонних переговоров стало важным шагом. Обсуждения были серьезными, подробными и откровенными. Обе страны представили конкретные идеи по сокращению разногласий и поиску пути к завершению войны, — добавил посланник Трампа.

Острым остался территориальный вопрос. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов*, участвовавший в переговорах, отказался отвечать на вопрос о возможном выводе украинских войск с Донбасса. В свою очередь глава делегации РФ Владимир Мединский дал понять, что заморозки конфликта по текущей линии боевого соприкосновения ждать не стоит.

— Что касается территориальных вопросов, каждая пядь нашей земли будет России возвращена так либо иначе, — отметил Мединский.

*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Авторы Даниил Черных