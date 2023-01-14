Как в России за два века тупели детские журналы Сейчас миром правит Сеть, но раньше всё было иначе. Лайф выяснил, чему учили подрастающее поколение детские журналы. 13 января, 23:40 Обложка © ТАСС / Булдаков Олег

В развитых цивилизациях видят в детях будущую смену, на них возлагают надежды как на людей, которым предстоит создать будущее, достичь того, чего не сумели достичь прежние поколения. Разумеется, для этого детей и подростков необходимо развивать. Большую часть знаний детям дают школа и их родители, сейчас к ним добавился Интернет. Но на протяжении предыдущих двух веков главным помощником школы (которая до ХХ века была необязательной) и родителей (у которых не всегда хватало времени) в деле развития подрастающего поколения выступали детские СМИ. Лайф изучил путь, по которому опустились детские русскоязычные медиа.

Первым отечественным изданием специально для детской аудитории стал журнал "Детское чтение для сердца и разума", пилотный выпуск датируется 1785 годом. Издателем журнала был один из самых видных деятелей просвещения екатерининской эпохи Николай Новиков.

Журнал обладал настолько солидным содержанием, что осилит его не каждый современный взрослый. В нём публиковались переводы самых популярных европейских авторов, писавших для детей, например графини де Жанлис.

Публиковалось множество познавательных материалов: о нервной системе, об анатомии человека, о животных, очерки путешественников с описаниями далёких стран, выдержки из Contemplation de la nature ("Созерцание природы") знаменитого натуралиста и философа Шарля Бонне, материалы из "Практической философии" и т.д. В журнале публиковал свои первые литературные опыты молодой Карамзин, позднее ставший редактором издания.

Журнал издавался каждую неделю в качестве бесплатного приложения к "Московским ведомостям" и пользовался такой популярностью, что и многие десятилетия спустя некоторые известные деятели империи вспоминали его как главное событие детства.

Знаменитый хирург Пирогов вспоминал, что зачитывался журналом больше, чем любой приключенческой книжкой, популярной у его сверстников, а самый известный литературный критик своего поколения Виссарион Белинский искренне сокрушался, что у детей его современников нет такого замечательного журнала. Чтобы описать уровень этого издания, достаточно сказать, что советы "Как избежать ссоры" в практически неизменном виде перепечатывались полтора столетия спустя уже в советских журналах.

Журнал отличался от всех последующих ещё и тем, что был концептуальным, то есть не являлся сборником разрозненных повестей и историй для детей, а формировал у юных читателей определённое мировоззрение гражданина, ненавязчиво прививая ему необходимые для этого качества.

В XIX веке появилось множество детских журналов. Некоторые из них просуществовали всего два-три года, иные выходили десятилетиями и оставили заметный след в истории. Журналы стали делиться по целевым аудиториям: для самых маленьких, для подростков постарше, для девочек.

Самым известным журналом для маленьких детей в середине того века стала "Звёздочка", издаваемая Ишимовой. В ней публиковались исторические материалы, новые повести популярных авторов, познавательные "Отрывки из естественной истории". Часть материалов подавалась в доступной для маленьких читателей форме: в виде бесед с матерью, пожилыми людьми и т.д. Также давались советы по правильному поведению: как встретить гостей, почему беспорядок в комнате — это плохо. Журнал выходил более 20 лет, став одним из главных долгожителей своего времени.

Ишимова издавала и первый в России журнал "для девиц" — "Лучи". Кроме сентиментальных и нравоучительных повестей в нём публиковалась масса этнографических материалов о нравах и обычаях народов, населяющих далёкие страны. Появившаяся в середине XIX века "Новая детская библиотека" была почти полноценным научным журналом для детей. Помимо массы материалов по астрономии, географии, этнографии там публиковались переводы "Илиады" и "Повесть временных лет".

Некоторое время с журналами Ишимовой конкурировал "Подснежник", собравший в редакции звёздный состав: Некрасов, Тургенев, Майков. Журнал отличался тем, что публиковал переводы не только зарубежных сказок, но и Шекспира.

В конце XIX – начале XX века детские журналы переживали настоящий бум. Накануне революции в стране выходило около ста различных детских изданий — полиграфические технологии стали доступнее. Самый популярный дореволюционный журнал — "Задушевное слово" — издавался на протяжении полувека. Там публиковались не только познавательные материалы, художественные произведения и исторические очерки, но и письма читателей.

Практически все журналы того времени не пережили революцию: одни закрылись сами из-за проблем с бумагой и финансами, другие были закрыты новыми властями, которые рассматривали их как идеологически враждебные, поскольку они проповедовали "буржуазную мораль".

После окончания Гражданской войны государство сделало приоритетной задачей воспитание нового поколения по заветам марксизма. В 20–30-е годы появилась масса новых журналов для различных возрастных категорий: "Мурзилка", "Чиж", "Ёж", "Техника молодёжи" — некоторые из них существуют до сих пор.

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Детская литература стала местом притяжения для многих писателей и поэтов, не вписывавшихся в узкие рамки соцреализма, который восторжествовал в советской литературе. Для некоторых из них это была единственная возможность печататься. В детских журналах публиковались Хармс, Заболоцкий, Олейников.

