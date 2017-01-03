Что ждёт автомобилистов в 2017 году

Прошедший 2016 год выдался богатым на инициативы по ужесточению жизни автомобилистов со стороны депутатов и чиновников. За редкими исключениями, эти перемены добавят водителям головной боли. Лайф напомнит, какие сюрпризы ждут нас в наступающем году.

Ухудшения в ОСАГО

Пожалуй, самые значимые изменения грядут в ОСАГО. Уже с 1 января все страховые компании обязаны выдавать электронные полисы. Тем самым должен быть полностью ликвидирован саботаж страховщиков при выдаче полисов в якобы убыточных регионах, а также вымогательства дополнительных услуг. По идее, достаточно создать личный кабинет, ввести необходимые данные, оплатить положенную сумму и распечатать полученный по почте документ. Нет нужды возить с собой оригинальный бланк, который осенью 2016-го, кстати, поменял цвет и стал розовым. Однако, если очень хочется, то можно заказать доставку полиса на фирменном бланке или забрать его в офисе. Стоимость полиса одинакова как при приобретении в Сети, так и при покупке непосредственно у страховщика.

Самым существенным нововведением станет переход на натуральную форму возмещения. Планируется отмена возможности забрать компенсацию за ДТП деньгами. Повреждённый автомобиль безальтернативно поедет на аффилированный сервис страховщика. В каком виде вернут машину, будут ли компетенции у этих сервисов для разных моделей автомобилей, как страховщиков заставить переделывать брак — это не полный список вопросов к этой инициативе. Стоит отметить, ещё на первых годах жизни обязательной "автогражданки" люди пытались ремонтироваться у страховщиков. Однако вскоре водители стали массово отказываться от этой опции в виду ненадлежащего качества услуг.

Страховщики упирались с поправками ещё в 2016 году, но забуксовали при смене думского коллектива. Теперь рассчитывают протащить свои выгоды ближе к весне. Но и этого им мало. Вместе с ремонтом они просят ввести новый коэффициент, который будет зависеть числа нарушений ПДД: более четырёх раз в год — крупная переплата за полис.

ЭРА-ГЛОНАСС

С 1 января в России нельзя сертифицировать новые автомобили, не оборудованные системой ЭРА-ГЛОНАСС. Да, и старые иномарки без "эры" не выпустят на дороги, если у них ранее не был оформлен сертификат безопасности конструкции транспортного средства. Оборудование "эры" позволяет оперативно вызвать помощь к месту ДТП. Более того, при срабатывания датчика удара на пульт МЧС уходит сигнал, и если водитель не отвечает, то оператор направляет по определившимся координатам оперативную помощь. Одни видят в этом усиление контроля со стороны "большого брата" за гражданами, другие — инструмент для спасения жизней. Конечно же, это нововведение скажется на цене машин, поскольку за дополнительное оборудование в итоге придётся расплачиваться покупателям.

Хуже всего придётся продавцам эксклюзивных авто: при испытаниях необходимо провести краш-тесты как минимум двух машин и заплатить около 200 тыс. евро сертификационному центру. Это может поставить крест на импорте таких автомобилей, как Bugatti Veyron. На практике "эра" становится очередным шагом в сторону поддержки отечественного производителя. Впрочем, максимальный срок жизни одобрения типа транспортного средства — 3 года, так что какие-то машины ещё смогут беспрепятственно попадать на рынок.

Изменения в ПДД

С нового года запрещается перевозка детей в специальных бескаркасных удерживающих устройствах и бустерах. Сейчас правила допускают использование "иных средств", позволяющих закрепить ребёнка штатным ремнём безопасности, но исследования показали, что часто они более опасны, чем даже обычный ремень безопасности. В большинстве своём эти приспособления импортируются из Китая и служат своеобразными дешёвыми аналогами полноценных детских кресел. Против этой проблемы выступили сразу Минпромторг России, Росстандарт, Роспотребнадзор и Федеральная таможенная служба. Программа мероприятий касается не только запрета на производство и эксплуатацию подобных устройств, но и прекращения их ввоза в страну. С другой стороны в связи с этим законодатели сделали послабление: детей в возрасте с 7 лет (ранее только с 12 лет) разрешат пристёгивать обычным ремнём на заднем сиденье. На переднем пассажирском месте — по-прежнему до 12 лет в автокресле.

Планируется, что для водителей со стажем менее двух лет станет обязательной наклейка "Начинающий водитель". Им же запретят буксировку других машин. К счастью, законодатели отказались от идеи ограничить максимальную скорость для новичков на уровне 70 км/ч. Ведь тихоходы в быстром потоке только бы провоцировали аварии. На очереди — отмены некоторых требований ПДД, уходящих корнями во времена СССР, к примеру запрета мотоциклистам разгоняться более 90 км/ч. Понятно, что лет 50–60 назад были совсем другие мотоциклы, для которых эта скорость была предельной.

Цена бензина и дизеля

Увеличиваются акцизы на бензин четвёртого и пятого класса, на дизельное топливо, что автоматом повысит розничную цену горючего на АЗС примерно на 8–12%. То ли ещё будет — в 2018 году акцизы возрастут ещё сильнее, а бензин ниже "Евро-5" и вовсе будет запрещён к продаже. Поскольку цена горючего "сидит" в стоимости каждого продукта, то следом можно ожидать общее подорожание товаров и услуг.

Повышение штрафов

Депутаты обсуждают ряд инициатив по ужесточению наказания за нарушение ПДД, причём некоторые из них уже прошли первое чтение. Должно появиться наказание за "опасное вождение" — такой термин уже внесён в ПДД, но денежного наказания в виде административного штрафа пока нет, ожидаемая сумма — 5 тыс. рублей.

