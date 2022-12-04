Загадка Арктики: куда пропал американский военный корабль "Жанетта" Летом 1884 года эскимосы нашли в Гренландии вмёрзшие в лёд матросские брюки, бочонок и опись продовольствия. Это были вещи американских полярников под руководством Джорджа Де Лонга. Что там произошло? 4 декабря, 01:40 Фото © Unsplash/Annie Spratt

Военно-морское судно США "Жанетта" (USS Jeannette) с исследователями Арктики на борту было раздавлено льдами и затонуло в июне 1881 года. Сопоставив его маршрут с прежними неожиданными находками у гренландских берегов (куски сибирских деревьев, бытовые предметы обитателей Аляски), норвежский метеоролог Хенрик Мон в том же году написал статью о возможном существовании трансполярного течения от Восточной Сибири к Норвежско-Гренландскому бассейну. Именно этот текст натолкнул тогда еще 23-летнего Фритьофа Нансена на идею использовать ледяной дрейф для достижения Северного полюса. Так "Жаннетта", уже будучи погибшей, помогла совершить важнейшее открытие и дала стимул к изучению Арктики новым способом — с помощью дрейфующих станций. Спустя 132 года оказалось, что этим её достижения не исчерпываются.

Великая Сибирская полынья

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Героическая история "Жаннетты" — одна из многих страниц исследований Арктики, которые издавна велись землепроходцами и путешественниками разных стран, нарекавшими своими именами проливы, острова и архипелаги. В XVII веке у мореходов появилась чёткая цель: поиск кратчайшего пути из Европы в Китай по предположительно свободному ото льда морю в районе Северного полюса. Временные области чистой воды имеются в Арктике и сегодня, крупнейшие из них охватывают до 300 тысяч квадратных километров, поэтому неудивительно, что вплоть до конца XIX века многие исследователи верили в существование открытого полярного моря за пределами 80° северной широты, внутри кольца многолетних льдов.

Все первые экспедиции к нему заканчивались неудачей: двигаясь через Гренландское море, корабли были вынуждены противостоять льду, дрейфующему навстречу. Более удобный маршрут — со стороны Берингова пролива — предложил в 1867 году (и даже начал сбор пожертвований) французский гидрограф Г. Ламбер. Сам он погиб в 1870-м и не успел реализовать свой проект, но идею подхватил потомок его соотечественников, американец французского происхождения Джордж Вашингтон Де Лонг. Единомышленника и мецената рискованного предприятия он нашёл в Джеймсе Беннетте, издателе таблоида New York Herald.

Именем сестры

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Судно для экспедиции подыскивали целый год и в итоге купили у знаменитого арктического исследователя англичанина Аллена Юнга. "Пандора", которую он построил на свои средства, уже прошла боевое крещение в безуспешной попытке одолеть Северо-Западный проход (по Ледовитому океану, вдоль северного берега Северной Америки, через Канадский Арктический архипелаг).

В честь сестры спонсора судно переименовали в "Жаннетту". Это была паровая яхта водоизмещением 420 тонн с машиной в 200 лошадиных сил. Дубовый корпус со специальной 7,5-сантиметровой обшивкой из американского ясеня был готов сопротивляться ледовым тискам. Помещения оборудовали для длительной зимовки, имелся даже разобранный утеплённый дом (на случай высадки во льдах) и переносная обсерватория.

На Северном полюсе Де Лонг планировал оставить медный ящик с выгравированными именами участников экспедиции. Завидную команду из 32 человек придирчиво выбирали из 1300 кандидатов.

Де Лонг лично контролировал суровый отбор: "Холостые, совершенно здоровые, обладающие физической силой, умеющие читать и писать по-английски, непьющие, весёлые, первоклассные матросы, если можно музыканты, предпочтительно норвежцы, датчане и шведы; избегайте англичан, шотландцев, ирландцев. Отказывайтесь совершенно от французов, итальянцев и испанцев".

Цель – полюс!

