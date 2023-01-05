Импорт звёзд: Кого привозили в СССР из-за железного занавеса Оглавление Гарри Айзман Губерт Лосте Поль Робсон Радж Капур Ив Монтан Дин Рид Анджела Дэвис Леонард Пелтиер Саманта Смит Джозеф Маури Чарльз Хайдер СССР был закрыт от всего мира, но находились иностранцы, считавшиеся в нём настоящими звёздами. Конечно, их кандидатуры были одобрены партией и использовались в пропагандистских целях. Кто они? 12302 12302 Коллаж LIFE. Фото: Фотохроника ТАСС / Александр Шогин

После революции 1917 года советская Россия постепенно стала закрываться от внешнего мира. Надежды на мировую революцию не оправдались, а это означало, что ждать помощи от международного пролетариата бессмысленно. "Государству рабочих и крестьян" предстояло выживать в одиночку, существуя в окружении капстран. Поскольку все они по умолчанию считались враждебными, советские границы в конце 20-х годов закрылись на несколько десятилетий. СССР и его соседей разделил железный занавес.

Несмотря на всё это, тотальным он был лишь при Сталине. Во всё остальное время находились иностранцы, становившиеся настоящими звёздами в СССР. Конечно, все их кандидатуры были одобрены партией и использовались в пропагандистских целях, а сами они зачастую были никому не известны на родине. В начале июля 1983 года СССР с визитом посетила американка Саманта Смит, на некоторое время ставшая самой популярной девочкой в Советском Союзе. Лайф вспомнил всех иностранцев из капиталистических стран, сумевших прорвать железный занавес и стать настоящими звёздами в СССР.

Гарри Айзман

Гарри Айзман. Фото © Wikipedia

"Первый пионер Америки" и популярный герой советской молодёжи. В конце 20-х — начале 30-х годов не было ни одного советского издания для детей и подростков, которое бы не посвящало целые развороты героической борьбе Айзмана с буржуазной Америкой. С замиранием сердца подростки следили за приключениями американского пионера во враждебной ему буржуазной стране и, сжав кулаки в праведном гневе, все как один требовали убрать руки прочь от Гарри Айзмана, когда у него возникали неприятности с законом.

В пионерских газетах и журналах писали, что Гарри бросили в тюрьму только потому, что он пионер. На самом деле он получил шестимесячный срок за столкновения со скаутами (которые были полным аналогом пионеров, но считались буржуазными патриотами) и сопротивление полиции.

После освобождения Айзман вынужден был регулярно отмечаться в полицейском участке. В СССР же решили использовать его в пропагандистских целях и перевезти к себе, чтобы он на личном примере рассказывал о кошмарной жизни трудящихся в странах капитала.

Айзмана перевезли в СССР, где сделали настоящей звездой. Он ездил по пионерским лагерям и рассказывал советским пионерам о нелёгкой жизни в Америке и хвалил советскую действительность. С ним встречались высокопоставленные политики и военные. Айзман написал несколько книг, разумеется, всё на ту же тему — как плохо живётся в Америке трудящимся, особенно тем, кто является коммунистом по убеждениям.

В дальнейшем Айзман стал журналистом, в годы войны служил в качестве переводчика, в послевоенные времена работал в обществе советско-американской дружбы и ездил по пионерским лагерям, рассказывая о своём прошлом. К тому моменту Айзман был уже основательно подзабыт и новому поколению его имя мало что говорило. Дальнейшие следы Айзмана теряются, известно лишь, что в 70-е годы он ещё жил в СССР.

Губерт Лосте

Губерт Лосте. Фото © Wikipedia

Заграничный пионер номер два. Был чуть менее известен, чем Айзман, а судьба его сложилась куда трагичнее. Губерт был сыном левых активистов из Саарской области, которая в массе была населена немцами, но после Первой мировой войны и поражения Германии управлялась Лигой Наций. В 30-е годы немцы потребовали провести референдум о принадлежности Саара среди его жителей, и большинство проголосовало за Германию.

