Человек в маске, король оккультистов и мальчик-загадка: Легенды о самых таинственных персонажах в истории Люди, у которых была тайна: самые загадочные персонажи в мировой истории, чьи тайны до сих пор не разгаданы. 17 сентября, 21:40 4353 4353 Коллаж © L!FE. Фото: © wikimedia.org / wikimedia.org / wikimedia.org, © Flickr/dedree drees

18 сентября 1698 года в Бастилии появился загадочный узник. Его лицо было скрыто маской, а личность навсегда так и осталась тайной. Он провёл в заключении 5 лет и умер в 1703 году. Спустя несколько десятилетий интерес к загадочному узнику возрос, молва наградила таинственного постояльца тюрьмы железной маской, что подчёркивало драматизм истории, хотя в действительности маска была бархатной. В 19 веке он стал популярным героем книг и городских легенд, что произошло благодаря усилиям Александра Дюма, сделавшего его одним из своих героев. Выяснение личности узника Бастилии занимало многие умы на протяжении нескольких веков, но однозначного ответа на вопрос, кем же он был, дать так и не удалось. Узник в железной маске стал не единственным человеком-загадкой в мировой истории. Лайф вспомнил самых необычных из них, которые навеки унесли свою тайну с собой.

Загадочный узник под личным номером 64389000 прибыл в самую суровую французскую тюрьму того времени — Бастилию — 18 сентября 1698 года. Имя узника никогда не раскрывалось, даже его внешность была тайной, поскольку он носил маску из чёрного бархата. В Бастилию он прибыл из тюрьмы на острове Сент-Маргерит вместе со своим тюремщиком, назначенным новым комендантом Бастилии. Тюремщик, получая новое назначение, всегда перевозил следом и своего важного заключённого. В 1703 году он умер и был захоронен под именем Марчиоли.

Даже для французов того времени существование таинственного узника не было загадкой, и ещё при жизни Железной Маски в Париже распространялись анонимные памфлеты, связывавшие Маску с королём. По наиболее популярной версии, позднее в различных вариациях перекочевавшей в литературные произведения и кино, узником в маске был незаконнорождённый сын королевы, которого она якобы тайно зачала от другого мужчины, поскольку опасалась, что брак с королём Людовиком XIII будет бездетным. Однако через несколько лет у них родился наследник, и незаконнорождённого претендента на престол решили изолировать в ходе придворных интриг. А чтобы никто не заметил его сходства с коронованными особами, его лицо скрыли маской. Таким образом, молва считала узника Бастилии сводным братом короля Людовика XIV.

Через полвека после смерти узника интересовавшийся этой историей Вольтер добавил к легенде пикантных специй. Человек в железной маске был не просто сводным братом короля, а его близнецом. Потому и понадобилась маска и ни одному человеку не было разрешено смотреть на узника без неё. В более поздней вариации этой легенды Железной Маской был сам король Людовик, тогда как трон захватил его злой брат-близнец.

Эта версия долгое время остаётся популярной в массовой культуре, но серьёзными исследователями отрицается. За 300 лет, прошедших со смерти таинственного узника, были выдвинуты десятки гипотез, кем же он мог быть, известно более 60 различных персонажей, с которыми отождествляли Железную Маску те или иные исследователи. Появлялись и весьма экзотические версии. Например, Железной Маской был русский царь Пётр, похищенный во время Великого посольства в Европу и подменённый на двойника.

Маской называли знаменитого драматурга Мольера, который на самом деле умер за 30 лет до смерти Маски. Также выдвигались версии, что под маской был скрыт Генри Кромвель — один из сыновей лорд-протектора республиканской Британии Оливера Кромвеля. Выдвигались версии, что под маской спрятан настоящий отец Людовика XIV, которым является не Людовик XIII, а некий аристократ, что означало, что Людовик XIV не имеет прав на престол, поскольку является незаконнорождённым. С Маской ассоциировали даже кардинала Мазарини. Якобы в результате придворных интриг он был подменён двойником, а настоящего Мазарини до конца дней прятали в тюрьме под маской.

