Юрию Норштейну — 85! Рассказываем про тайный смысл мультфильма «Ёжик в тумане» Оглавление Ёжик — воплощённый Хаос Сова из картин Иеронима Босха Лошадь как символ смерти Туман отсылает к шедевру Верещагина Адская река Стикс Сцена в тёмном лесу как отсылка к хоррору Цитата из «Соляриса» Тарковского Совы-фашисты Психоделия и расширение сознания 15 сентября 2026 года Юрию Норштейну стукнуло 85 лет. Но его самый известный мультик дети не любят: он не развлекает их шутками и яркими персонажами. Зато Ёжик полюбился взрослым, ведь это глубочайшее метафорическое произведение о подсознании, смерти и можжевельнике. Обложка © кадр из мультфильма «Ёжик в тумане», режиссер Юрий Норштейн, сценарист Сергей Козлов

Этот шедевр Юрия Норштейна невозможно воспринимать однозначно. В мультфильме «Ёжик в тумане» нет чёткого сюжета и явно рассказанной истории. Каждая сцена — метафора, каждый кадр — визуальный диалог со зрителем. Поэтому мы можем лишь подступиться к этому мультфильму, рассмотрев его как некое философское высказывание о подсознании, смерти и поиске смысла. Какие тайны хранит Ёжик, что значит встреча с белой лошадью и какие ещё глубокие смыслы могли от вас ускльзнуть? Рассказываем о тайных смыслах шедевра Юрия Норштейна.

Ёжик — воплощённый Хаос

Фото © кадр из мультфильма «Ёжик в тумане», режиссер Юрий Норштейн, сценарист Сергей Козлов

С первых кадров невозможно не обратить внимание на странный вид главного героя — Ёжика. Он абсолютно не похож на настоящих ежей, у которых иголки растут из туловища. Наш Ёжик — нагромождение хаотичных линий, будто его форма была вдохновлена абстрактным экспрессионизмом. Для эксперимента заменим Ёжика на фрагмент работы классика этого жанра Джексона Поллока — художники этого движения спонтанно выражают внутренний мир, потому что хотят задействовать подсознание. Вот какой смысл несёт такой неожиданный внешний вид персонажа.

Сова из картин Иеронима Босха

Фото © кадр из мультфильма «Ёжик в тумане», режиссер Юрий Норштейн, сценарист Сергей Козлов

Итак, некое порождение подсознания по имени Ёжик бредёт по полю. За ним из-за тёмных силуэтов выступает настоящее чудовище. Сова — это очевидная отсылка к картинам Иеронима Босха, нидерландского классика живописи. Босх постоянно изображал сову на своих картинах. Искусствоведы считают, что сова у Босха символизирует греховность, глупость и духовную слепоту. Хулиганская сова в следующих сценах буквально издевается над Ёжиком, за что он презрительно называёт её «психом».

Лошадь как символ смерти

Фото © кадр из мультфильма «Ёжик в тумане», режиссер Юрий Норштейн, сценарист Сергей Козлов

Главный герой доходит до опушки и видит в тумане лошадь. Лошадь — это определённый религиозный символ. Во-первых, в западнославянской мифологии белый конь — это дитя Белобога, светлого божества. Во-вторых, лошадь, тем более белую и светящуюся, воспринимали как проводника на тот свет. Хаотичный Ёжик как сумрачное порождение подсознания вытесняется из нашего мира, и на границе бытия его уже встречает лошадь. Он и сам думает о смерти: «А если лошадь ляжет спать, она захлебнётся в тумане?»

Туман отсылает к шедевру Верещагина

Фото © кадр из мультфильма «Ёжик в тумане», режиссер Юрий Норштейн, сценарист Сергей Козлов

В тумане Ёжик сталкивается с самим мирозданием, выраженным в виде представителей подземного, земного и небесного царств. Из темноты выползает улитка, выходит слон, вылетает сова. Вокруг Ёжика вьются белёсые насекомые, как грифы на знаменитом натюрморте Верещагина «Апофеоз войны» — древо жизни за границей разума.

