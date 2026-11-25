Перед зимним сезоном 5G запустили на двух популярных горнолыжных курортах — «Роза Хутор» в Краснодарском крае и «Манжерок» в Республике Алтай.

Сеть 5G МегаФона заработала на главной смотровой площадке хребта Аибга, участках канатной дороги, в ресторанах и зонах отдыха на высоте 2320 метров. Курорт «Роза хутор», где проложено около 105 километров горнолыжных трасс, особенно популярен у туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Волгоградской и Свердловской областей, свидетельствует big data оператора.