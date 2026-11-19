Выпускникам детских домов помогают начать карьеру в нефтяной отрасли Нефтяная компания открыла программу обучения и трудоустройства для выпускников детских домов. При её поддержке молодые люди получают востребованные в отрасли специальности и возможности для быстрого старта карьеры. Обложка © пресс-служба "Газпром нефти"

В первую группу участников проекта «Школа возможностей» от компании «Газпром нефть» вошли 12 выпускников детских домов Томска и Томской области. Они прошли бесплатное обучение на базе Томского политехнического университета. Вместе с профессиональной подготовкой участники получили курсы финансовой грамотности, консультации юристов и психологов.

- Этот проект стал важной составляющей нашей социальной миссии. Он дал молодым людям новые возможности получить востребованную профессию и начать карьеру. Важно, что на этом пути мы хотим дать им не просто знания, но и поддержку, — чтобы они почувствовали уверенность в своих силах, — рассказала начальник управления по персоналу разведки и добычи нефтяной компании Анна Королёва.

По итогам обучения выпускникам присвоена квалификация помощника мастера по бурению. Влиться в коллектив и быстрее освоиться в команде молодым людям помогают наставники из числа опытных коллег.

- Благодаря проекту я получил отличную базу для старта в нефтегазовой отрасли — интересной и перспективной. Сразу после обучения оказался на производстве. И с уверенностью могу сказать: это не просто работа — это возможность расти, учиться у профессионалов, двигаться вперед. Рад, что моя карьера начинается именно здесь, — рассказал участник проекта Владимир Лукашев.

До конца 2026 года участие в проекте примут выпускники детских домов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они получат одну из самых востребованных специальностей — сварщика. После обучения им гарантированно предоставят первую работу, которая станет для них стартом карьеры в одной из самых технологичных отраслей страны.

- Проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, начать самостоятельную взрослую жизнь. Получая гарантированное рабочее место в сильной компании, молодые люди обретают финансовую независимость и уверенность в завтрашнем дне. Регион при этом получает ответственных, подготовленных молодых специалистов, которые остаются на родной земле и вносят реальный вклад в экономику. Подобные инициативы — отличный пример эффективного государственно-частного партнерства, меняющий жизни людей к лучшему, — отметила начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Наталья Извекова.

Авторы Валерия Мишина