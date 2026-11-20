Спутники против борщевика: Кто и как в Ленинградской области борется с сорняком 10 особо охраняемых природных территорий Ленинградской области теперь свободны от борщевика Сосновского — в ИТМО подвели промежуточные итоги работы четырёхлетней программы по борьбе с опасным растением. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Nikitenkov

Борщевик Сосновского — инвазивное растение, которое быстро захватывает новые территории: одно растение даёт до 20 тысяч семян, и за несколько лет заросли могут заполнить целые участки природы.

В Ленинградской области под угрозой оказались особо охраняемые природные территории — заказники «Гладышевский», «Котельский», «Болото Озерное», «Гостилицкий» и памятники природы «Река Величка», «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо», «Колтушские высоты», «Музей-усадьба Н.К. Рериха», «Обнажения девона на реке Оредеж у посёлка Белогорка», «Радоновые источники и озёра у деревни Лопухинка».

Здесь уже три года идёт планомерная работа по искоренению опасного растения. Она ведётся в рамках программы «Борщевик под контролем: без права на рост» при участии Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП) и компании JTI Россия при поддержке правительства Ленинградской области, Комитета по природным ресурсам и Президентского фонда природы.

Промежуточные итоги программы по борьбе с борщевиком в этих местах на днях обсудили на круглом столе «Борщевик на особо охраняемых природных территориях Ленинградской области – год спустя», который состоялся в Университете ИТМО. В нём участвовали представители власти, учёные и общественники.

Речь шла о юридических аспектах борьбы с растением, об уничтожении борщевика на природных территориях, о мониторинге и контроле его распространения. В частности, обсуждалось внедрение современных технологий в этот процесс — например, отслеживание очагов разрастания сорняка с помощью спутниковых снимков YandexCloud.

В 2026 году в рамках программы опасное растение скосили на 10 особо охраняемых природных территориях региона. Большая экологическая акция прошла в Музее-усадьбе Н.К. Рериха: более 60 волонтёров из 15 организаций очистили территорию от растения, которое могло дать порядка 2 млрд семян.

Акция открыла серию эколого-просветительских волонтёрских лагерей — аналогов такому формату в России пока нет. Смены прошли в заказниках «Котельский», «Гостилицкий», «Гладышевский», «Болото Озерное» и на памятниках природы «Река Величка», «Музей-усадьба Н.К. Рериха», «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо», «Обнажения девона на реке Оредеж у посёлка Белогорка».

Всего 164 волонтёра выкорчевали борщевик на площади 10 гектаров, а каждая смена сочетала работу на природе с образовательной программой.

Кроме того, в рамках программы было выпущено руководство по борьбе с борщевиком: в нём рассказывается о биологических особенностях растения, технике безопасности при работе с ним и ответственности землевладельцев.

Подобных результатов удалось достичь благодаря четырёхлетнему соглашению о сотрудничестве между региональным правительством и крупным бизнесом в борьбе с борщевиком Сосновского, подписанному в июне 2024 года на ПМЭФ.

— За три года программы мы хотели не только уничтожить опасный сорняк на ООПТ Ленинградской области, но и привлечь к этой проблеме широкую общественность. Круглый стол показал, что успех — в совместных усилиях государства, НКО, общественных объединений, научного сообщества, бизнеса и местных сообществ, — подытожила итоги круглого стола руководитель программ социальных инвестиций JTI Россия Екатерина Лёвшина.

Авторы Евгений Кузнецов