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Первой задачей Де Лонга был поиск яхты "Вега", на которой экспедиция шведского путешественника Адольфа Эрика Норденшельда прошлым летом выдвинулась из Европы в Азию по Ледовитому океану и уже считалась пропавшей. А главной целью — достижение Северного полюса. Свободным полярным морем Де Лонг одержим не был, но, будучи уже опытным полярником, знал об одном течении в Чукотском море, уносящем суда китобоев к северу от Берингова пролива. С его помощью Де Лонг предполагал пройти вдоль Земли Врангеля (тогда ещё никто не знал, что это остров) максимально далеко на север, чтобы потом на собаках добраться до самой "земной макушки".

8 июля 1879 года "Жаннетта" вышла из Сан-Франциско, а на Аляске к экипажу и снаряжению добавились эскимосские собаки, лодки и сани. В бухте Лаврентия на Чукотке Де Лонг узнал, что Норденшельд полтора месяца назад благополучно выбрался из льдов и двинулся на восток. Можно было спокойно плыть к Северному полюсу. 29 августа в селении на мысе Сердце-Камень Де Лонг оставил своё последнее письмо, сообщив, что экспедиция движется к острову Врангеля. Там он планировал дождаться лета, чтобы после вскрытия льда двигаться на север по течению.

Планам его не суждено было сбыться. В начале сентября "Жаннетта" попала в плавучие льды и под их напором накренилась на правый борт. В ледовых объятиях судно провело почти два года. Положение осложнялось тем, что почти сразу оно дало серьёзную течь, которая стала главной заботой моряков (помимо научных наблюдений) на всё оставшееся путешествие. Льдина петляла, продвигаясь на северо-запад чисто символически, и Де Лонг досадовал на потерю времени и ресурсов: "… мы абсолютно бесцельно тратим и уголь, и пищу. Зачем нужны здоровье и энергия, которые ни к чему нельзя применить? Арктические экспедиции расцениваются по результатам, а не по усердию и намерению их участников".

Однако в 1881 году дрейф ускорился, и 17 мая судно наконец прибило к необитаемому островку из песчаника и льда, который, конечно, назвали островом Жаннетты. Ещё через 19 дней моряки подняли американский флаг над скалистым островом, наречённый именем Генриетты. (В следующий раз люди посетят его только в 1937 году, уже на ледоколе "Садко". А в 1938-м сотрудники полярной станции найдут здесь полуистлевшую записку Де Лонга.) Сегодня острова Де Лонга в Восточно-Сибирском море входят в состав Республики Саха — Якутия (к ним относятся также острова Вилькицкого и Жохова, открытые русскими в 1914 году, и остров Беннетта). Для экспедиции "Жаннетты" эти находки стали последним успехом.

Бесславный конец

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12 июня судно не устояло под мощными ледовыми сжатиями и пошло на дно. (Позже Нансен, проанализировав историю Де Лонга, сделает свой легендарный "Фрам" с поперечным сечением в виде яйца, чтобы лёд не разрушал судно, а выдавливал его поверх себя.) Всё необходимое — продовольствие на 60 дней, оружие, одежду, инструменты, четыре лодки, пять саней и 22 собаки — успели выгрузить на льдину. Решено было идти до свободной ото льда воды, потом на шлюпках добраться до устья Лены, а оттуда — до обитаемой земли.

Лодки со скарбом собаки и люди тащили по торосам и разводьям, при этом течение несло льды на север вместе с группой. Восемь дней экспедиция провела на ещё одном вновь открытом острове — имени Беннета, где команда успела собрать коллекцию пород и исследовать приливы и отливы. В начале августа, когда открытой воды стало больше, группа на трёх шлюпках двинулась к Новосибирским островам. Однажды ночью шторм разлучил лодки. Одна из них, с восемью членами команды, пропала бесследно. Шлюпка Де Лонга, потеряв паруса, остановилась в полутора милях от берега в дельте Лены, и десять её пассажиров перенесли содержимое лодки на руках.

Третью шлюпку под руководством инженера-механика Мелвилля у Быковской протоки приютили местные промышленники, которые переправили американцев в селение Булун. Туда же через несколько дней привели ещё двух моряков с "Жаннетты", отправленных Де Лонгом на поиски других лодок или жилья. Матросы Ниндеманн и Норос встретили аборигенов довольно скоро, но, не зная языка, не смогли рассказать им о своей беде и просто последовали за якутами на юг.

Узнав от моряков о судьбе капитана, Мелвилль на собаках отправился искать его группу на север, к месту её высадки. Через 12 дней, 14 ноября, он нашёл имущество отряда, в том числе судовые журналы, но не самого Де Лонга. Его обнаружили только весной 1882 года, в 100 километрах, на острове Боран-Белькой в устье Лены. Недалеко от давнего костровища лежали занесённые снегом тела, инструменты, записи, включая дневник капитана. Последняя отметка в нём: "30 октября, воскресенье, 140-й день. Ночью скончались Бойд и Гертц. Умирает Коллинз".

Де Лонг мог бы наткнуться на промысловиков, отказавшись от движения вперёд и всего лишь повернув на запад. Также он мог бы достичь материка более коротким путём, двигаясь по Новосибирскому архипелагу на реку Яну. Однако он даже не знал наверняка, где высадился, поскольку располагал только неточной американской картой. Логичнее было бы обратиться к европейским и русским знаниям о навигации в Ледовитом океане, более точным картам российской береговой линии...

Отряд похоронили на горе Кюегельхая (сейчас её называют Американской и на ней до сих пор стоит памятный крест с надписью "Памяти 12 офицеров и матросов с американского полярного парового судна "Жаннетта", умерших от голода в дельте Лены в октябре 1881 года"). Поиски третьей группы, тоже организованные Мелвиллем, оказались бесплодными. Весной 1883 года останки Де Лонга и других погибших перевезли на захоронение в США.

В поисках "Жанетт"

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Живыми из экспедиции вернулись 13 человек, и эта их победа вместе с обширным багажом наблюдений, гибелью судна и товарищей, поучительными выводами о северных реалиях внесла, как и многие другие походы, солидную лепту в исследование Арктики, чья ледяная история полита кровью не меньше, чем поля и моря сражений. Однако спустя 132 года именно поиски "Жаннетты", которые никто не инициировал в ХХ веке (американское правительство снаряжало с этой целью только две экспедиции в 1881 году), стали целью международного проекта.

Организаторами экспедиции "Жаннетта" в 2016 году стала российская компания "Группа Альянс" при участии Национального географического общества США и князя Монако Альбера II. В качестве наблюдателей в состав экспедиции вошла и группа американских учёных.

Покинув архангельский порт 27 сентября 2016 года, научно-исследовательское судно "Виктор Буйницкий", принадлежащее Государственному океанографическому институту имени Н.Н. Зубова Росгидромета, уже 8 октября достигло островов Де Лонга. Команда успела примерить на себя ощущения мореходов XIX века, когда тоже попала в ледовый плен. К счастью, сегодня для таких ситуаций существуют ледоколы.

Первый этап экспедиции позволил более чем на 80 тысяч квадратных метров сузить круг поисков затонувших останков "Жаннетты", а также провести ряд комплексных научных исследований: измерение профилей температуры и солёности морской воды, метеорологических параметров воздуха, инструментальную оценку рельефа дна.

После научной экспертизы результаты этих гидрологических, гидрометеорологических и гидрографических измерений стали ценным материалом для изучения процессов в зоне возможного водообмена Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов, позволят нанести дополнительные глубины на навигационные карты Восточно-Сибирского моря.

Учёные и исследователи не теряют надежды найти останки "Жанетты". Сложность этой работы подтверждается тем фактом, что американские исследователи искали "Титаник" три года.

Авторы Мари Медведева