К осени 2017-го ожидается появление штрафа за шины не по сезону. Стоит отметить, что данное требование уже существует в техрегламенте Таможенного союза "О колёсных транспортных средствах". Но его никто не соблюдает, поскольку наказания нет. За летние (либо изношенные) шины штрафовать будут с 1 декабря по 1 марта, за зимние — с 1 июня по 1 сентября. Причём в регионах, где периоды холодной погоды длиннее, чем в центральной России, местные власти смогут увеличить период использования зимних шин.

За три грубых правонарушения думцы предлагают отлучать от руля. Сроки и список нарушений будут обсуждаться в этом году. С отменной санкций в виде снятия номера за усиленную тонировку эта проблема снова пошла в гору. Посему повышение штрафов за незаконную тонировку, а также нарушение правил проезда железнодорожных переездов будут обсуждаться в парламенте. За отсутствие наклеек "Шипы", "Учебное транспортное средство", "Автопоезд" появится штраф в 500 рублей.

Электронный ПТС

С 1 июля этого года синий бумажный бланк паспорта транспортного средства (ПТС) уйдёт в прошлое. Его заменит электронный ПТС, а из документов на автомобиль у владельца на руках останется лишь свидетельство о регистрации транспортного средства. Разумеется, переход будет постепенным, оставшиеся на руках ПТС останутся действительными.

Замена прав в МФЦ

Получить международное водительское удостоверение и заменить права в случае истечения срока действия, порчи или утери можно будет не только в Госавтоинспекции, но и в многофункциональных центрах, работающих по системе единого окна. Список документов на предъявление тот же самый, что в ГИБДД: заявление, документ, удостоверяющий личность, действующая медицинская справка, квитанция об оплате. Один из столичных МФЦ уже приступил к выдаче "прав", все остальные должны быть готовы к этой деятельности к 1 февраля.

Налог на машино-места

Стоимость квадратного метра машино-места часто обходится дороже, чем в квартире, однако возникали сложности с регистрацией приобретённой парковочной площади. Проблема в формулировке, поскольку "Техрегламент о безопасности зданий и сооружений" считал помещением объект, ограниченный строительными конструкциями. Поскольку на многоярусной парковке места выделены только линиями, то регистрировать их отказывались. С 1 января 2017 года вступают в силу поправки в Гражданский кодекс РФ, позволяющие регистрировать машино-место в качестве отдельного объекта недвижимости. После регистрации у государства появляется возможность выставить автовладельцу налог на недвижимость.

Контроль за дальнобойщиками

С феврале 2017-го тариф системы "Платон" (сборы на федеральных трассах с грузовиков грузоподъёмностью свыше 12 тонн) увеличат с 1,53 рубля за километр до 2,6 руб., с июля — до 3,06 руб. В дальнейшем запланирована такса 3,5 руб./км, однако сроки её введения ещё не определены.

Штраф за неуплату существует, но его не всегда выносят. Дело в том, что наказать можно один раз в сутки. Оператор передаёт данные в Госавтоинспекцию, сотрудники которой должны определить тоннаж автомобиля по базе данных и выяснить, не выносилось ли постановление в других подразделениях по маршруту следования. А за сутки дальнобойщики запросто проезжают более тысячи километров! ГИБДД с этой работой не справляется, и сейчас решается вопрос о передаче функции наложения штрафа за данное нарушение от МВД к Ространснадзору. Ожидается, что уже летом дальнобойщики станут получать "письма счастья" от новой организации.

Запрет на въезд в город

В конце 2016 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий региональным и местным властям вводить платный въезд в некоторые зоны городов. Законопроект двигает Минтранс, ухватившись задним умом за Лондон и другие богатые города. Разработчики законопроекта утверждают, что это повысит безопасность движения и будет способствовать улучшению экологии. В документе сказано, что при введении платного въезда необходимо обеспечить альтернативный бесплатный проезд, продумать движение общественного транспорта, организовать парковки и инфраструктуру для велосипедистов. В этом году Минтранс надеется на ускоренное принятие этого скандального проекта. Ряд парламентариев высказался за вынесение этой инициативы на референдум.

Если это дело не пройдёт, то у Минтранса есть план Б. Уже в 2017 году автомобилям, экологический класс которых ниже "Евро-4", могут запретить въезд в некоторые зоны городов. Например, в пределы ТТК в Москве. Уже разработаны новые дорожные знаки. Механизм проверки параметров автомобиля, въезжающего в зону с ограничениями по экологическом классу, достаточно прост: камера считывает номер машины и при обращении к базе данных ГИБДД происходит проверка технических параметров. Сейчас в целом по России экологический класс 63% автомобилей не превышает "Евро-3". В Москве таких машин меньше — около 42%.

Эвакуация автомобилей без номеров

Повсеместное распространение платной парковки в Москве привело к тому, что некоторые владельцы снимают регистрационные знаки, а возвращаясь, вновь ставят их на место. С токи зрения закона ничего противоправного в этом нет: Правила дорожного движения запрещают только движение без номеров, относительно парковки никаких запретов нет. Разумеется, если нет нарушений правил остановки/стоянки. Но столичные власти обеспокоены этой проблемой. Дептранс объявил, что машины без регистрационных знаков будут эвакуировать, поскольку они якобы могут быть причастны к противозаконной деятельности или находиться в угоне. Аргументация слабая и не выдерживает никакой юридической критики — машины с номерами так же может быть причастны к чему-либо. Столичные власти не сдаются и планируют внести изменения в законодательстве, позволяющее эвакуировать автомобили без регистрационных знаков с платных парковок.