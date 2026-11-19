В день старта предзагрузки Grand Theft Auto (GTA) VI объём трафика через соединения мобильного оператора с серверами популярных контент-провайдеров вырос на 58% по сравнению со средним показателем октября и на 44% относительно предыдущего дня.

Релиз новой части GTA VI состоялся 19 ноября. При этом ещё 10 ноября игроки, оформившие предзаказ, получили возможность заранее скачать основные крупные игровые файлы на консоль. 11 ноября объём трафика через соединения с контент-провайдерами достиг максимума за последние два месяца, превысив значение первого дня предзагрузки на 1,4%. В целом за неделю с 10 по 16 ноября показатель оказался на 22% выше, чем за предыдущие семь дней. Таковы данные аналитиков МегаФона.