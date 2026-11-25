Комфорт для каждого гостя: чем занимаются операторы АЗС в нефтяной отрасли Операторы АЗС стали героями новой серии видеопроекта «Действующие лица». В новом выпуске зрители узнают, чем занимаются эти специалисты в нефтяной отрасли. Обложка © пресс-служба "Газпром нефти"

Одной из героинь нового выпуска стала Виктория Гришина. Она начала работать на АЗС с 20 лет. Сегодня она управляет одной из омских станций сети АЗС «Газпромнефть». В её подчинении — восемь сотрудников. Параллельно с работой Виктория получила высшее экономическое образование, освоила смежные компетенции и выросла в должности.

— Я люблю свою работу за разносторонние задачи, общение с людьми и возможности карьерного роста, которые зависят только от твоего желания и готовности развиваться, — делится Виктория. — Я освоила основы профессии оператора, вышла замуж, родила сына, получила высшее экономическое образование и выросла в должности — всё это практически без отрыва от производства.

Тизер предоставлен медиалабораторией «Гигарама»







Вячеслав Овчаров пришел в профессию оператора АЗС шесть лет назад. Сейчас ему 26 лет и он уже руководит станцией и командой из восьми сотрудников. Он уверенно совмещает управление технологическими процессами, сервис и работу с людьми, а также знает, как найти подход к каждому гостю.

- Работа оператора АЗС стала для меня хорошим стартом, — отмечает Вячеслав. — Компания поддерживает инициативных сотрудников, помогает совмещать работу с учёбой, поддерживает желание развиваться и даёт для этого все инструменты.

- Для нашего проекта мы отобрали семь ключевых профессий, без которых не будет работать ни одно предприятие. Мы показали человеческий портрет отрасли — живой, многогранный и вдохновляющий, — отметил режиссер проекта Константин Таран.

Шеф-редактор онлайн-журнала Станислав Бутенко добавил, что проект — это редкая попытка показать, как выглядит труд, на котором держится вся энергетика страны, языком кино, а не языком вакансий.

Видеопроект о работе в нефтяной отрасли выпускает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+» и медиалаборатория «Гигарама». Проект состоит из семи видеороликов, рассказывающих о работе ключевых специалистов в отрасли. Они показывают один рабочий день геологов, электромонтёров, водителей, лаборантов, операторов технологических установок и ИТ-специалистов.

Авторы Валерия Мишина