Экологи помогают сохранению лесов Томской области Специалисты «Газпром нефти» высадили свыше 460 тысяч хвойных деревьев в Парбигском лесничестве Томской области. Работы проходили с ранней весны до поздней осени 2026 года и охватили площадь 230 Га, что сопоставимо с 330 футбольными полями. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Для высадки использовались сеянцы сосны высотой до 17 сантиметров с закрытой и полностью сформированной корневой системой: такие растения отличаются максимальной приживаемостью и устойчивостью к засухе. Масштабные работы проходили при участии экологов нефтяной компании и представителей лесничества. Они продолжили программу, в рамках которой предприятием в прошлые годы уже было высажено свыше 250 тысяч растений.

После высадки за растениями будет организован постоянный уход, что поможет деревьям окрепнуть.

Восстановление лесов требует системного подхода: важно не просто высадить деревья, а создать условия, в которых они смогут прижиться и расти. Поэтому специалисты уделяют внимание не только самим посадкам, но и качеству работ. При этом забота о природе не ограничивается лесовосстановлением. Экологи участвуют в восполнении популяций редких рыб в реках Обского бассейна.

Авторы Валерия Мишина