Кардинал Мазарини. Фото © Wikipedia / Музей Метрополитен

Популярной у более поздних исследователей была версия о том, что Железной Маской был итальянский граф по фамилии Маттиоли. Эта версия основывается на похожем звучании его фамилии с той, под которой был похоронен узник. Маттиоли якобы грубо обманул французского короля, пообещав содействовать покупке им крепости, но накануне сделки выдал план. Однако, согласно документам, Маттиоли умер в тюрьме на острове Сент-Маргерит в 1694 году, и не совсем понятно, зачем было инсценировать его смерть и облекать его в маску на следующие 10 лет.

Также популярной является версия о том, что узником был французский генерал Вивьен де Булон, бежавший с поля боя во время одного из сражений девятилетней войны и этим прогневавший короля. В архивах были найдены зашифрованные документы короля, в которых он приказывал заточить генерала в крепость и выводить на прогулку только в маске. Однако противники этой версии указывают на то, что Булон вскоре был освобождён и умер своей смертью в 1709 году, через 6 лет после Железной Маски.

Так или иначе, реальная личность Маски вряд ли когда-либо будет достоверно установлена.

Российская версия человека в железной маске. Хотя он и содержался без маски, ему запрещалось общаться с людьми, а в документах он проходил как безымянный. Узник содержался в строгих условиях в погребе Кексгольмской крепости, даже дверь к нему была замурована, и ему передавали пищу через решетку с запретом на разговоры с ним.

Безымянный узник попал в заключение ещё при Екатерине, но в дальнейшем и Павел велел оставить его в заключении. Лишь новый император Александр в начале своего правления приехал в Кексгольм и лично общался с таинственным заключённым. По словам свидетелей, император вышел после беседы в слезах, велел отдать узнику свою запасную одежду и освободить. Безымянный был отпущен на свободу. Он остался жить в Кексгольме, ему выделили генеральскую пенсию, на которую он и жил. Умер он уже пожилым человеком в конце первой четверти 19 века. Известно, что над его могилой было установлено надгробие с надписью "Безымянный". Под этим прозвищем его знали все жители Кексгольма.

Безымянный так и не раскрыл свою личность никому, кроме императора в приватной беседе. Однако известно, что незадолго до его смерти из Петербурга его приезжала навестить некая графиня, имя которой не сообщается. О таинственном узнике стало известно только через несколько лет после его смерти, когда в прессе стали появляться публикации о загадочном старике, умершем в Кексгольме. А в начале ХХ века в журнале "Русская старина" был опубликован подробный рассказ одной из читательниц, дед которой был свидетелем визита императора в город и его встречи с заключённым.

В настоящее время считается, что безымянным заключённым был переводчик Коллегии иностранных дел Иван Пакарин. Он обладал некоторым сходством с Екатериной II, чем решил воспользоваться, объявив себя сыном императрицы и её фаворита графа Панина, за что и попал в заключение в 1785 году. Большая часть исследователей отождествляет узника именно с ним.

Портрет графа Н. И. Панина. Фото © Wikipedia / Эрмитаж

Самозванка, выдававшая себя за дочь российской императрицы Елизаветы Петровны и благодаря этому получившая известность в Европе. Стоит отметить, что себя она никогда не называла княжной Таракановой: это прозвище она получила уже после смерти и именно под ним вошла в художественную литературу.

Точно не известно, кем она была по рождению, и выяснить сейчас вряд ли удастся. Часть современников и более поздних исследователей считает её немкой, другие склоняются к тому, что она француженка.

Известно, что в течение нескольких лет она путешествовала по Европе под разными именами, щедро тратя деньги своих покровителей (по свидетельствам современников, она отличалась большой красотой). После странствий по различным европейским городам она объявилась в Париже, где назвалась принцессой де Волдомир, что постепенно трансформировалось во Владимирскую. Она утверждала, что воспитывалась в Персии с рождения и теперь планирует отправиться в Россию за наследством. Это была достаточно удобная легенда, чтобы вымогать деньги у доверчивых аристократов средней руки.

