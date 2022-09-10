Кракен поднимается: Вымышленные и реальные чудовища из морских глубин Образ гигантского моллюска всегда волновал воображение людей. В мифологии практически всех прибрежных народов есть такие осьминоги, каракатицы и кальмары. Есть ли у них реальный прототип в природе? 9 сентября, 21:40 3184 3184 Коллаж © LIFE. Фото © wikimedia, © wikipedia, © Flickr / Bevis Chin

Явление морского тролля

"Когда кракен всплывает на поверхность, над морем поднимаются его блестящие рога. Они вытягиваются в длину, набухают, наливаясь кровью. Они возвышаются над водой, как мачты корабля. Это, по-видимому, руки животного, и, говорят, если ухватится он ими даже за самое большое судно, то может утащить его на дно. Рыбаки утверждают, что иногда, отплыв на несколько миль от берега и достигнув известного места с глубиной в 80 или 100 саженей, они находят там глубину лишь в 20—30 саженей. Здесь тучами ходит рыба, поэтому они и заключают, что на дне лежит кракен. Он выпускает в воду зловонную жидкость, которая, однако, приманивает рыб. Пожирая их, чудовище вырабатывает эту жидкость снова… Иногда два-три десятка рыбачьих лодок вьются над кракеном. Рыбаки вытаскивают сети, полные рыбы, и внимательно следят: остаётся ли прежней глубина? Если море мелеет, значит, кракен поднимается, и тогда рыбаки бросают ловлю, берутся за весла и уплывают как можно быстрее. Когда рыбаки возвращаются на берег с богатым уловом, то говорят, что они "ловили рыбу на кракене". Но дело это опасное, потому что кракен велик". Так о загадочном морском чудовище писал епископ города Берген Эрик Понтоппидан (1686—1774) в своей знаменитой книге "Опыт описания естественной истории Норвегии".

Это один из самых впечатляющих рассказов о гигантских кальмарах, однако известны они ещё с античности. Их упоминал уже Плиний Старший и в подробностях живописали скандинавские средневековые предания. Однако самого слова кракен тогда не существовало. Например, в норвежской книге 1250 года "Зеркало конунга", написанной для обучения будущего норвежского короля Магнуса VI, или в саге об Одде-Стреле повествуется о гигантском морском чудовище, напоминающем головоногого моллюска. В обоих источниках его именуют hafgufa или lyngbakr.

Lyngbakr. Фото © Wikipedia

Название же кракен впервые появляется в трактате "История северных народов" знаменитого шведского картографа Олафа Магнуса (1490—1557), создавшего первую достоверную карту Северной Европы, известной теперь как Carta Marina.

Kraken — это определённая форма от krake (в скандинавских языках определённый артикль присоединяется к слову сзади). Предполагают, что изначальным его значением было "искривлённый, изогнутый". В таком случае ему родственны английские слова crook (крюк) и crank (поворот, изгиб). Отмечено норвежское слово krake и в значении "низкорослое кривое дерево". В современном немецком языке Krake (во множественном числе — Kraken) обозначает осьминога.

Можно предложить несколько иную этимологию слова kraken, связав её с праславянским словом *kork (нога). К этому праславянскому слову восходят болгарское "крак" (нога), македонское "крак" (ответвление, отросток, ветка и нога), словенское krak (длинная нога), kraka (нога свиньи, окорок), сербское "крак" (продолговатая часть предмета, ответвление, нога (длинная)), польское krok (шаг), русское диалектное "корок" (бедро). От этого же корня образованы русские слова "окорок" (мясо с ноги животного) и "каракатица" (написание этого слова через "а" — следствие акания). Правда, в германских языках слов, родственных праславянскому *kork, не найдено.

Выше упомянутый Понтоппидан приводит также описательные названия животного anker-trold (якорь-тролль) и soe-trold (морской тролль).

