По ту сторону монитора: чем занимаются айтишники в нефтяной отрасли ИТ-специалисты стали героями новой серии видеопроекта «Действующие лица». Зрители познакомятся с одной из самых востребованных профессий нефтяной отрасли и узнают, почему она так важна. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Героями нового выпуска стали сотрудники компании «Газпром нефть» из технологических центров в Санкт-Петербурге, Тюмени и Омске. Зритель проживает один день вместе с тремя специалистами: петербургским фронтенд-разработчиком Вадимом Абрамовым, тюменским аналитиком Татьяной Сабитовой и руководителем отдела внедрения ERP-систем из Омска Максимом Жаворонком.

Создатели проекта показывают, как распределение команд по разным городам позволяет выстроить работу ИТ-специалистов практически в круглосуточном режиме. Когда петербургские разработчики утром садятся за написание кода, сибирские коллеги уже успевают собрать свежую аналитику и подготовить техническое задание.

Тизер предоставлен медиалабораторией «Гигарама»

Художественный прием параллельного монтажа подчеркивает суть: меняется город и ракурс, но фокус специалиста остается неизменным. Камера проводит зрителя по офисам, позволяет побывать на совещаниях и с помощью визуальных спецэффектов взглянуть на код «по ту сторону» монитора.

Помимо рабочих процессов, создатели мини-фильма уделили внимание личному: герои делятся тем, что их вдохновляет. Своей главной профессиональной мотивацией они называют работу над задачами, которые напрямую меняют производство и клиентские сервисы, а также ценят благодарность коллег. А свободное время ИТ-специалисты предпочитают проводить активно – вместе играют в баскетбол и ходят в спортзал.

Видеопроект о работе в нефтяной отрасли выпускает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+» и медиалаборатория «Гигарама». Он состоит из семи видеороликов. Весь цикл посвящен тому, как разные специалисты – от геолога до лаборанта – объединены в одну команду, на чьем труде держится вся энергетика страны.

- Инфраструктура нефтяной компании работает без пауз, и это требует мощной команды инженеров и программистов. Спрос на сильных разработчиков сейчас невероятный, мы соревнуемся за них с крупнейшими ИТ-корпорациями. Одно из наших преимуществ, как работодателя в том, что у нас специалисты сразу видят, как их продукт меняет производство и клиентские сервисы. Код пишется в Петербурге или Омске, а работает на заводах, промыслах и АЗС по всей стране, — рассказал генеральный директор «Газпромнефть – Цифровые решения» Владимир Кушвид.

- Мы каждый день пишем о современной энергетике и прекрасно понимаем, что сегодня это территория высоких технологий. В отрасли работают представители более 200 профессий: они используют искусственный интеллект и современное оборудование. Но в первую очередь мы хотели показать людей, которые стоят за технологиями, а заодно создать яркий, понятный и немного кинематографичный образ ключевых профессий, — отметил шеф-редактор онлайн-журнала Станислав Бутенко.

- Для нашего проекта мы отобрали семь ключевых профессий, без которых не будет работать ни одно предприятие. Герои, которых мы снимали, очень разные, но их объединяет идейность. Они работают с пониманием, что их труд важен обществу и государству. Мы хотели передать в нашем проекте это восхищение своей профессией и надеемся, что зритель его почувствует, — рассказал режиссер студии «Гигарама» Константин Таран.

Авторы Валерия Мишина