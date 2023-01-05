Импорт звёзд: Кого привозили в СССР из-за железного занавеса
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СССР был закрыт от всего мира, но находились иностранцы, считавшиеся в нём настоящими звёздами. Конечно, их кандидатуры были одобрены партией и использовались в пропагандистских целях. Кто они?
Коллаж LIFE. Фото: Фотохроника ТАСС / Александр Шогин
После революции 1917 года советская Россия постепенно стала закрываться от внешнего мира. Надежды на мировую революцию не оправдались, а это означало, что ждать помощи от международного пролетариата бессмысленно. "Государству рабочих и крестьян" предстояло выживать в одиночку, существуя в окружении капстран. Поскольку все они по умолчанию считались враждебными, советские границы в конце 20-х годов закрылись на несколько десятилетий. СССР и его соседей разделил железный занавес.
Несмотря на всё это, тотальным он был лишь при Сталине. Во всё остальное время находились иностранцы, становившиеся настоящими звёздами в СССР. Конечно, все их кандидатуры были одобрены партией и использовались в пропагандистских целях, а сами они зачастую были никому не известны на родине. В начале июля 1983 года СССР с визитом посетила американка Саманта Смит, на некоторое время ставшая самой популярной девочкой в Советском Союзе. Лайф вспомнил всех иностранцев из капиталистических стран, сумевших прорвать железный занавес и стать настоящими звёздами в СССР.
Гарри Айзман
Гарри Айзман. Фото © Wikipedia
"Первый пионер Америки" и популярный герой советской молодёжи. В конце 20-х — начале 30-х годов не было ни одного советского издания для детей и подростков, которое бы не посвящало целые развороты героической борьбе Айзмана с буржуазной Америкой. С замиранием сердца подростки следили за приключениями американского пионера во враждебной ему буржуазной стране и, сжав кулаки в праведном гневе, все как один требовали убрать руки прочь от Гарри Айзмана, когда у него возникали неприятности с законом.
В пионерских газетах и журналах писали, что Гарри бросили в тюрьму только потому, что он пионер. На самом деле он получил шестимесячный срок за столкновения со скаутами (которые были полным аналогом пионеров, но считались буржуазными патриотами) и сопротивление полиции.
После освобождения Айзман вынужден был регулярно отмечаться в полицейском участке. В СССР же решили использовать его в пропагандистских целях и перевезти к себе, чтобы он на личном примере рассказывал о кошмарной жизни трудящихся в странах капитала.
Айзмана перевезли в СССР, где сделали настоящей звездой. Он ездил по пионерским лагерям и рассказывал советским пионерам о нелёгкой жизни в Америке и хвалил советскую действительность. С ним встречались высокопоставленные политики и военные. Айзман написал несколько книг, разумеется, всё на ту же тему — как плохо живётся в Америке трудящимся, особенно тем, кто является коммунистом по убеждениям.
В дальнейшем Айзман стал журналистом, в годы войны служил в качестве переводчика, в послевоенные времена работал в обществе советско-американской дружбы и ездил по пионерским лагерям, рассказывая о своём прошлом. К тому моменту Айзман был уже основательно подзабыт и новому поколению его имя мало что говорило. Дальнейшие следы Айзмана теряются, известно лишь, что в 70-е годы он ещё жил в СССР.
Губерт Лосте
Губерт Лосте. Фото © Wikipedia
Заграничный пионер номер два. Был чуть менее известен, чем Айзман, а судьба его сложилась куда трагичнее. Губерт был сыном левых активистов из Саарской области, которая в массе была населена немцами, но после Первой мировой войны и поражения Германии управлялась Лигой Наций. В 30-е годы немцы потребовали провести референдум о принадлежности Саара среди его жителей, и большинство проголосовало за Германию.
Родители Лосте, будучи левыми активистами, опасались поглощения Саара нацистской Германией. Поэтому, когда советский журналист Михаил Кольцов, знавший их, предложил перевезти сына в СССР, они согласились.