Родители Лосте, будучи левыми активистами, опасались поглощения Саара нацистской Германией. Поэтому, когда советский журналист Михаил Кольцов, знавший их, предложил перевезти сына в СССР, они согласились.

10-летнего Лосте в 1933 году привезли в Советский Союз. Его начали раскручивать как Айзмана: возили на встречи со знаменитостями, показывали советским пионерам, фотографии с ним печатали в газетах и т.д. По итогам его поездки в СССР решено было издать красочную книгу "Губерт в стране чудес", написанную от имени немецкого пионера из капиталистической страны, который увидел Советский Союз и полюбил его. Книга была написана любовницей Кольцова, писательницей Марией Остен, и издана большим тиражом. Биологические родители планировали отдать Губерта в Союз на пару лет, пока не определится подвешенное состояние Саара, но в итоге подросток угодил в самое пекло 30-х, которые сломали ему жизнь. Первоначально он жил с Кольцовым в его квартире, но у того совершенно не было времени, чтобы заниматься развитием подростка и следить за ним.

Губерт, который оказался в незнакомой стране и даже толком не знал языка, стал учиться очень плохо, а пропагандистская машина потеряла к нему интерес. В 1940 году Кольцов был расстрелян, и Губерт остался один. С началом войны его, как и остальных немцев, отправили на спецпоселение в Казахстан, где он вынужден был работать пастухом. После войны он дважды попадал в тюрьму: первый раз за мелкую кражу колхозной собственности, второй — за попытку проникнуть в лагерь для немецких военнопленных (вероятно, ему просто хотелось поговорить с соотечественниками).

Тем временем родители Губерта безуспешно искали его через Красный Крест. Найти его удалось только в конце 50-х, спустя 20 с лишним лет. Губерт успел встретиться с оставшимися в живых родственниками, но вскоре умер сам от аппендицита, не дожив даже до 40 лет.

Поль Робсон

Поль Робсон. Фото © Wikipedia

Первая иностранная поп-звезда в СССР. Начал гастролировать в СССР с 1934 года и с тех пор до самой смерти регулярно приезжал с концертами. Советская пропаганда эксплуатировала образ представителя темнокожего меньшинства, угнетённого в капиталистической Америке.

Хотя в СССР он был известен исключительно как певец, некоторое время он также играл в театре (выступал в роли Отелло) и снимался в кино. Кроме того, он был ещё и адвокатом. Со временем он также сделался политическим активистом, придерживаясь левых позиций, хотя в компартию не вступал. Во время послевоенной маккартистской "охоты на ведьм" как сочувствующий коммунистам попал в чёрные списки и мало выступал. В СССР же он получил Сталинскую премию за укрепление мира между народами.

В Америке он был относительно известен, но никогда не был звездой первой или даже второй величины. В СССР, напротив, Поля Робсона знала вся страна, в честь него называли торты и специально выведенные сорта томатов, он встречался с советскими лидерами. Робсон неизменно подчёркивал преимущества социалистического строя перед капиталистическим, пел русские народные песни и переведённые на английский язык советские. В настоящее время его песни уже подзабыты, но рецепт торта и тёмные томаты, названные в его честь, до сих пор популярны.

Радж Капур

Радж Капур. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков, Александр Коньков

Индийский актёр, безумно популярный не только у себя на родине, но и в СССР. После получения независимости между Индией и СССР установились особые отношения и эта страна не считалась враждебной. Поэтому кинопродукция Индии практически без помех попадала в советские кинотеатры. Фильм "Бродяга", прославивший Капура, был показан в СССР в 1954 году и прошёл с феноменальным успехом. Его посмотрели невероятные 63 миллиона зрителей, что сделало его третьим из самых кассовых зарубежных фильмов в истории СССР.

Популярность фильма была настолько зашкаливающей, что он с тех пор и вплоть до распада СССР регулярно выпускался в прокат повторно раз в десятилетие и неизменно собирал аншлаги. В Союзе и странах соцлагеря огромными тиражами продавались открытки с фотографиями Раджа и текстом песни "Бродяга я!", ставшей хитом.