Появилось немало газет для подростков: "Пионерская правда", "Знамя пионера" и т.д. Практически все детские издания отличались запредельной политизированностью, особенно в 30-е годы. По форме они во многом повторяли дореволюционные издания, однако сильно отличались от них по содержанию. Сказки и романтические повести сменились историями про то, как пионеры героически поймали шпиона, который хотел взорвать завод или поджечь колхоз, — и только бдительность пионеров помогла предотвратить трагедию.

Много места уделялось международной политике: солидарности с трудящимися капиталистических колоний, борьбе за права польских коммунистов, сводкам с китайских и испанских фронтов и т.п.

Небольшое место уделялось развлекательным материалам: как склеить игрушечный танк из спичечной коробки или других подручных средств, например. На пике репрессий к подросткам прямо через журналы обращались с просьбами усилить классовую бдительность и разоблачать шпионов и двурушников-предателей. Особенно стоит отметить письма пионеров с благодарностями наркомам, карающим подлых троцкистских наймитов:

— Дорогой Николай Иванович! Вчера мы прочитали в газетах приговор над сворой правотроцкистских шпионов и убийц. Нам хочется сказать большое пионерское спасибо Вам и всем зорким наркомвнудельцам [НКВД]. Спасибо, товарищ Ежов, за то, что Вы поймали банду притаившихся фашистов, которые хотели отнять у нас счастливое детство. Спасибо за то, что Вы разгромили и уничтожили эти змеиные гнёзда. Мы Вас очень просим беречь себя. Ведь змея-Ягода пытался ужалить Вас. Ваша жизнь и здоровье нужны нашей стране и нам, советским ребятам. Мы стремимся быть такими же смелыми, зоркими, непримиримыми ко всем врагам трудящихся, как Вы, дорогой товарищ Ежов.

— С большой радостью узнали мы о приговоре советского суда правотроцкистской банде. Мы, воспитанники Славянского детгородка, обещаем повысить нашу бдительность и помогать советской разведке громить врагов народа, — вторили им Мурашова, Ляховенко и Копытец.

С окончанием сталинских времён советские издания для детей стали больше напоминать дореволюционные. Идеологический пресс несколько ослаб, вместо соцреализма стали возвращаться сказки для самых маленьких и фантастические повести для более старших возрастов.

Детские журналы читали и взрослые, поскольку в некоторых из них печатались рассказы знаменитых зарубежных фантастов и советских писателей, по идеологическим мотивам не опубликованные большими тиражами. "Техника — молодёжи" не только популяризовала науку, но и публиковала известную фантастику, благодаря чему переросла уровень тинейджерского журнала — её с удовольствием читали и взрослые.

Как и после революции 1917 года, старые журналы в большинстве своём не вписались в новое общество расколотого СССР. Но если в начале века часть из них пришлось закрывать административными методами, то теперь им просто не удалось найти своё место на рынке. Часть изданий с самыми громкими брендами выжила, но вынуждена была тотально сократить тираж.

В лучшие годы "Юный натуралист" издавался тиражом 4 млн экземпляров, сейчас его тираж не превышает 20 тысяч. "Техника — молодёжи", выходившая накануне распада СССР тиражом 2 млн экземпляров, несмотря на поддержку государства, так и не смогла преодолеть рубеж в 50 тысяч. Развивающие журналы сохранились, но исключительно в формате "для самых маленьких", то есть для детей до 8–10 лет.

При этом нельзя сказать, что подростки полностью перестали читать. Несмотря на конкуренцию со стороны ТВ и Интернета, развлекательные подростковые журналы до недавнего времени выходили тиражами, многократно превышавшими тиражи сохранившихся с советских времён изданий (сотни тысяч экземпляров).

Однако платой за это стал полный отказ от научно-образовательной составляющей и тотальный переход к развлекательной. Темами большинства молодёжных журналов, существовавших в последние 20 лет, являются жизнь звёзд шоу-бизнеса, мода, сексуальные отношения. Новые журналы говорили с подростками на их языке, отказались от назидательности и нравоучений и, по сути, подменяли родителей, которые не решались говорить со своими повзрослевшими детьми на откровенные темы.

Фото © ТАСС / Морковкин Анатолий

Сейчас, когда "рацион" и в социальных сетях уже как у взрослых, с трудом можно представить журнал — в какой бы стране он ни выходил, который будет публиковать выдержки из классики. Изменились вкусы читателей, их количество, само общество очень сильно отличается от времён двухсотлетней давности.

Наверняка важная и нужная функция — поговорить с подростками на их языке, быть им понятными и интересными. Но переход от публикаций Шекспира и Гомера к современному контенту — самая настоящая деградация, настолько велика разница между ними. Процесс этот не был стремительным, путь от практической философии до обсуждения цвета трусов популярного исполнителя занял двести лет. Успокоить может разве что тот факт, что процесс этот наблюдается повсеместно и ни одной стране его не удалось избежать.

Авторы Евгений Антонюк