В XVI — XVII веках на берега Дании и Исландии пару раз море выбрасывало тела погибших морских гигантов, что нашло отражение в исландской летописи 1639 года: "Осенью было выброшено на пески Тингора, на территории Хюневанда, необыкновенное существо, или морское чудовище, тело которого, по длине и толщине равное человеческому, имело семь хвостов, каждый длиной в два локтя (1 м 20 см), с наростами, похожими на глазные яблоки с веками золотистого цвета. Кроме семи хвостов над ними располагался ещё один, особенно длинный — от четырёх до пяти туаз (4,95—5,50 м). В теле его не было ни костей, ни хрящей".

Большинство очевидцев явления кракена упоминают длинные щупальца ("рога") животного, которыми чудовище якобы может утащить на дно корабль. Не раз моряки-китобои находили на коже убитых ими кашалотов отпечатки присосок гигантского кальмара, что вызвало появление рассказов о битвах не на жизнь, а на смерть между китом и головоногим моллюском.

Гигантский кальмар атакует корабль. Гравюра из книги Эдгара Этерингтона «Морские чудовища: Легенды и факты» (1887) Фото © Wikipedia

Благодаря популярности трудов Олауса Магнуса и Понтоппидана норвежское слово "кракен" проникло во многие языки. В 1802 году французский зоолог Пьер Дени де Монфор написал книгу "Общая и частная естественная история моллюсков", где впервые в научной литературе рассказывалось о том, как гигантский спрут утянул на дно трёхмачтовый корабль. Сведения о гигантских головоногих зоолог добывал, опрашивая китобоев в Дюнкерке. Позднее Дени де Монфор выдвинул гипотезу, согласно которой кракены стали причиной гибели в Атлантическом океане в 1782 году группы из целых десяти кораблей.

Однако у известного европейцам гигантского кальмара есть немало родственников в фольклоре других регионов земного шара.

Ику-Турсо — финский кошмар

Видовая принадлежность финского морского чудовища Ику-Турсо (Турсас, Меритурсас) неясна. Словом tursas в старину называли моржа, но сейчас его финны обычно называют mursu. Словом meritursas, буквально "морской Турсас", зовут осьминога, хотя куда чаще для этого используют слово mustekala или "чернильная рыба". В "Калевале" его зовут Турсас или Ику-Турсо ("Вечный (древний) Турсо"). О внешности Ику-Турсо нельзя сказать что-то определённое, он описывается эпитетами tuhatpää ("тысячеглавый") и tuhatsarvi ("тысячерогий"), а также partalainen ("бородатый").

Турсас (Меритурсас, Турисас Ику-Турилас, Турсо, Ику-Турсо) Фото © Wikipedia

В "Калевале" он упоминается дважды. В первый раз Ику-Турсо поднимается из морских глубин и поджигает стоящий на берегу стог сена, а в оставшийся пепел помещает жёлудь, из которого вырастает гигантский дуб. В другом случае хозяйка зловещей северной страны Похъёлы, обнаружив, что Вяйнемёйнен увез чудесную мельницу Сампо, заклинает Ику-Турсо настичь и покарать похитителя:

Ику-Турсо, ты, сын Старца! // Подними главу из моря, // Подними из волн макушку, // Калевы мужей низвергни, // Утопи друзей потоков, // Пусть те злобные герои // В глубине валов погибнут; // В Похъёлу верни ты Сампо, // Захватив его с той лодки! (перевод Л. П. Бельского)

Однако Вяйнемёйнен легко справился с Ику-Турсо: вытянул из воды за уши, сурово отчитал и отпустил, велев до скончания веков не подниматься на поверхность и не тревожить людей.

В некоторых финских преданиях говорится, что именно от Ику-Турсо "воздушная дева" Ильматар зачала Вяйнемёнена (обычно считается, что у него нет отца). Если учесть, что Вяйнемёйнен родился вскоре после сотворения мира, то Ику-Турсо получается одним из древнейших существ. В трудах финского епископа Микаэля Агриколы (1510—1557) среди языческих богов Тавастии — области на юге Финляндии — упоминается некий Турисас, который "приносит победу в бою". Некоторые исследователи предполагают связь Ику-Турсо с турсами — великанами из скандинавской мифологии.