Капур постоянно приезжал в Советский Союз, где восторженные поклонники в буквальном смысле слова носили его на руках. Его именем даже назвали сорт сирени.

Ив Монтан

Ив Монтан. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Французский шансонье и актёр, крайне популярный в СССР в 60-е годы. В отличие от многих героев статьи Монтан был звездой не только в СССР, но и у себя на родине. Отец певца был убеждённым коммунистом, и сам Монтан в молодости придерживался левых взглядов и эксплуатировал образ простого пролетария. Француз неоднократно приезжал с гастролями в СССР и считался "другом Советского Союза". Он даже подписывал различные левые воззвания и манифесты "за мир во всём мире".

Монтан собирал аншлаги по всему СССР. На его концерты приходили высшие номенклатурные деятели, он встречался с лидерами Советского Союза, всюду ему оказывали королевский приём. Однажды он даже встречал Новый год в Кремле с Хрущёвым и другими членами политбюро. Ему посвящали песни, например, Бернес пел о нём "Когда поёт далёкий друг".

После событий в Чехословакии в 1968 году, когда туда были введены советские танки, Монтан отошёл от левых взглядов и даже начал критиковать коммунистов. Монтан демонстративно снялся в антикоммунистическом фильме Коста-Гавраса "Признание", после которого его в СССР на высшем уровне разлюбили и перестали звать.

Дин Рид

Дин Рид. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Красный Элвис, покорявший сердца соцлагеря. Малоизвестный американский певец, не достигший успеха на родине, до появления в СССР снимался в незначительных ролях в заштатных итальянских спагетти-вестернах. Тогда он решил стать политическим активистом, что моментально принесло ему успех в СССР: американец, критикующий свою страну за Вьетнам и публично стирающий американский флаг, — ценное приобретение для пропаганды.

Хотя в то время было немало знаменитых музыкантов и актёров, критиковавших США за Вьетнам, и многие из них даже приезжали с концертами в СССР (например, Пит Сигер), ставку было решено сделать на Рида. В отличие от того же Монтана, который был популярен на родине и в мире и мог громко выражать несогласие с какими-то решениями советского правительства, карьера Дина Рида полностью зависела от советских покровителей, поэтому он послушно делал то, что надо: то писал открытые письма Солженицыну, обвиняя его в клевете, то выступал в поддержку ввода войск в Афганистан.

Рид был первой иностранной звездой, раскручиваемой в СССР по всем канонам шоу-бизнеса. Его пластинки выходили многомиллионными тиражами, он участвовал в телепередачах. Однако в СССР он не остался, поселившись в ГДР. В 1986 году он погиб. По официальной версии — утонул в бассейне. По неофициальной версии — покончил с собой, разочаровавшись во всём. По многочисленным конспирологическим версиям, был убит ЦРУ, чтобы подставить СССР, либо КГБ или Штази, поскольку разочаровался в коммунизме и хотел бежать в Америку.

Анджела Дэвис

Анджела Дэвис. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Американская левая активистка, попадание которой под арест вызвало в СССР бурю космического масштаба. Дэвис некоторое время провела в Европе, где тусовалась с левой молодёжью, после чего вернулась в США, где полным ходом шла борьба расовых меньшинств за гражданские права. Дэвис была близка к радикальной организации "Чёрных пантер", её возлюбленный был активистом данной организации. Решив освободить из-под ареста нескольких "чёрных пантер", родной брат её любовника пришёл в суд с пистолетом и взял всех в заложники. В результате спецоперации по освобождению заложников погибло три человека. Выяснилось, что оружие принадлежало Анджеле Дэвис, которую взяли под стражу.

В ответ в СССР была развёрнута беспрецедентная кампания "Свободу Анджеле Дэвис". Мало кто понимал, кто она такая и в чём заключается проблема, но все горячо поддерживали это требование, а пионеры слали ей миллионы писем и устраивали сбор пожертвований в её пользу. Все полтора года, что шёл процесс, делу Дэвис уделялось огромное внимание на советском телевидении — в конце концов об этой истории узнали в СССР все, вплоть до самых маленьких детей.

