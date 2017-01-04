Настолки для чайников. Инструкция по развлечениям в праздники

"Дженга"

Это одна из самых популярных настольных игр на свете. В русской локализации игра получила название "Башня". Суть игры заключается в строительстве башенки из деревянных брусков. Каждая партия сопровождается безумным накалом страстей и радостными возгласами среди игроков. Игра подходит абсолютно для всех возрастов. Дети быстро превращают бруски в конструктор, а взрослые начинают усложнять правила, придумывая дополнительные условия игры. В итоге мы получаем универсальный настольный набор для всей семьи.

Как играть

Перед началом партии игроки должны построить башню из 54 деревянных брусков. Каждый этаж состоит из 3 брусков. Игроки ходят по очереди. Их задача состоит в том, чтобы вытаскивать бруски из башни и выстраивать новые этажи, но с каждым новым бруском конструкция становится всё более хрупкой. Игрок, который разрушил башню, считается проигравшим, а тот, кто ходил до него, побеждает.

"Уно"

Правила игры очень похожи на карточную игру "101" с незначительными поправками. Уно считается королём филлеров — игр, длинна партий которых составляет примерно 20 минут, а правила можно объяснить за 5 минут. А главное, что игра компактна и помещается в карман.

Как играть

Для игры создана специальная колода, состоящая из 108 карт 4 цветов, имеющих нумерацию от 0 до 9. Каждому игроку сдаётся по 7 карт. Верхняя карта колоды кладётся в центр стола картинкой вверх. С неё и начинается игра. Игроки по очереди должны сбрасывать карты с руки на стол. При этом карта должна совпадать с последней, лежащей на столе, по цвету или картинке. Игрок, избавившийся от всех карт на руках, побеждает.

"Элиас"

"Элиас" — игра в ассоциации, которая давно стала частой гостьей многих вечеринок. Её популярность обусловлена тем, что правила элементарны. Один из игроков загадывает слово, а другой должен его отгадать. Каждый человек объясняет слово по-своему. От этого любая партия становится уникальной. А на случай, если оригинальная игра вам надоела, разработчики выпустили самостоятельные дополнения. Так появился "Элиас" для детей, вечеринок и даже для взрослых.

Как играть

Игра состоит из игрового поля и колоды карт, на которых написаны слова. Участники делятся на команды по 2 человека и более. Задача команды — объяснить друг другу как можно больше слов с карточки за отведённое время, но не называя их, а давая определённую ассоциацию. Например: "ехали медведи на…", очевидно, что ответ — "велосипеде". Таким образом, загаданное слово — "велосипед". Чем больше слов отгадала команда, тем больше клеток она пройдёт на игровом поле. Побеждает команда, которая первой достигнет финиша.

"Тик-так бум"

Игра в слова, но с небольшой поправкой. Во время партии действительно происходит "бум". В комплекте представлен пластмассовый детонатор с таймером, который при включении начинает неприятно тикать и в любой момент может прогреметь взрыв. Каждая партия проходит в невероятном напряжении. Бомба хоть и игрушечная, но эмоции всегда настоящие.

Как играть

Игра состоит из карточек, на которых написаны слоги. На каждый раунд берётся одна карта. Игроки по очереди должны придумывать слова с нужным слогом, передавая бомбу по кругу. Но есть проблема: никто не знает, когда бомба взорвётся. От этого напряжение растёт с каждой секундой. Игрок, в чьих руках была бомба на момент взрыва, проигрывает партию.

"Мафия"

Мафия — настоящая классика детских лагерей, студенческих общежитий и поездов. Количество вариаций игры уже давно перевалило за сотню, но она по-прежнему считается одной из лучших компанейских забав на свете. Для игры вы можете обойтись и простой колодой игральных карт, посмотрев правила в Интернете. Но если вы хотите получить ещё и эстетическое удовольствие от игры, то обязательно обратите внимание на издание "Мафия. Вся семья в сборе". Имея перед собой изображение персонажа, игрокам проще ассоциировать себя со своим героем, а это крайне важный элемент игрового процесса.

Как играть

В начале каждой партии выбирается ведущий — человек, который объявляет фазы дня и ночи, а также фиксирует действия игроков. Затем каждый игрок получает перевёрнутую карточку, на которой написана его роль. Крайне важно сохранить её в тайне до конца партии. В оригинальных правилах их всего две: это мирные жители и мафия. Игра делится на две фазы: день — время обсуждений и споров между игроками — и ночь, когда мафия начинает методично истреблять мирных жителей. Каждый ход один или несколько игроков покидают игровой стол, раскрывая всем свою роль. Но делают они это не по собственной воле, а после голосования всех игроков. Условия победы аналогичны для всех сторон. Задача горожан — вычислить всех мафиози, а мафия должна уничтожить всех мирных жителей.