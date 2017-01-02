Сыграйте в это немедленно! Главные новинки января

Обычно в первый месяц года шаром покати, но на сей раз нас ждёт фестиваль JRPG и ещё пара сюрпризов от именитых издателей — Capcom и Sega. Так что если остались деньги после вечеринок и покупки новогодних подарков, самое время вложить их в развлечения.

Платформы: PlayStation 4

Дата выхода: 20 января

Космонавтов тренируют так, чтобы от головокружения их не стошнило в скафандр. Аналогий с покорителями космоса не избежать и при взгляде на героиню Gravity Rush 2 Кэт, которая выписывает кульбиты в воздухе, носится вверх тормашками по потолку и нокаутирует демонов ящиками, не касаясь ногами земли. Иными словами, разработчики перечеркнули труды Исаака Ньютона, но дали взамен ощущение абсолютной свободы и сочную графику в стиле комиксов. А всё ради того, чтобы Кэт в компании подруги Рэйвен и полицейского Сида разобралась, что за чертовщина творится в летающем городе Хексвилле.

Комментарий Лайфа: Gravity Rush уже пыталась перебраться с карманной PlayStation Vita на новую консоль Sony в виде HD-издания. Однако оттуда по-прежнему торчали портативные уши: что годилось для коротких сессий по пути на работу или учёбу, в домашних условиях выдыхалось быстрее откупоренного шампанского. Вот почему во второй части стало больше всего, включая миссии, персонажей и стилей боя, да и увеличенный почти втрое мир игре тоже на пользу.

Платформы: Nintendo 3DS

Дата выхода: 20 января

В японских RPG царит своя атмосфера. Герои путешествуют непременно группой, выясняют отношения в диалогах и время от времени отвлекаются на пошаговые сражения с монстрами, где важна не столько тактика, сколько удачное использование приёмов. С этими нехитрыми правилами многие познакомились как раз благодаря сериалу Dragon Quest, ведь с него и началось повальное увлечение жанром. Сюжет восьмой части, как можно понять из названия, посвящён королю Троду, который стараниями придворного шута превратился в тролля. Чтобы отомстить за своего сюзерена, гвардеец с сюрпризами в биографии должен сколотить ватагу друзей и дать бой силам зла.

Комментарий Лайфа: Для Dragon Quest VIII это не первый релиз: игра скачет по платформам с 2004 года. Но разрази нас гром, если её выход на 3DS не очередной аргумент в пользу портативной консоли Nintendo. Специально для этого издания разработчики придумали несколько новых заданий, двух героев и альтернативную концовку, а для пущего удобства — быстрые сохранения и возможность пропускать случайные бои. Результат трудов выглядит так же вкусно, как мамин борщ.

Платформы: PC, PlayStation 4, PlayStation VR, Xbox One

Дата выхода: 24 января

Едва озвучили дату выхода Resident Evil VII, как отпали все сомнения в том, что Capcom сделает январь. И демо-версия с второстепенным эпизодом в захолустье Луизианы только усилила это предчувствие. Сменив перспективу на вид от первого лица, игра погружает нас в кошмарный мир, где зловеще скрипят половицы, луч фонаря дрожит над гнилыми досками, а кроме героя по коридорам бродят маньяки и твари из ада. К традиционному для ужастиков саспенсу авторы добавили загадки с поиском предметов, записок и потайных устройств. По заверениям разработчиков, придётся вспомнить о скрытности и экономии боеприпасов, а большего поклонникам сериала и желать не приходится.

Комментарий Лайфа: Resident Evil, или, как её называют в Японии, Biohazard, наконец-то открестилась от амплуа шутера, где важны не мурашки по коже, а патроны в дробовике. То есть сериал обратился к собственным истокам: здравствуйте, гнетущая атмосфера, судорожные прятки во тьме и адреналиновый пульс в ушах. Тут бы ещё и "прощай, оружие!" сказать, но кто ж его так просто выбросит?

Платформы: PlayStation 4

Дата выхода: 24 января

Прелесть "Якудзы" в симбиозе забористых драк и увлекательных приключений метросексуалов с татуированными спинами. Выпуск с подзаголовком Zero — не исключение. Однако ноль упомянут не просто так, ведь действие боевика разворачивается в 80-е, когда оба героя криминальной саги, Кадзума и Горо, только начинали свою преступную карьеру. Слоняясь по кварталу красных фонарей, они вышибают деньги из шпаны, участвуют в разборках с враждебным бандами и разучивают приёмы рукопашного боя. А на досуге вваливаются в один из местных клубов ради общения с девушками, партии в маджонг, танцев или караоке — почему бы и нет?

Комментарий Лайфа: У компании Sega осталось два козыря в рукаве, причём оба на любителя — стратегии Total War и японский мордобой в открытом мире. Впрочем, насколько удачным поводом для знакомства с жанром стала Total War: Warhammer, настолько же ловко вводит в курс и новая Yakuza. Если искали повод познакомиться с сериалом и поддаться-таки его обаянию (а оно велико), сейчас самое время.

Платформы: PC, PlayStation 4

Дата выхода: 27 января

Ещё одна сказка о спасении мира в формате японской RPG. Бороздила моря Мидгарда молодая пиратка по имени Вельвет, но однажды она попала на ритуал призыва демонов, из-за которого у неё отросла рука, как у Викуса ван де Мерве из "Района № 9". И это, естественно, обязало девушку бороться со злом. Поскольку в одиночку спасать мир неспортивно, Вельвет то и дело находит союзников, селя их на борту корабля "Ван Эльтия", где раскрывается львиная доля сюжета. В отличие от жанровых собратьев, выходящих в январе, Tales of Berseria выглядит сочно и с куда меньшей долей детского сада.

Комментарий Лайфа: Популярный в Японии цикл насчитывает уже 16 выпусков и пока что не думает сматывать удочки. Ещё бы, один из трёх китов JRPG — наравне с Dragon Quest и Final Fantasy, только Tales славится ещё и идейным консерватизмом. Тем интереснее, что впервые в истории Мидгарда главный герой — девушка, да и выход японской ролевой игры в Steam — тоже большая редкость.

Платформы: PC

Дата выхода: 30 января

Любите медленно, но верно развивать персонажей, наращивая уровни сотнями и часами копаясь в их способностях? А тактические сражения вызывают блеск в глазах? Тогда Disgaea 2 наверняка придётся вам по душе. Пусть никого не смущает дедовский дизайн и банальная преамбула, где первый парень на деревне Адель мстит чертям за родную хату. В конце концов, где ещё героя вызывают в суд за плохое поведение, а затем через подкупы и уговоры он баллотируется в сенат?

Комментарий Лайфа: К выходу на PC Disgaea 2 шла чуть ли не столько же, сколько Dragon Quest VIII добиралась до 3DS. То есть фактически это переиздание игры для PlayStation 2, зато с контентом сразу из двух версий — портативной Dark Hero Days и собственно Cursed Memories. Если не выедают глаза персонажи из мультиков и подслеповатые пиксели, владельцу аккаунта в Steam не грех приобщиться к консольной классике.