В итоге суд постановил, что Дэвис непричастна к захвату заложников и не несёт вину за использование её пистолета в этих целях. После этого новоявленная звезда отправилась на "гастроли" по социалистическим странам. В качестве почётного гостя она неоднократно посещала Советский Союз, где ей оказывали шикарный приём.

Ортодоксальной коммунисткой Дэвис никогда не была, она скорее была ближе к "новым левым" и симпатизировала демократическому социализму. После Августовского путча 1991 года Дэвис открыто порвала с коммунистами. В настоящее время она занимается борьбой за права женщин, заключённых и сексуальных меньшинств.

Леонард Пелтиер

Леонард Пелтиер. Фото © Фотохроника ТАСС / Менкес Е.

Ещё один знаменитый американский узник, популярный в СССР. Этнический индеец и борец за права своего народа с левых позиций. После убийства агентов ФБР в одной из индейских резерваций был осуждён как убийца и приговорён к двум пожизненным срокам. Однако защитники Пелтиера указывали на различные несостыковки в деле и оплошности в расследовании. Такой возможностью не могли не воспользоваться в СССР, где был создан комитет защиты Леонарда Пелтиера, который предлагал всем сознательным советским трудящимся заваливать американского президента письмами с требованием освободить Пелтиера.

В защиту осуждённого регулярно выступал Комитет защиты мира и высказывался даже сам генсек Михаил Горбачёв. Про него писали в прессе и рассказывали по телевидению, что сделало его самым известным индейцем в СССР.

К несчастью для Пелтиера, он так и не смог ощутить свою популярность в СССР в отличие от других героев статьи. Он до сих пор находится в заключении, несколько лет назад ему отказали в условно-досрочном освобождении. А после распада СССР про одного из самых знаменитых узников 80-х никто не вспоминает. Впрочем, группа поддержки у Пелтиера есть в других странах. Его уже шесть раз выдвигали на соискание Нобелевской премии мира, а сам он, будучи в тюрьме, написал свою биографию и даже пытался принять участие в выборах.

Саманта Смит

Саманта Смит. Фото © Фотохроника ТАСС / Александр Яковлев / Владимир Яцина

Улыбчивая американская девочка, которая на пике холодной войны взяла и написала письмо генеральному секретарю Юрию Андропову, после чего стала звездой и в США, и в СССР.

Письмо было написано в момент очередного охлаждения отношений между двумя державами, когда Рейган назвал Союз "империей зла". После этого 10-летняя американка взяла и написала письмо Андропову с вопросами, правда ли, что он очень плохой злодей и хочет уничтожить мир, начав войну с Америкой. Однако на первое послание не пришло никакого ответа, и она решила напомнить о себе, написав советскому послу в США, почему мистер Андропов не отвечает ей.

В СССР решили использовать ситуацию для снижения пикового накала между странами. Письмо Саманты было опубликовано в "Правде". Ей также пришло ответное письмо от Андропова, переведённое на английский язык. В нём он заверял, что СССР хочет только мира и процветания во всём мире, и пригласил её вместе с родителями посетить СССР, чтобы убедиться в этом.

7 июля 1983 года Саманта Смит вместе с родителями прилетела в Советский Союз, где её встречали толпы журналистов, сопровождавшие девочку на протяжении всего двухнедельного визита. Планировалось, что гостей примет сам Андропов, но к этому моменту он уже тяжело болел. Она стала самой популярной американкой в Советском Союзе, в стране начался настоящий бум "самантамании". Девочка стала знаменитостью и в США, её даже принял сам президент Рейган, она стала получать предложения о съёмках в кино.

В 1985 году, возвращаясь в самолёте со съёмок, она погибла вместе с отцом. СССР по этому поводу погрузился в траур. В честь Саманты переименовывались пионерские лагеря, назывались парки, школы, улицы и другие географические объекты, выпускались марки, были написаны книги и песни. Но с распадом Советского Союза о ней почти везде забыли, за исключением её родного крошечного города с шестью тысячами жителей.