Однако вскоре, вероятно, под влиянием вспыхнувшей в России крестьянской войны под предводительством Пугачёва (выдававшего себя за спасшегося императора Петра), а также под влиянием польской Барской конфедерации, противостоявшей России, она решила затеять опасную игру и объявить себя дочерью прежней императрицы, и начать претендовать на русский престол.

Она перебралась в Венецию, где встречалась с Карлом Радзивиллом и другими поляками из Барской конфедерации, желавшими использовать её в своих интересах. Однако пугачёвская война пошла на спад, поляки не добились своих целей и охладели к перебравшейся в Рагузу "принцессе", которая к тому моменту уже обзавелась сфабрикованным завещанием "матери".

В Петербурге к тому времени уже давно знали о её деятельности, но предпочитали заниматься более насущными делами: войной с Пугачёвым и османами. После окончания этих войн очередь дошла и до самозванки. Её обнаружили в Пизе, где она жила уже под другим именем. Операцией по её захвату руководил граф Орлов. Он притворился, будто попал в опалу и решил перебежать к "настоящей принцессе". Орлов заманил её на русский корабль, причём при прибытии на корабль ей были оказаны почести, как настоящей императрице. Однако на корабле к ним подошёл офицер и объявил им об аресте (Орлов тоже был арестован для конспирации, но сразу же отпущен).

Самозванку привезли в Россию, где на допросах пытались выведать, кто за ней стоял. В Петербурге подозревали, что за авантюрой стоит Франция и предлагали "княжне" свободу и прощение в том случае, если она откроет свою истинную личность. После нескольких месяцев заключения она умерла, так и не открыв тайну своего происхождения.

Король авантюристов и мошенников. Его знала вся просвещённая Европа 18 века, но до сих не известны ни его настоящее имя, ни год рождения, ни даже национальность. Путешествуя из страны в страну, встречаясь с аристократами и королями, Сен-Жермен, знавший почти все европейские языки, каждый раз рассказывал новую версию своей жизни, неизменной оставалась лишь тайна, которую он якобы имел: то он представлялся сыном очень знатной особы, раскрыть которую по ряду обстоятельств невозможно, то выдавал себя за алхимика, которому ведомы тайны бессмертия (а сам он родился сотни лет назад) и превращения всех металлов в золото, то обещал исцелить любую болезнь. Сен-Жермен обладал выдающейся харизмой, что позволяло ему оказывать огромное влияние на человека при личной встрече, это признавал даже его враг и соперник Казанова.

Сен-Жермен втёрся в доверие едва ли не ко всей европейской аристократии эпохи Просвещения. Его знаменитость была такой, что по всему континенту у него стали появляться двойники, которые выдавали себя за него.

Сен-Жермен был самым настоящим агентом всех разведок: то он занимался шпионажем, то выполнял дипломатические миссии, то деликатные поручения. Невозможно даже сказать, на кого конкретно он работал, потому что он работал практически на всех сразу и помимо этого решал свои личные финансовые вопросы.

Загадочный "граф" оставил столь значительный след в 18 веке, что и в следующие эпохи его не забыли. Оккультисты и теософы сделали его культовой фигурой. Его считали своим масоны, возрождённые тамплиеры и прочие тайные или оккультные общества последующих веков. В знаменитой пушкинской "Пиковой даме", написанной через полвека после смерти Сен-Жермена, именно он сообщает старушке секрет всегда выигрывающих карт.

Сен-Жермен. Фото © Wikipedia / Nicolas Thomas

Хотя считается, что Сен-Жермен умер в 1784 году, даже в середине 19 века появлялось множество свидетельств о встречах с ним, хотя, очевидно, что это были либо фантазии, либо встречи с самозванцами.