10-летнего Лосте в 1933 году привезли в Советский Союз. Его начали раскручивать как Айзмана: возили на встречи со знаменитостями, показывали советским пионерам, фотографии с ним печатали в газетах и т.д. По итогам его поездки в СССР решено было издать красочную книгу "Губерт в стране чудес", написанную от имени немецкого пионера из капиталистической страны, который увидел Советский Союз и полюбил его. Книга была написана любовницей Кольцова, писательницей Марией Остен, и издана большим тиражом. Биологические родители планировали отдать Губерта в Союз на пару лет, пока не определится подвешенное состояние Саара, но в итоге подросток угодил в самое пекло 30-х, которые сломали ему жизнь. Первоначально он жил с Кольцовым в его квартире, но у того совершенно не было времени, чтобы заниматься развитием подростка и следить за ним.
Губерт, который оказался в незнакомой стране и даже толком не знал языка, стал учиться очень плохо, а пропагандистская машина потеряла к нему интерес. В 1940 году Кольцов был расстрелян, и Губерт остался один. С началом войны его, как и остальных немцев, отправили на спецпоселение в Казахстан, где он вынужден был работать пастухом. После войны он дважды попадал в тюрьму: первый раз за мелкую кражу колхозной собственности, второй — за попытку проникнуть в лагерь для немецких военнопленных (вероятно, ему просто хотелось поговорить с соотечественниками).
Тем временем родители Губерта безуспешно искали его через Красный Крест. Найти его удалось только в конце 50-х, спустя 20 с лишним лет. Губерт успел встретиться с оставшимися в живых родственниками, но вскоре умер сам от аппендицита, не дожив даже до 40 лет.
Поль Робсон
Поль Робсон. Фото © Wikipedia
Первая иностранная поп-звезда в СССР. Начал гастролировать в СССР с 1934 года и с тех пор до самой смерти регулярно приезжал с концертами. Советская пропаганда эксплуатировала образ представителя темнокожего меньшинства, угнетённого в капиталистической Америке.
Хотя в СССР он был известен исключительно как певец, некоторое время он также играл в театре (выступал в роли Отелло) и снимался в кино. Кроме того, он был ещё и адвокатом. Со временем он также сделался политическим активистом, придерживаясь левых позиций, хотя в компартию не вступал. Во время послевоенной маккартистской "охоты на ведьм" как сочувствующий коммунистам попал в чёрные списки и мало выступал. В СССР же он получил Сталинскую премию за укрепление мира между народами.
В Америке он был относительно известен, но никогда не был звездой первой или даже второй величины. В СССР, напротив, Поля Робсона знала вся страна, в честь него называли торты и специально выведенные сорта томатов, он встречался с советскими лидерами. Робсон неизменно подчёркивал преимущества социалистического строя перед капиталистическим, пел русские народные песни и переведённые на английский язык советские. В настоящее время его песни уже подзабыты, но рецепт торта и тёмные томаты, названные в его честь, до сих пор популярны.
Радж Капур
Радж Капур. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков, Александр Коньков
Индийский актёр, безумно популярный не только у себя на родине, но и в СССР. После получения независимости между Индией и СССР установились особые отношения и эта страна не считалась враждебной. Поэтому кинопродукция Индии практически без помех попадала в советские кинотеатры. Фильм "Бродяга", прославивший Капура, был показан в СССР в 1954 году и прошёл с феноменальным успехом. Его посмотрели невероятные 63 миллиона зрителей, что сделало его третьим из самых кассовых зарубежных фильмов в истории СССР.
Популярность фильма была настолько зашкаливающей, что он с тех пор и вплоть до распада СССР регулярно выпускался в прокат повторно раз в десятилетие и неизменно собирал аншлаги. В Союзе и странах соцлагеря огромными тиражами продавались открытки с фотографиями Раджа и текстом песни "Бродяга я!", ставшей хитом.