Гроза Охотского моря — Аккорокамуй

Персонаж мифологии айнов Аккорокамуй обитает в водах у острова Хоккайдо. Выглядит он как гигантский осьминог или кальмар. Известен с XIX века и, по преданиям, попадался на глаза людям не только на острове Хоккайдо, но и у берегов Кореи, Китая и даже у острова Тайвань. Типичное предание о встрече с ним содержится в книге Джона Батчелора "Айны и их фольклор" (1901): трое рыбаков, ловивших меч-рыбу, едва спаслись, когда на их лодку напало огромное морское чудовище с большими вытаращенными глазами. Оно выпускало в воду тёмную жидкость с очень сильным и неприятным запахом. В сказаниях об Аккорокамуй говорится, что он ярко-красного цвета и напоминает отражение закатного солнца в воде. Длина его доходит до 120 метров. Благодаря своим окраске и размеру виден он издалека.

Японцы включили Аккорокамуй в число синтоистских божеств — ками. После этого нрав чудовища несколько исправился, он стал даровать верующим исцеление и знание, но всё-таки он грозный осьминог и страшен в гневе, а спастись из его щупалец невозможно. Карает Аккорокамуй за нарушение ритуальной чистоты, поэтому перед входом в посвящённые ему храмы следует омыть не только руки, но и ноги.

Святилища Аккорокамуй есть не только на Хоккайдо, но и по всей Японии. В качестве подношений ему приносят морепродукты: рыбу, крабов, моллюсков и так далее. Рыбаки надеются, что за такие дары он пошлёт хороший улов. Видимо, способность головоногих моллюсков восстанавливать утраченные щупальца сделала Аккорокамуй ответственным и за излечение болезней рук и ног, включая переломы.

Друг людоедов — Те Веке-а-Мутуранги

Этот гигантский кальмар принял участие в историческом событии для народов маори — переселении их предков с легендарной прародины, страны Гаваики, в Новую Зеландию. Согласно преданиям некоторых маорийских племен, чудовищный кальмар воровал у рыбака по имени Купе приманку для рыбы. Купе погнался за ним. Долго он плыл по океану на юг, пока не увидел неизвестные острова, которым дал название Аотеароа — "длинное белое облако". Сейчас это официальное название Новой Зеландии на языке маори.

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Про ряд бухт и проливов у берегов Новой Зеландии сохранились предания, что в них происходили эпизоды схватки Купе с гигантским кальмаром. Настиг кальмара Купе в проливе, разделяющем Северный и Южный острова, где после долгой битвы отсёк ему щупальца и убил. А после вернулся на Гаваики и рассказал всем о прекрасной стране на далёком юге.

"Флоридский монстр" — Луска

Гигантский осьминог с таким именем — герой рассказов жителей Карибских островов и один из любимцев криптозоологов, хотя и не столь популярный, как Несси или снежный человек. Наиболее часто известия о встречах с ним приходят с острова Андрос в Багамском архипелаге. Луску описывают как осьминога длиной от 20 до 60 метров.

Кадр © "Акулосьминог" Режиссёр. Деклэн О'Брайен, сценарист Майк МакЛин, Стивен Нивер / Кинопоиск

Слухи о Луске подпитываются периодическими находками глобстеров — крупных масс органической материи, выбрасываемых волнами на берег. Чаще всего глобстеры оказываются жировыми массами из разложившихся тел мёртвых китов или же трупами гигантских акул (Cetorhinus maximus), или вполне реальных гигантских кальмаров, но не столь больших как, легендарный Луска.

Знаменитый глобстер, обнаруженный в 1896 году на побережье Флориды у города Сент-Огастин, весил, по оценкам, до пяти тонн. Он вошёл в историю как "монстр из Сент-Огастина", или "флоридский монстр", и был принят некоторыми исследователями за останки осьминога и даже успел получить латинское наименование Octopus giganteus. Энтузиастам казалось, что реальность Луски подтверждена. Но учёные выяснили, что "флоридский монстр" был всё-таки большим куском плоти мёртвого кита. Сделано это было при помощи анализа состава аминокислот из сохранившихся образцов и сравнения результатов с аминокислотным составом белков из мантий головоногих моллюсков, мяса рыб, акул и китов. В итоге биохимики подтвердили, что "флоридский монстр" и ряд других глобстеров — это останки крупных теплокровных позвоночных.