Вероятно, самая большая загадка своего века. Неизвестный молодой человек, появившийся невесть откуда и вскоре убитый неизвестным. История Каспара Хаузера переполошила всю Европу и до сих пор остаётся предметом споров.

26 мая 1828 года на одной из улиц Нюрнберга появился очень странный молодой человек лет 16 на вид. Он явно выглядел ошеломлённым и с трудом ходил. На него обратили внимание прохожие, но он ничего толком не мог сказать, повторяя лишь несколько слов невпопад. При себе у него было два письма, якобы от матери и от опекуна. Мать жаловалась на то, что она слишком бедна, чтобы воспитать ребёнка, а опекун просил зачислить его в кавалерийский полк, где служил его отец. Сам молодой человек чаще всего повторял невпопад заученную фразу — "хочу быть кавалеристом, как мой отец".

Сначала его приняли за пьяного, потом за сумасшедшего, но к вечеру в городе был настоящий переполох. Юноша вёл себя крайне странно, как будто впервые оказался в человеческом обществе, что вызвало интерес у высоких чинов. Городской надзиратель решил взять его под присмотр и проверить, действительно ли юноша столь загадочен или только притворяется. Он незаметно наблюдал за ним некоторое время и в итоге пришёл к выводу, что молодой человек абсолютно честен.

Словами он мало что мог сказать, его словарный запас был крайне беден. Когда ему дали бумагу и перо, он неожиданно написал на ней "Каспар Хаузер", но больше не в состоянии был ничего написать. Вероятно, его долго учили написанию исключительно этого имени. Под этим именем он и стал известен во всём мире.

Каспар ел только воду и хлеб, от другой пищи и напитков его выворачивало. По результатам медицинского осмотра выяснилось, что его колени развиты достаточно необычным образом, как если бы в детском возрасте он был вынужден почти всё время сидеть. Его интеллектуальное развитие явно отставало и находилось на уровне ребёнка, но признаков умственной отсталости он не демонстрировал.

Феномен нюрнбергского найдёныша всколыхнул общество. Все местные газеты только и писали о нём. В город стали стекаться толпы любопытных — поглазеть на загадочного юношу, он стал всеобщей знаменитостью. Город Нюрнберг взял его на содержание, с ним занимались специалисты. Всех занимало, откуда взялся таинственный юноша.

Каспар Хаузер. Фото © Public Domain

Хаузер толком ничего не мог рассказать о своём прошлом, во многом из-за бедного словарного запаса. В целом его воспоминания сводились к следующему: он жил в тесном помещении, откуда нельзя было выйти. Пока он спал, неизвестный надсмотрщик приносил ему еду и убирал помещение. Потом надсмотрщик начал учить его писать имя "Каспар Хаузер" и заставил заучить фразу про отца-кавалериста. Однажды он забрал его с собой, они шли несколько дней, пока не оказались в городе, где он остался один.

Узнав об истории из газет, знаменитый криминолог из Ансбаха Ансельм фон Фейербах (отец знаменитого философа Людвига) решил начать своё частное расследование. Тем временем юношу поселили к опекуну — профессору Даумеру, который занимался его развитием.

Хаузер стал известен во всех немецких землях. Через год с небольшим после его таинственного появления на него было совершено покушение. Неизвестный нанёс ему достаточно глубокую, но не опасную рану на лбу. Баварский король Людвиг пообещал огромное вознаграждение за информацию о покушавшемся. Было ограничено общение Хаузера с незнакомцами, а в целях безопасности его поселили в дом главы города Бибербаха. Однако там он надолго не задержался, поскольку его невзлюбила супруга градоначальника.

Хаузер переехал в дом барона фон Тухера, где впервые и встретил британского лорда Стенхоупа, которого многие исследователи считают одним из главных чёрных кукловодов этой истории. Стенхоуп уже имел семью и детей, но внезапно приехал в Германию, чтобы познакомиться с Хаузером. Немцев он уверял, что хочет усыновить мальчика, забрать его с собой и дать ему лучшее образование, какое только возможно. В личном общении Стенхоуп льстил Хаузеру и уверял его, что тот происходит из знатной семьи и власть принадлежит ему по праву рождения.

