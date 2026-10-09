41 магазин против 61: Почему Якиманка оказалась выше Ясенева в табачном рейтинге Life.ru

Якиманка вошла в десятку московских районов с самой высокой плотностью табачной розницы, хотя специализированных магазинов здесь меньше, чем в Ясеневе. Неожиданный результат показало исследование Life.ru, в котором число торговых точек сопоставили с количеством постоянных жителей.

На Якиманке насчитывается 41 специализированный табачный магазин при населении 27 416 человек. В Ясеневе таких объектов значительно больше — 61, однако и население района превышает 176 тысяч человек.

После пересчёта выяснилось, что на Якиманке приходится около 15 табачных точек на 10 тысяч жителей, а в Ясеневе — примерно 3,45. Таким образом, по расчётной плотности торговли Якиманка опережает Ясенево более чем в четыре раза.

В итоге Якиманка заняла девятое место среди районов Москвы с самой высокой плотностью специализированной табачной розницы, а Ясенево оказалось в числе территорий с минимальными показателями.

Самая низкая плотность среди обследованных районов зафиксирована в Зябликове — 2,24 магазина на 10 тысяч жителей. Следом расположились Ивановское с показателем 2,40 и Бирюлёво Западное — 2,47.

Для подсчёта редакция использовала данные о специализированных магазинах, включая представленные в соответствующей категории точки с товарами для электронных испарителей, и численности населения районов за 2025 год.

Полученные результаты показывают, как сильно может отличаться торговая инфраструктура районов с разной численностью населения. При этом рейтинг не отражает количество курильщиков и объёмы продаж табачной продукции.

Полные десятки лидеров и аутсайдеров, методику подсчёта и карту Москвы можно посмотреть в исследовании Life.ru.