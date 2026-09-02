Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 12:52

70 тысяч за вход, 200 — за комфорт: В Саратове начали продавать места на закрытые свинг-вечеринки

В Саратове начали продавать элитные свингерские выходные за 200 тысяч рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

В Саратове продают билеты на элитные свингерские выходные. Как сообщает Mash, попасть на такие мероприятия могут только пары в возрасте от 30 до 50 лет, которые соответствуют требованиям организаторов. Среди условий — определённый уровень дохода, готовность к экспериментам и желание сохранять конфиденциальность.

Количество участников ограничивают: на один уикенд выбирают около семи пар, чтобы гости не сталкивались друг с другом после мероприятия в повседневной жизни. Стоимость участия зависит от выбранного пакета. Самый простой вариант без ночёвки стоит около 70 тысяч рублей, а расширенные предложения с размещением достигают 200 тысяч рублей с человека.

Организацией мероприятий занимается частный клуб, оформленный на предпринимателя Андрея М. Руководителем проекта стала его супруга Елена, которая ранее работала экономистом и занималась консультированием в сфере отношений.

Пара, которая руководит проектом. Фото © Telegram / Mash

Пара, которая руководит проектом. Фото © Telegram / Mash

Представители клуба заявили, что подобные встречи не ограничиваются только одной темой и делают акцент на общении и раскрепощении участников.

Осуждённый за порно москвич начал устраивать секс-вечеринки для свингеров
Осуждённый за порно москвич начал устраивать секс-вечеринки для свингеров

Ранее в Германии депутат горсовета Мангейма предложил устроить свингер-вечеринку прямо в ратуше, а сам город превратить в «нудистский свингерский рай».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Общество
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar