Змеи в тёмной комнате, ядовитые таблетки и оспа — самые необычные дуэли Дуэльный мир XIX века был разнообразным: в нём пили яд на смелость, охотились друг на друга с ружьями и даже садились рядом с пороховыми бочками. 28 января, 23:52 Обложка © Getty Images / Hulton Archive

Словосочетание "честное слово" произошло от клятвы собственной честью. Если сказанное окажется неправдой, то и чести у того, кто так поклялся, понятно, никакой нет. А честь, по крайней мере, для дворян XIX века была основой основ — без неё не делались дела, не росло влияние и уважение, не заключались браки и, как следствие, не рождались дети и не продолжался род.

Потерять и восстановить дворяне в царской России и Европе того же времени могли всё: имения, угодья, финансы, — но потеря чести была, как правило, окончательной и необратимой. Мало того что такую беду быстро было никак не исправить — она ещё и уходила вниз по генеалогическому древу на целые поколения. Даже у детей детей обесчещенного дворянина могли быть проблемы в карьере именно из-за поступков или слов их деда.

Вопросы, касающиеся достоинства, неизбежно становились в обществе самыми щепетильными и всегда рассматривались в особом порядке. Пропущенная обида, нерозданные долги, нечестное, простите за каламбур, поведение — всё это могло стать причиной дуэли. Всё очень просто: так как честь находится, прежде всего, в крови, то за её оскорбление платить тоже требуется кровью.

Платить так платить, решали дворяне и офицеры и стрелялись по утрам в парках и лесах. Честь защищали и другими способами.

Стреляемся по секрету

Картина Илья Репин "Дуэль Онегина и Ленского". Фото © Всероссийский музей А. С. Пушкина

Дуэли всегда были под запретом, потому что ставили под угрозу жизни участников. Честь честью, но если бы правительства стран XIX века игнорировали дуэли и не наказывали провинившихся, то офицеров и дворян чуть ли не каждый день бы становилось вдвое меньше. За участие в поединке легко могли кинуть в тюрьму или даже повесить. Например, убившего Пушкина Дантеса в 1837 году сначала предполагалось казнить по закону Петра I, но в итоге его "всего лишь" лишили дворянства, разжаловали в рядовые и выгнали из страны.

Поэтому дуэлянты проводили свои "разборки" в обстановке строжайшей секретности, не привлекая лишнего внимания. В идеальном случае о грядущем поединке знали всего четверо: два дуэлянта и два секунданта.

Были случаи, когда один из секундантов брал с собой на утреннюю дуэль ничего не понимающего врача. Лекари были обязаны сообщать о дуэлях в полицию, поэтому о том, куда и зачем он прибыл, доктор узнавал уже на месте. Никто из эскулапов не бежал сразу доносить, ведь в их задачи входило оказание первой помощи раненым дуэлянтам или констатирование смерти погибших.

Пей смелей!

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Дальше следовала сама дуэль. Стрелялись, надо повториться, сравнительно редко. За пистолеты брались чтобы отомстить за смертельную обиду или из-за женщин. Или когда куда более популярная фехтовальная дуэль заходила в тупик. Так как честь — это кровное дело, то дуэль, по желанию участников, можно было прервать при появлении первой крови: не важно, порез ли это, рана или лёгкое огнестрельное ранение. Кровь пролита — вопрос можно считать закрытым. Так зачастую и поступали: лишь четыре дуэли из десяти заканчивались смертельным исходом.

В некоторых случаях сражались вообще без оружия и без крови, но всё равно насмерть. Экзотические виды дуэлей не были редкостью для XIX века. Когда не хотелось фехтовать или стреляться, в ход шли разнообразные поединки "на смелость". Можно было посадить дуэлянтов в тёмную комнату и запустить туда ядовитую змею. Первый, кто не выдерживал напряжения или звуков ползающей рептилии и убегал — проигрывал. Победить можно было, оказавшись не первым, кто выйдет из комнаты, а единственным.

Есть истории о дуэлях "на пилюлях". Участвующим в поединке предлагались две таблетки: одна ядовитая, а вторая плацебо. Участники бросали жребий, пили пилюли и дожидались их действия.

Большинство таких ухищрений шли в ход только для того, чтобы секундантам или участникам было проще выдать дуэль за несчастный случай или даже самоубийство. Идти под суд за защиту собственной чести мало кому хотелось, а государство при малейшем намёке на дуэль арестовывало всех участников, вплоть до секундантов, которые также несли ответственность за организацию убийства.

Во Франции к барьеру как-то раз вызвали микробиолога Луи Пастера, который предложил оскорблённому дворянину следующую дуэль: на выбор сражающимся давался стакан с возбудителем смертельной оспы и стакан с водой. Дворянин тогда от дуэли отказался.

Американская дуэль

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Сразу несколько видов дуэлей, несмотря на путаницу, называли "американскими". Как правило, такое название носили поединки, больше похожие на невольное самоубийство одного из участников. Классика жанра: в барабане револьвера находится один патрон, а дуэлянты по очереди стреляют себе в висок. Такая сцена даже была в фильме Мизгирёва. В нём же была и сцена дуэли: дуэлянты стоят вплотную, держат пистолеты у голов друг друга и стреляют по очереди. Только из этого вида поединка, называемого "через платок", исчез собственно сам платок, за противоположные концы которого оба противника держались руками.

Чего в фильме не было, так это нескольких других разновидностей "американской дуэли". Например, когда в шляпу одного из дуэлянтов вкладывали дюжину бумажек, на одной из которых был нарисован череп и кости. Тот, что доставал "чёрную метку", получал заряженный пистолет и минуту уединения. Был и другой вариант той же "американской" — когда дуэлянты входили в лес или парк с двух противоположных сторон с заряженными на один выстрел ружьями и начинали охоту друг за другом.

Однако о самой американской дуэли нужно рассказать отдельно. Как раз во времена Гражданской войны в США генерал-северянин вступил в оригинальный поединок с офицером Юга. Дуэлянтам даже не пришлось видеться. К каждому из участников домой приходил секундант противника, ставил стул около пороховой бочки, зажигал на ней свечу и следил чтобы дуэлянт не шелохнулся на стуле. Первый вставший проигрывал. Через час спокойно читавшему у бочки Библию генералу передали новость о том, что оппонент проиграл.

Авторы Мари Медведева