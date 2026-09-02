70 тысяч за вход, 200 — за комфорт: В Саратове начали продавать места на закрытые свинг-вечеринки

В Саратове продают билеты на элитные свингерские выходные. Как сообщает Mash, попасть на такие мероприятия могут только пары в возрасте от 30 до 50 лет, которые соответствуют требованиям организаторов. Среди условий — определённый уровень дохода, готовность к экспериментам и желание сохранять конфиденциальность.

Количество участников ограничивают: на один уикенд выбирают около семи пар, чтобы гости не сталкивались друг с другом после мероприятия в повседневной жизни. Стоимость участия зависит от выбранного пакета. Самый простой вариант без ночёвки стоит около 70 тысяч рублей, а расширенные предложения с размещением достигают 200 тысяч рублей с человека.

Организацией мероприятий занимается частный клуб, оформленный на предпринимателя Андрея М. Руководителем проекта стала его супруга Елена, которая ранее работала экономистом и занималась консультированием в сфере отношений.

Пара, которая руководит проектом. Фото © Telegram / Mash

Представители клуба заявили, что подобные встречи не ограничиваются только одной темой и делают акцент на общении и раскрепощении участников.

Ранее в Германии депутат горсовета Мангейма предложил устроить свингер-вечеринку прямо в ратуше, а сам город превратить в «нудистский свингерский рай».