5G включили на крупнейших горнолыжных курортах России
Перед зимним сезоном 5G запустили на двух популярных горнолыжных курортах — «Роза Хутор» в Краснодарском крае и «Манжерок» в Республике Алтай.
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Сеть 5G МегаФона заработала на главной смотровой площадке хребта Аибга, участках канатной дороги, в ресторанах и зонах отдыха на высоте 2320 метров. Курорт «Роза хутор», где проложено около 105 километров горнолыжных трасс, особенно популярен у туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Волгоградской и Свердловской областей, свидетельствует big data оператора.
На «Манжероке» сеть пятого поколения охватывает район нижней станции канатной дороги, Манжерокское озеро и прилегающие жилые комплексы. Чаще всего сюда приезжают москвичи и петербуржцы, жители Новосибирской, Свердловской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.
Для запуска 5G инженеры использовали дополнительный высокочастотный диапазон и провели рефарминг — перераспределили часть частот LTE в пользу сети пятого поколения.