Филипп-Генри, лорд Стэнхоуп. Фото © Public Domain

Немецкое окружение Хаузера сразу отрицательно отнеслось к англичанину и противодействовало его попыткам установить за юношей контроль. Но Стенхоуп заверил Хаузера, что усыновит его и даст ему отличное образование, и даже поможет вернуть ему власть. Поэтому сам Хаузер ходатайствовал об освобождении его от опеки фон Тухера.

Стенхоуп перевёз Хаузера в Ансбах под предлогом безопасности и уехал, пообещав вернуться в скором времени. Он оставил его у некоего школьного учителя Мейера, который изначально был очень враждебно настроен к подопечному. Поведение Мейера было необъяснимо (возможно, он был подкуплен Стенхоупом). Например, уже после убийства Хаузера он упорно уверял всех, что тот совершил самоубийство, хотя это было весьма затруднительно и для этого надо было обладать недюжинной силой и волей.

В мае 1833 года неожиданно умер Фейербах, активно занимавшийся расследованием дела. Пошли слухи, что он был отравлен, болезнь выглядела странно, учитывая, что он был ещё достаточно молод и полон сил. Помимо слухов об отравлении стала распространяться информация о том, что Хаузер на самом деле сын великого герцога Баденского, якобы объявленный умершим.

Стенхоуп объявил, что вот-вот приедет за Хаузером. Но не приехал. В декабре 1833 года, через пять с половиной лет после своего таинственного появления, он был убит. Хаузер гулял в парке, где к нему подошёл неизвестный и, уточнив его личность, предложил отойти в укромное место, чтобы поведать тайну его рождения. Отойдя подальше от чужих глаз, незнакомец протянул ему кошелёк и ударил Хаузера ножом, после чего скрылся.

Иоганн Георг Мейер с женой — последние опекуны Каспара. Фото © Public Domain

Хаузер смог дойти до дома, однако Мейер ему не поверил. Когда по городу пошли слухи, что Хаузер ранен, Мейер принялся уверять всех, что он сам ударил себя ножом, чтобы привлечь к себе внимание. Однако Хаузеру становилось всё хуже, рана оказалась очень тяжёлой, и о привлечении внимания не могло быть и речи. Через несколько дней он умер, успев описать преступника, однако из-за действий Мейера время было упущено. На месте преступления действительно нашли кошелёк с зашифрованным посланием, которое, однако, не пролило свет на личность убийцы, хотя позднее нашлось несколько свидетелей, видевших описанного Хаузером мужчину в гостиницах и тавернах.

Результаты расследования Фейербаха не публиковались ещё несколько десятилетий после этих событий, чтобы не вызвать скандала. В настоящее время наиболее популярна следующая версия его происхождения: он был сыном великого герцога Бадена Карла-Людвига. Отец Карла-Людвига помимо детей от первого брака имел и несколько детей от морганатического брака с баронессой фон Гейерберг. Эти дети не могли претендовать на престол, пока были живы законные наследники.

По всем правилам, престол должен был передаваться по линии Карла-Людвига, женившегося на Стефании Богарне (падчерице Наполеона). Его первый сын родился в 1812 году (что совпадало по возрасту с Хаузером), но вскоре умер при странных обстоятельствах. Однажды его мать просто не пустили в спальню к ребёнку, объявив, что он умер (но перед этим он действительно болел). В 1816 году умер и второй сын, а в 1818 году в возрасте всего лишь 32 лет скончался сам Карл-Людвиг. Престол занял его бездетный дядя, который через некоторое время умер, и трон перешёл к детям баронессы от морганатического брака.