В конце этого чистилища стоит гигантское дерево. Это настоящее древо жизни, уходящее ветвями за границу разума. В нём соединены все три мира — подземный, земной и небесный. Ёжик явно потрясён деревом-гигантом, в котором воплощено рациональное, эмпирическое и метафизическое познание.

Адская река Стикс

Фото © кадр из мультфильма «Ёжик в тумане», режиссер Юрий Норштейн, сценарист Сергей Козлов

В конце своего метафорического путешествия Ёжик оказывается в реке. Очевидно, что под этим водным потоком подразумевается Стикс, адская река из древнегреческой мифологии, в которой возникли первобытные существа. Одно из таких существ выносит на своей спине Ёжика, полностью смирившегося со своей грядущей кончиной.

Сцена в тёмном лесу как отсылка к хоррору

Сцена в тёмном лесу, который необходимо перейти Ёжику, нарочито сделана в стилистике фильмов ужасов, несмотря на то что мультфильм предназначен для детского просмотра. Всё будто бы снимает прибор ночного видения: нечёткие детали, зеленоватое изображение. Кроме того, камера словно находится в руках несуществующего оператора, который то идёт позади Ёжика, то пятится прямо перед ним. Всё это лишь усиливает ощущение угрозы, до времени невидимой.

Цитата из «Соляриса» Тарковского

Фото © кадр из мультфильма «Ёжик в тумане», режиссер Юрий Норштейн, сценарист Сергей Козлов

Большим источником вдохновения для Юрия Норштейна послужило творчество режиссёра Андрея Тарковского. Мультфильм покадрово повторяет первые несколько минут фильма «Солярис», вышедшего в 1972 году за три года до «Ёжика в тумане». В нём актёр Донатас Банионис, щетинистый, как ёж, точно так же, как герой мультфильма, идёт по туману, видит в нём лошадь, оставляет свою котомку на пне и оказывается в реке.

Эти работы объединяет тяга к исследованию бессознательного. Спуск туда очень опасен, такое путешествие грозит безумием. Уязвимость человека и ежа в глубинах подсознания призван символизировать хрупкий лист.

Совы-фашисты

Автобиографичная картина Федерико Феллини «Амаркорд» также очень точно цитируется. В бесконечном тумане посреди таинственного леса оказывается маленький мальчик, из тумана в «Амаркорде» выходят такие же монстры, как и в «Ёжике в тумане», — дуче и его фашистская свита.

Психоделия и расширение сознания

Фото © кадр из мультфильма «Ёжик в тумане», режиссер Юрий Норштейн, сценарист Сергей Козлов

Наконец, невозможно упустить из виду уклон произведения в исследование изменённого сознания. Ёжик по сюжету идёт по лесу к своему другу Медвежонку, но по дороге застревает в фантасмагоричном мире, где бродит в полуобморочном состоянии. На это всячески намекают по ходу мультфильма: неоднократно упоминаются некие «можжевеловые веточки», которые сердобольный друг всё подкидывал в костёр. Существует вид можжевельника, при сгорании выделяющий вещество норпсевдоэфедрин, — это стимулятор центральной нервной системы. Если предположить, что события развивались в обратном порядке и Ёжик сначала пришёл к Медвежонку, который уже подкинул «веточек», то перед исследователем представляется картина путешествия психонавта в подсознательное.

Сначала у Ёжика активизировалась двигательная активность: он начинает «идти» к Медвежонку, хотя он всё это время сидит рядом. Потом окружающий Ёжика мир теряет реалистичность. Цвета становятся тусклыми, вокруг неожиданно образуется густой туман. Возникают акустические эффекты: какие-то голоса, эхо.

В темноте проявляются пугающие и яркие визуальные галлюцинации: совы, летучие мыши, улитки, слоны. Норштейн даже смелеет и начинает цитировать бывалого психонавта Хантера С. Томпсона (книга «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», вышла за четыре года до «Ёжика в тумане»): «Вдруг раздался страшный рёв вокруг нас, и небо наполнилось чем-то, что напоминало летучих мышей». Главной в трипе является сцена в реке. Ёжик впадает в гипнотический транс, разговаривает со сверхъестественным трансцендентным существом, которое доставило сознание Ежика обратно к костру.

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Авторы Егор Беликов