Капур постоянно приезжал в Советский Союз, где восторженные поклонники в буквальном смысле слова носили его на руках. Его именем даже назвали сорт сирени.
Ив Монтан
Ив Монтан. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков
Французский шансонье и актёр, крайне популярный в СССР в 60-е годы. В отличие от многих героев статьи Монтан был звездой не только в СССР, но и у себя на родине. Отец певца был убеждённым коммунистом, и сам Монтан в молодости придерживался левых взглядов и эксплуатировал образ простого пролетария. Француз неоднократно приезжал с гастролями в СССР и считался "другом Советского Союза". Он даже подписывал различные левые воззвания и манифесты "за мир во всём мире".
Монтан собирал аншлаги по всему СССР. На его концерты приходили высшие номенклатурные деятели, он встречался с лидерами Советского Союза, всюду ему оказывали королевский приём. Однажды он даже встречал Новый год в Кремле с Хрущёвым и другими членами политбюро. Ему посвящали песни, например, Бернес пел о нём "Когда поёт далёкий друг".
После событий в Чехословакии в 1968 году, когда туда были введены советские танки, Монтан отошёл от левых взглядов и даже начал критиковать коммунистов. Монтан демонстративно снялся в антикоммунистическом фильме Коста-Гавраса "Признание", после которого его в СССР на высшем уровне разлюбили и перестали звать.
Дин Рид
Дин Рид. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков
Красный Элвис, покорявший сердца соцлагеря. Малоизвестный американский певец, не достигший успеха на родине, до появления в СССР снимался в незначительных ролях в заштатных итальянских спагетти-вестернах. Тогда он решил стать политическим активистом, что моментально принесло ему успех в СССР: американец, критикующий свою страну за Вьетнам и публично стирающий американский флаг, — ценное приобретение для пропаганды.
Хотя в то время было немало знаменитых музыкантов и актёров, критиковавших США за Вьетнам, и многие из них даже приезжали с концертами в СССР (например, Пит Сигер), ставку было решено сделать на Рида. В отличие от того же Монтана, который был популярен на родине и в мире и мог громко выражать несогласие с какими-то решениями советского правительства, карьера Дина Рида полностью зависела от советских покровителей, поэтому он послушно делал то, что надо: то писал открытые письма Солженицыну, обвиняя его в клевете, то выступал в поддержку ввода войск в Афганистан.
Рид был первой иностранной звездой, раскручиваемой в СССР по всем канонам шоу-бизнеса. Его пластинки выходили многомиллионными тиражами, он участвовал в телепередачах. Однако в СССР он не остался, поселившись в ГДР. В 1986 году он погиб. По официальной версии — утонул в бассейне. По неофициальной версии — покончил с собой, разочаровавшись во всём. По многочисленным конспирологическим версиям, был убит ЦРУ, чтобы подставить СССР, либо КГБ или Штази, поскольку разочаровался в коммунизме и хотел бежать в Америку.
Анджела Дэвис
Анджела Дэвис. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров
Американская левая активистка, попадание которой под арест вызвало в СССР бурю космического масштаба. Дэвис некоторое время провела в Европе, где тусовалась с левой молодёжью, после чего вернулась в США, где полным ходом шла борьба расовых меньшинств за гражданские права. Дэвис была близка к радикальной организации "Чёрных пантер", её возлюбленный был активистом данной организации. Решив освободить из-под ареста нескольких "чёрных пантер", родной брат её любовника пришёл в суд с пистолетом и взял всех в заложники. В результате спецоперации по освобождению заложников погибло три человека. Выяснилось, что оружие принадлежало Анджеле Дэвис, которую взяли под стражу.
В ответ в СССР была развёрнута беспрецедентная кампания "Свободу Анджеле Дэвис". Мало кто понимал, кто она такая и в чём заключается проблема, но все горячо поддерживали это требование, а пионеры слали ей миллионы писем и устраивали сбор пожертвований в её пользу. Все полтора года, что шёл процесс, делу Дэвис уделялось огромное внимание на советском телевидении — в конце концов об этой истории узнали в СССР все, вплоть до самых маленьких детей.