Людвиг I, великий герцог Баденский. Фото © Public Domain

По мнению сторонников этой версии, ребёнок не умер, а был вывезен из замка и передан на воспитание (под видом незаконнорождённого) некой женщине, у которой он оставался до 4 лет. Позднее, опасаясь, что ситуация станет известной, Хаузера перевезли в маленькую каморку в одном из замков, где он и провёл следующие 10 с небольшим лет. Когда он достаточно подрос и его уже невозможно было держать в заточении, его решили отправить в армию. Когда вокруг его имени поднялась шумиха, возникла опасность разоблачения и он был убит. Убийцей, предположительно, был майор Хоффенхефер, выполнявший при баденской династии функции сродни современному начальнику службы безопасности. Его архив, который мог бы пролить свет на дело, после его смерти был выкуплен и, видимо, уничтожен. Стенхоуп, возможно, был доверенным лицом, который помогал баронессе в её деликатных делах.

Сторонники этой версии утверждают, что существует ряд фактов, которые невозможно опровергнуть: вскрытие показало, что Хаузер обладал аномалиями развития внутренних органов, которые могут быть объяснены тем, что часть жизни он провёл в сидячем положении. Кроме того, уже в ХХ веке в одном из замков неподалеку от Нюрнберга при ремонте была найдена потайная каморка, внутри которой нашлась деревянная лошадь (Хаузер говорил, что его единственной игрушкой была деревянная лошадка). Вдобавок ДНК-анализ пряди его волос подтвердил сходство с ДНК потомков Стефании Богарне. Однако окончательная точка в этом деле ещё не поставлена, правда, Хаузер является единственным из людей-загадок, чью личность есть надежда установить, поскольку сохранилась прядь его волос, которую можно использовать в дальнейших ДНК-исследованиях.

Потайная каморка и деревянная лошадка, найденная в потайной каморке в замке Пильзах. Возможно, здесь содержался в детстве Каспар Хаузер. Фото © Wikipedia

Таинственный старец, появившийся в Сибири в 30-е годы 19 века, которого народная молва отождествляла с императором Александром, якобы инсценировавшим свою смерть. Легенды об этом возникли ещё при жизни старца и до сих пор весьма популярны.

Никакие факты его жизни не известны до того момента, как весной 1836 года он был задержан за подозрительное поведение в Пермской губернии. Он отказывался отвечать на вопросы о своём происхождении и прошлой жизни и за бродяжничество был отправлен на поселение в Сибирь. Там он принялся странствовать, зарабатывая на жизнь обучением детей грамоте, и постепенно вокруг старца, назвавшегося Фёдором Кузьмичом, сложился своеобразный культ. Один из казаков, случайно увидевший старика, узнал в нём императора Александра, которого не раз видел во время службы в столице. С этого момента и зародилась легенда об императоре, отказавшемся от власти, чтобы замаливать грехи.

Сам он никогда не рассказывал о себе и не раскрыл тайну своей личности даже на исповеди. Он запрещал рисовать его портреты (запрет был нарушен уже после его смерти, местный художник запечатлел его на смертном одре). Он оставил несколько зашифрованных записок, которые неоднократно пытались расшифровать после его смерти, но они написаны так, что позволяют трактовать их многозначительно.

Большой вклад в легенду о старце-императоре внёс купец Хромов, у которого старец долгое время жил в Томске. Легенда стала популярной ещё в те времена, и до революции уже проводились исследования, призванные выяснить правду. Причём одним из самых активных исследователей был один из великих князей Романовых.

Версия о тождестве императора и старца считается не подтверждённой и не опровергнутой до сих пор. Существуют как аргументы в пользу этой версии (неожиданная кончина, непохожесть императора на самого себя во время похорон, отсутствие на панихиде по императору императрицы и некоторых ближайших сподвижников), так и против (особенности диалекта старца, явно не свойственные императору). Нет ясности и с почерком. Экспертизы, сравнивающие почерки Александра и Фёдора Кузьмича, то и дело приходят к противоположным выводам. Одни эксперты считают, что почерки идентичны, другие считают, что они принадлежат разным людям.

