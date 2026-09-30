30 сентября — Вселенские бабьи именины: Почему нельзя ссориться, стирать и давать взаймы

30 сентября россияне отмечают Вселенские бабьи именины — день, который связывают с женским отдыхом и семейным миром. Православная церковь чтит память мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, а также Феодотии, Агафоклии и патриарха Иоакима, пишет «Царьград».

С этой датой связывают посещение храма, молитвы о близких, прощение обид и помощь вдовам, сиротам и нуждающимся. Для домашних предлагают испечь каравай или яблочный пирог. Умыванию святой водой поверья приписывают красоту и счастье, а рыбалке — удачный улов.

Народные запреты касаются ссор, сплетен, зависти, алкоголя и шумных праздников. Женщинам предлагают отложить тяжёлый труд, стирку, уборку и рукоделие. Остатки еды советуют отдавать животным. Также нельзя заплетать друг другу косы, устраивать свадьбы и свидания, признаваться в любви, начинать важные дела и давать взаймы. А ещё не принято отказывать гостям в помощи и оставлять младенцев со стариками.

Отлёт журавлей 30 сентября предвещает заморозки на Покров, гром — затяжную осень, ясная погода — мягкую зиму, дождь — раннюю весну. Туманным утром ждали тепла, а по собачьему лаю и линьке белок судили о похолодании. Стелющийся дым связывали с морозами, белые облака возле Луны — со снегом или дождём.

К слову, с наступлением октября в народном календаре начиналась подготовка к зиме и открывалась свадебная пора. Среди октябрьских примет — наблюдения за листопадом, перелётными птицами и погодой на Покров, по которым пытались судить о предстоящих холодах.