В итоге суд постановил, что Дэвис непричастна к захвату заложников и не несёт вину за использование её пистолета в этих целях. После этого новоявленная звезда отправилась на "гастроли" по социалистическим странам. В качестве почётного гостя она неоднократно посещала Советский Союз, где ей оказывали шикарный приём.
Ортодоксальной коммунисткой Дэвис никогда не была, она скорее была ближе к "новым левым" и симпатизировала демократическому социализму. После Августовского путча 1991 года Дэвис открыто порвала с коммунистами. В настоящее время она занимается борьбой за права женщин, заключённых и сексуальных меньшинств.
Леонард Пелтиер
Леонард Пелтиер. Фото © Фотохроника ТАСС / Менкес Е.
Ещё один знаменитый американский узник, популярный в СССР. Этнический индеец и борец за права своего народа с левых позиций. После убийства агентов ФБР в одной из индейских резерваций был осуждён как убийца и приговорён к двум пожизненным срокам. Однако защитники Пелтиера указывали на различные несостыковки в деле и оплошности в расследовании. Такой возможностью не могли не воспользоваться в СССР, где был создан комитет защиты Леонарда Пелтиера, который предлагал всем сознательным советским трудящимся заваливать американского президента письмами с требованием освободить Пелтиера.
В защиту осуждённого регулярно выступал Комитет защиты мира и высказывался даже сам генсек Михаил Горбачёв. Про него писали в прессе и рассказывали по телевидению, что сделало его самым известным индейцем в СССР.
К несчастью для Пелтиера, он так и не смог ощутить свою популярность в СССР в отличие от других героев статьи. Он до сих пор находится в заключении, несколько лет назад ему отказали в условно-досрочном освобождении. А после распада СССР про одного из самых знаменитых узников 80-х никто не вспоминает. Впрочем, группа поддержки у Пелтиера есть в других странах. Его уже шесть раз выдвигали на соискание Нобелевской премии мира, а сам он, будучи в тюрьме, написал свою биографию и даже пытался принять участие в выборах.
Саманта Смит
Саманта Смит. Фото © Фотохроника ТАСС / Александр Яковлев / Владимир Яцина
Улыбчивая американская девочка, которая на пике холодной войны взяла и написала письмо генеральному секретарю Юрию Андропову, после чего стала звездой и в США, и в СССР.
Письмо было написано в момент очередного охлаждения отношений между двумя державами, когда Рейган назвал Союз "империей зла". После этого 10-летняя американка взяла и написала письмо Андропову с вопросами, правда ли, что он очень плохой злодей и хочет уничтожить мир, начав войну с Америкой. Однако на первое послание не пришло никакого ответа, и она решила напомнить о себе, написав советскому послу в США, почему мистер Андропов не отвечает ей.
В СССР решили использовать ситуацию для снижения пикового накала между странами. Письмо Саманты было опубликовано в "Правде". Ей также пришло ответное письмо от Андропова, переведённое на английский язык. В нём он заверял, что СССР хочет только мира и процветания во всём мире, и пригласил её вместе с родителями посетить СССР, чтобы убедиться в этом.
7 июля 1983 года Саманта Смит вместе с родителями прилетела в Советский Союз, где её встречали толпы журналистов, сопровождавшие девочку на протяжении всего двухнедельного визита. Планировалось, что гостей примет сам Андропов, но к этому моменту он уже тяжело болел. Она стала самой популярной американкой в Советском Союзе, в стране начался настоящий бум "самантамании". Девочка стала знаменитостью и в США, её даже принял сам президент Рейган, она стала получать предложения о съёмках в кино.
В 1985 году, возвращаясь в самолёте со съёмок, она погибла вместе с отцом. СССР по этому поводу погрузился в траур. В честь Саманты переименовывались пионерские лагеря, назывались парки, школы, улицы и другие географические объекты, выпускались марки, были написаны книги и песни. Но с распадом Советского Союза о ней почти везде забыли, за исключением её родного крошечного города с шестью тысячами жителей.