Жертва клеветы — Каналоа

Каналоа, имеющий вид огромного осьминога или кальмара, считался гавайцами одним из древних божеств. Его часто упоминают в паре с богом Кане, участником сотворения мира и человека. Например, Кане призывали во время строительства каноэ, а Каналоа во время плавания; Кане управлял созвездиями к северу от зодиака, а Каналоа — к югу.

Осьминог Каналоа. Фото © Wikipedia

Ничего специально злобного в Каналоа не было, но в более поздних легендах он предстаёт как мятежник, побеждённый другими богами и в качестве наказания сброшенный в преисподнюю. Каналоа начинают считать богом зла, смерти и подземного царства. Всё это произошло под влиянием ранних европейских миссионеров, которые, пытаясь найти в мифологии гавайцев точки опоры для своей проповеди, "назначили" богов Кане, Ку и Лоно аналогом христианской Троицы, а для Каналоа выбрали роль Сатаны. Хотя у гавайцев был отдельный бог подземного царства и смерти по имени Милу.

Безымянный осьминог эяков

Индейский народ эяк живет в юго-восточной части Аляски, у побережья Тихого океана. Сейчас их насчитывается всего 428 человек. Сказание об осьминоге в 1965 году записал на магнитофон известный лингвист, специалист по вымирающим языкам Майкл Краусс со слов Анны Харри, представительницы народа эяк.

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В нём говорится о женщине, которую схватил и утащил под воду осьминог. Вопреки ожиданиям, она не утонула, а стала женой осьминога и поселилась с ним в подводной пещере. Осьминог заботился о жене, приносил ей тюленей и рыбу и даже обеспечивал горячее питание ("варил он пищу так: притащит тюленя и ложится на него прямо сверху, так туша и варится"). У них родилось два маленьких осьминога.

Однажды братья этой женщины, отправившись на морскую охоту, встретили её, когда она отдыхала, сидя на морской скале. Они позвали её домой, но она отказалась, зато пообещала, что её муж будет ловить для них разную добычу. А через какое-то время женщина с детьми и мужем-осьминогом и вовсе переселились к людям. При этом осьминог приобрёл человеческий облик.

Муж по-прежнему ходил в море на охоту, но уже на лодке. Однажды он вступил в схватку с китом и был им убит. Женщина после этого ушла из родного селения жить к сёстрам осьминога и вскоре умерла. Подросшие дети решили отомстить за отца, разыскали кита, вступили с ним в бой и убили, а тушу отдали братьям матери. После этого они покинули людей.

А что говорят зоологи?

Подлинно научную историю гигантских кальмаров можно отсчитывать от 1857 года, когда выдающийся датский зоолог и ботаник Япетус Смит Стенструп (1813—1897) составил первое описание животного по ряду выброшенных морем останков и дал ему латинское название Architeuthis dux.

30 ноября 1861 года моряки с французского корвета "Алектон", плывшего возле Канарских островов, увидели на поверхности воды гигантского спрута. Его красное тело было длиной около шести метров, а глаза размером с пушечное ядро. Напуганные мифами о кракене, моряки обстреляли животное из пушек, а потом попытались поднять его тело на борт. Это им не удалось (весил кальмар, по оценкам, около двух тонн), но они сумели заполучить фрагмент его тела весом около двадцати килограммов, а судовой художник сделал рисунок животного. Эти свидетельства произвели в Европе сенсацию. Французская академия наук признала существование гигантского кальмара.

Встречи моряков с гигантским кальмаром продолжились, а в 1870-х годов стали даже частыми. Тогда тёла мертвых кальмаров обнаружили больше ста раз (существуют гипотезы, что в эти годы среди них была эпидемия какой-то неизвестной болезни).