Также есть версия, что под именем Фёдора Кузьмича скрывался Фёдор Уваров — знаменитый дуэлянт и скандалист, таинственно исчезнувший из Петербурга за несколько лет до появления старца.

Хотя к XIX веку эпоха авантюристов, самозванцев и прочих людей-загадок пошла на спад, а к ХХ веку, с его возможностями для учёта и контроля, практически сошла на нет, загадочный персонаж появился и в этом веке. Человек, появившийся буквально из ниоткуда и исчезнувший в никуда, — Дэн Купер.

Эскиз подозреваемого в угоне самолета Д. Б. Купера. Фото © Getty Images / Bettmann

24 ноября 1971 года пассажирский "боинг" оказался в руках преступника, назвавшегося Дэном Купером и севшим на борт под этим именем. Он заявил экипажу, что у него в портфеле бомба и он взорвет её, если не будут выполнены его требования. Он хотел получить 200 тысяч долларов (около миллиона в нынешних ценах) и четыре парашюта. Преступник позволил самолёту сесть на дозаправку в одном из аэропортов, где в обмен на деньги и парашюты он отпустил пассажиров и нескольких стюардесс. Пилотов он заставил лететь в сторону Мексики, задав им требование не превышать высоту 3000 метров и скорость в 320 километров в час.

Через некоторое время лётчики обнаружили, что мигает лампочка, свидетельствующая о разгерметизации пассажирского отделения. Купер также не отвечал на запросы. Как оказалось, он открыл заднюю дверь самолёта и выпрыгнул с парашютом и деньгами в сумке.

В поисках Купера участвовали не только полицейские, но и солдаты Национальной гвардии, однако никаких его следов не удалось найти. Купер спрыгнул над труднодоступным районом, и следствие посчитало, что он погиб при приземлении.

Однако тело человека, совершившего парашютный прыжок из пассажирского лайнера, так и не было найдено, хотя он находился в розыске ещё долгое время. Также не удалось установить его реальную личность. Имя "Дэн Купер" было вымышленным. Спустя 9 лет на берегу реки были найдены потрёпанные банкноты общей суммой около 6 тысяч долларов, которые оказались из партии банкнот, переданной угонщику. Это породило новую волну дискуссий о его судьбе после прыжка.

Плохо разложившиеся 20-долларовые банкноты были показаны репортерам 12 февраля после того, как проверка их серийных номеров показала, что они идентичны банкнотам, переданным угонщику Д. Б. Куперу 24 ноября 1971 года. Деньги были найдены Брайаном Инграмом, 8 лет, который искал дрова во время семейной прогулки со своими родителями, мистером и миссис Гарольд Дуэйн Ингрэм, Ванкувер, Вашингтон. Деньги были найдены на северном берегу реки Колумбия, частично зарытые в песок. Фото © Getty Images / Bettmann

На роль Дэна Купера разными исследователями выдвигалось более десятка человек. Наиболее интересен пример Кеннета Кристиансена. В начале нулевых некий Ларс Кристиансен, посмотрев по ТВ передачу, посвящённую преступлению, неожиданно решил, что Дэном Купером был его недавно скончавшийся брат. В пользу этой версии говорило несколько косвенных улик: он был внешне похож на фоторобот Купера, был десантником в армии и проходил спецподготовку, оба курили одну марку сигарет, оба любили один напиток, оба были левшами. По словам Ларса, брат намекал ему, что у него есть какая-то тайна, которую нельзя рассказать. Кроме того, через некоторое время после ограбления Кристиансен неожиданно купил дом, а на его банковских счетах после смерти осталось более 200 тысяч долларов, хотя он работал скромным стюардом в той самой авиакомпании, которая была ограблена. Однако в ФБР всё же склоняются к версии, что погодные условия за бортом и район приземления были столь непростыми, что для выживания парашютисту потребовалось бы недюжинное везение.

В июле 2016 года ФБР официально объявило, что прекращает активное расследование дела.

Авторы Евгений Антонюк