Как правильно впадать в праздничную спячку. Советы сомнологов Многие рассматривают новогодние каникулы, как хороший повод отдохнуть и выспаться. Эксперты по сну рассказали, как это сделать правильно. 31 декабря 2022, 23:40 Обложка © Shutterstock

Спать можно оригинально. Например, композитор, заслуженный деятель искусств России Юрий Каспаров спит два часа вечером (с 19:00 до 21:00) и два часа утром (с 7:00 до 9:00). По его словам, такой режим не даёт сбоев больше 30 лет.

— Всё началось, когда я поступил в Московскую консерваторию, — рассказал он. — При этом мне нужно было как-то зарабатывать деньги, чтобы жить. "Нормальный" режим мне никак не подходил, и, перепробовав разные варианты, я остановился на схеме "два плюс два". И я стал всё успевать! Днём я учился и работал, а ночью сочинял музыку. Сейчас мне уже за шестьдесят, и образ жизни далеко не такой интенсивный. Несколько раз я пробовал перейти на "обычный" режим, но у меня ничего не получилось. Я привык, дискомфорта не испытываю и не вижу ни причин, ни возможностей что-то менять.

Режим сна действительно может быть самым разным — главное, чтобы он вам подходил. А вот резко менять его, по словам сомнологов, вредно. Но именно это большинство людей, дождавшись новогодних каникул, и делают. Конечно, праздники нужны для того, чтобы выспаться, но делать это следует правильно. Иначе потом будет тяжело.

Не улетайте ночью далеко

— Бывает так, что человек привык вставать в 6 утра на работу, а во время длинных выходных начинает вставать в 12 часов дня, — говорит президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов. — А потом ведь нужно вернуться к режиму "подъём в 6 утра". Это сдвиг часовых поясов почти на 6 часов, как перелёт Москва — Иркутск! Если внутренние биологические часы сдвигаются на 2 часа и более, то это уже может сказываться на физическом и психическом состоянии человека.

Адаптация организма к привычному ритму — это сутки за час. То есть, например, если вы на работу вставали в 6, а в праздники — в 12, то разница составляет 6 часов, и восстанавливаться вы будете 6 суток.

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— Поэтому не стоит удивляться, когда говорят, что январь — это мёртвый месяц. После каникул ещё неделю люди банально приходят в себя, — говорит Роман Бузунов.

Не ешьте оливье тазами

Салаты, сладости, алкоголь — всё это часть праздника. Но питание тоже влияет на то, как мы спим.

— Наиболее оптимально поужинать за пару часов до сна. И такое правило должно быть не только в праздники, но и в будни, — говорит заведующий сомнологической лабораторией Университетской клинической больницы № 1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Александр Пальман. — Ложиться спать с набитым желудком — это неправильно. Наш организм может не справиться с перевариванием жирной, тяжёлой пищи, которой мы чаще всего увлекаемся в праздники.

Не заставляйте себя танцевать

— Нет такого правила, что в новогодние праздники обязательно нужно пить, есть и танцевать до 6 утра, — говорит сомнолог Александр Пальман. — Если вам сложно, то не нужно издеваться над организмом. Для молодёжи (и то не для всех) погулять всю ночь — это нормально. Но потом это уже стресс.

Слушайте свой организм, не пытайтесь подражать заядлым тусовщикам, если на самом деле вам уже в час ночи хочется укутаться в одеялко и видеть сны.

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Мелатонин в помощь

Мелатонин — это основной гормон эпифиза (отдел промежуточного мозга, орган нервной и эндокринной системы), регулятор суточных ритмов. Часто его называют "гормон сна". Для борьбы с бессонницей, повышенной утомляемостью и даже с депрессией мелатонин стали производить в виде таблеток. По словам Романа Бузунова, для адаптации к рабочему ритму можно пропить короткий курс этого препарата.

— Есть синтезированный искусственный мелатонин, который можно принимать в течение 4–5 дней после выходных за час до отхода ко сну. Это безрецептурный препарат. Он играет роль адаптогена, поможет легче и быстрее привыкнуть к будням после долгих праздников, — говорит сомнолог.

Но, как и любой препарат, мелатонин имеет противопоказания — среди них беременность, лейкоз, почечная недостаточность и диабет. Поэтому перед применением всё же стоит проконсультироваться с врачом.

Авторы Александра Рыкова