Джозеф Маури

Джозеф Маури. Фото © Фотохроника ТАСС / Созинов Виталий

Знаменитый "человек с 5-й авеню" из одноимённого документального фильма. Неудачливый актёр и в прошлом бодибилдер, показанный советским телевидением в роли несчастного американского бездомного в 1986 году. В фильме рассказывали, что Маури выгоняют из доходного дома, где он снимал комнату, и теперь он станет бездомным в жестоком мире капитала.

Совершенно рядовую ситуацию с прекращением аренды советские журналисты превратили в трагедию огромного масштаба. После выхода фильма сердобольные старушки пытались отсылать несчастному американцу деньги на жильё, а его самого пригласили в СССР, по которому он совершил турне. Правда, в Америке достаточно быстро выяснили личность необычного героя. Им оказался экспедитор одной из нью-йоркских фирм, в прошлом неудачливый актёр, который никогда не был бездомным.

Просто советские журналисты искали что-нибудь обличающее капитализм, и им под руку подвернулся протестовавший по какому-то поводу Маури. Он интеллигентно выглядел и мог связать пару слов в отличие от тусовавшихся там обычно бродяг и городских сумасшедших. Журналисты предложили ему стать героем фильма, и он согласился.

Позднее, уже после распада СССР, Маури говорил, что прекрасно понимал, что будет сниматься в пропагандистском фильме, но очень хотел приехать в СССР. Много лет назад на одном из курортов он влюбился в советскую девушку и у них был роман, но потом его не пускали в СССР по визе и он не мог с ней увидеться. Это удалось ему во время визита в СССР, однако прежняя любовь уже мало напоминала саму себя 20-летней давности, кроме того, американца неприятно удивила её меркантильность: при встрече она сразу же сказала ему, что выйдет за него замуж, потому что он теперь знаменитость и, если он останется в СССР, получит квартиру.

Однако американец предпочёл алчное царство капитала и уехал домой. Впрочем, после распада СССР он несколько раз приезжал к прославившему его журналисту Ионе Андронову.

Чарльз Хайдер

Чарльз Хайдер. Фото © ТАСС

Знаменитый доктор Хайдер, который наконец-то начал есть. Последнее эхо советско-американского противостояния накануне перестройки. Учёный-астрофизик, специалист по солнечным вспышкам, который внезапно решил разбить палатку у Белого дома в знак протеста против гонки вооружений и ядерной опасности. В США таких чудиков десятки тысяч и забастовки они объявляют каждый день. Как правило, это городские сумасшедшие, но Хайдер был учёным и во всяком случае мог связать пару слов. Поэтому за него и ухватились советские журналисты.

Совершенно не замеченного никем в Америке Чарльза Хайдера стали регулярно показывать в прайм-тайм выпусков новостей, о его голодовке против распространения ядерного оружия знал каждый советский гражданин, имевший телевизор. Хайдер начал голодовку весной 1986 года, но со временем она стала поводом для многочисленных шуток и острот, поскольку советское телевидение регулярно сообщало о героической голодовке доктора. Тем не менее на съёмках он выглядел вполне бодро, и чем дальше, тем меньше веры было в героическую голодовку.

В итоге доктор Хайдер голодал 218 дней, побив, наверное, мировой рекорд. Даже советские власти, поняв, что ситуация становится комичной, решили прекратить клоунаду, и лично Горбачёв обратился к товарищу Хайдеру с просьбой прекратить голодовку. Позднее выяснилось, что страдавшему избыточным весом Хайдеру посоветовали сесть на диету врачи и он решил совместить приятное с полезным, заодно похудев.

Сразу же после прекращения голодовки он заявил советским журналистам, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. На этом слава Хайдера закончилась. Он умер в 2004 году, на его смерть откликнулись только российские СМИ, поностальгировав о старых добрых временах.

Авторы Евгений Антонюк