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В наши дни описано восемь видов из рода Architeuthis. Хотя многие детали их жизни остаются неизвестными, учёным удалось выяснить немало, а в последнее десятилетие получено даже несколько видеозаписей гигантских кальмаров в естественной среде. Как и все кальмары, они имеют десять щупалец, два из которых — ловчие щупальца — длиннее остальных и в несколько раз превосходят длиной тело кальмара. Максимальная длина известных экземпляров с учетом ловчих щупалец составляла 17,4 метра, а без них — немногим больше шести метров.

Если кальмара мерить по длине мантии, так как она определяется жёсткой скелетной пластинкой и не зависит от состояния животного и внешних условий, то получается до пяти метров. А его вес доходит до 275 килограммов. Цвет тела "архикальмаров" красный. Самые большие присоски на щупальцах имеют диаметр до шести сантиметров и окружены хитиновым кольцом с острыми зубцами (именно их следы находят на коже кашалотов). Кстати, с кашалотами гигантские кальмары действительно дерутся, но это не борьба двух равных соперников, а отчаянные, но безнадёжные попытки кальмара сопротивляться. Исход их схватки предрешён, и всегда в пользу кашалота.

Объяснили зоологи и другую легенду, связанную с гигантскими кальмарами. Рассказывали, что кальмар поднимается к поверхности воды, приманивая птиц, а когда те опустятся, чтобы полакомиться его телом, хватает нескольких своими щупальцами и уходит в глубину. На самом деле тут тоже кальмар не в выигрыше. Просто альбатросы действительно часто находят умерших гигантских кальмаров на поверхности океана и спускаются к ним, чтобы поесть.

Помимо рода Architeuthis существует род Mesonychoteuthis с единственным видом — антарктическим гигантским кальмаром (Mesonychoteuthis hamiltoni), которого ещё называют колоссальным кальмаром. Если гигантские кальмары живут в умеренных и субтропических водах Индийского, Атлантического и Тихого океанов, то колоссальный — только в водах Южного океана, у берегов Антарктиды. Длина его не столь колоссальна, как название, и сравнима с гигантским кальмаром (мантия — до 3-х метров, с щупальцами — 10 метров), зато по весу он действительно рекордсмен — до 495 килограммов. Большая часть попавших в руки учёных колоссальных кальмаров была извлечена из желудков кашалотов, когда промысел китов был разрешён.

Опасности для людей ни гигантский, ни колоссальный кальмары не представляют. Единственный вид кальмаров, известный своими атаками на водолазов, имеет куда более скромные размеры. Это кальмар Гумбольдта (Dosidicus gigas). Длина его мантии 1,9 метра, вес до 50 килограммов. Описан ряд нападений этих кальмаров на водолазов на глубине 100—200 метров. Порой они также выводят из строя камеры глубоководной съёмки. Но и от их щупалец ещё не погиб ни один человек.

Крупнейшие осьминоги уступают в размере гигантским кальмарам. Рекордные особи гигантского осьминога (Enteroctopus dofleini) были длиной более трёх метров и весили около полуцентнера, обычный же их вес примерно 30 килограммов. Живёт этот вид в северной части Тихого океана у берегов США, Канады, Алеутских и Командорских островов, Камчатки, Сахалина, Курил, Кореи и Японии. Его насыщенный красный цвет заставляет предположить, что именно Enteroctopus dofleini послужил прообразом Аккорокамуй в мифологии айнов. Другой крупный вид — семиногий осьминог (Haliphron atlanticus) — может достигать 75 килограммов при длине 3,5 метра. Несмотря на латинское название, встретить его можно не только в Атлантическом, но и в Тихом океане.

Кстати, и ног, точнее щупалец, у этого осьминога всё-таки не семь, а восемь, как и у других. Просто одно из них сильно уменьшено и превращено в орган, которым самец переносит сперматофор в мантийную полость самки. Когда же необходимости в нём нет, восьмое щупальце скрыто в особой полости над глазом осьминога.

Авторы Мари Медведева