Джозеф Маури
Джозеф Маури. Фото © Фотохроника ТАСС / Созинов Виталий
Знаменитый "человек с 5-й авеню" из одноимённого документального фильма. Неудачливый актёр и в прошлом бодибилдер, показанный советским телевидением в роли несчастного американского бездомного в 1986 году. В фильме рассказывали, что Маури выгоняют из доходного дома, где он снимал комнату, и теперь он станет бездомным в жестоком мире капитала.
Совершенно рядовую ситуацию с прекращением аренды советские журналисты превратили в трагедию огромного масштаба. После выхода фильма сердобольные старушки пытались отсылать несчастному американцу деньги на жильё, а его самого пригласили в СССР, по которому он совершил турне. Правда, в Америке достаточно быстро выяснили личность необычного героя. Им оказался экспедитор одной из нью-йоркских фирм, в прошлом неудачливый актёр, который никогда не был бездомным.
Просто советские журналисты искали что-нибудь обличающее капитализм, и им под руку подвернулся протестовавший по какому-то поводу Маури. Он интеллигентно выглядел и мог связать пару слов в отличие от тусовавшихся там обычно бродяг и городских сумасшедших. Журналисты предложили ему стать героем фильма, и он согласился.
Позднее, уже после распада СССР, Маури говорил, что прекрасно понимал, что будет сниматься в пропагандистском фильме, но очень хотел приехать в СССР. Много лет назад на одном из курортов он влюбился в советскую девушку и у них был роман, но потом его не пускали в СССР по визе и он не мог с ней увидеться. Это удалось ему во время визита в СССР, однако прежняя любовь уже мало напоминала саму себя 20-летней давности, кроме того, американца неприятно удивила её меркантильность: при встрече она сразу же сказала ему, что выйдет за него замуж, потому что он теперь знаменитость и, если он останется в СССР, получит квартиру.
Однако американец предпочёл алчное царство капитала и уехал домой. Впрочем, после распада СССР он несколько раз приезжал к прославившему его журналисту Ионе Андронову.
Чарльз Хайдер
Чарльз Хайдер. Фото © ТАСС
Знаменитый доктор Хайдер, который наконец-то начал есть. Последнее эхо советско-американского противостояния накануне перестройки. Учёный-астрофизик, специалист по солнечным вспышкам, который внезапно решил разбить палатку у Белого дома в знак протеста против гонки вооружений и ядерной опасности. В США таких чудиков десятки тысяч и забастовки они объявляют каждый день. Как правило, это городские сумасшедшие, но Хайдер был учёным и во всяком случае мог связать пару слов. Поэтому за него и ухватились советские журналисты.
Совершенно не замеченного никем в Америке Чарльза Хайдера стали регулярно показывать в прайм-тайм выпусков новостей, о его голодовке против распространения ядерного оружия знал каждый советский гражданин, имевший телевизор. Хайдер начал голодовку весной 1986 года, но со временем она стала поводом для многочисленных шуток и острот, поскольку советское телевидение регулярно сообщало о героической голодовке доктора. Тем не менее на съёмках он выглядел вполне бодро, и чем дальше, тем меньше веры было в героическую голодовку.
В итоге доктор Хайдер голодал 218 дней, побив, наверное, мировой рекорд. Даже советские власти, поняв, что ситуация становится комичной, решили прекратить клоунаду, и лично Горбачёв обратился к товарищу Хайдеру с просьбой прекратить голодовку. Позднее выяснилось, что страдавшему избыточным весом Хайдеру посоветовали сесть на диету врачи и он решил совместить приятное с полезным, заодно похудев.
Сразу же после прекращения голодовки он заявил советским журналистам, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. На этом слава Хайдера закончилась. Он умер в 2004 году, на его смерть откликнулись только российские СМИ, поностальгировав о старых добрых временах.