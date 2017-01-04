Как празднуют Новый год герои видеоигр
Бандиты ли это из Grand Theft Auto или орки из World of Warcraft — все герои мира виртуального, как и реального, заслуживают право на праздники и отдых. Лайф собрал для вас дайджест внутриигровых событий этих новогодних праздников, на которые вы всё ещё можете успеть.
Коллаж © L!FE. Фото: © vk.com/the_elder_council, © facebook.com/gearsofwar4thecoalition, кадр видео “League of Legends: Снегопаденная сказка | трейлер образов”. Скриншот © L!FE
The Elder Scrolls Online
Когда: с 16 декабря по 4 января
Первым делом отправляемся в Тамприэль, где праздник уже близится к своему логическому завершению. Когда ваш персонаж заберёт бесплатный свиток в одном из девяти магазинов, ему откроется специальная миссия, приуроченная к проходящему в игре фестивалю "Новая жизнь".
Наградой за её успешное выполнение станет сундук, содержащий памятный скин, крафтовый материал, а также один из трёх праздничных предметов. Успешное же выполнение всех заданий ознаменуется получением особого достижения и откроет доступ к особой покраске доспехов.
Перед боевыми подвигами, к слову, не забудьте отведать мёд из бочки Бреды, повысив таким образом на ближайшие два часа получаемый внутриигровой опыт.
Gears of War 4
Когда: с 16 декабря по 4 января
Примерно в то же время, что и в The Elder Scrolls Online, заканчивается праздник и в главном шутере прошлого года для Windows 10 и Xbox One.
Событие тут, впрочем, носит сугубо визуальный характер: к Gearsmas'у бойцов вооружённых сил Коалиции Объединённых Государств, Ламбертов и Саранчу нарядили в симпатичные свитеры. Грозное оружие же украсили гирляндами и подвергли азотной заморозке.
Впрочем, всё это не за просто так. Каждый набор одёжек и видоизменённых пушек обойдётся игрокам в 400 кредитов.
Grand Theft Auto V
Когда: с 20 декабря до 9 января
Платить также придётся грабителям, наёмным убийцам и преступникам другого рода из мультиплеера Grand Theft Auto V — GTA Online. Впрочем, к Новому году и Рождеству каждый уважающий себя игрок уже наверняка скопил пару миллионов в виртуальной валюте.
Так что же можно прикупить прямо сейчас в Лос-Сантосе?
Во-первых, праздничные костюмы, колпаки, шляпы, макси Санта-Клауса и прочую праздничную мишуру, кочующую от фестиваля к фестивалю уже который год подряд. Хотя пару новых для себя нарядов смогут урвать даже самые искушённые любители виртуального шоппинга.
Во-вторых, автомобили и недвижимость. Вплоть до конца праздников игроки смогут приобрести спорткары и танки, гаражи и пентхаусы со скидкой до 25%.
Ну и, конечно, пиротехнические установки. Почему бы не отпраздновать год Красного Петуха масштабным салютом?
League of Legends
Когда: с 14 декабря по 10 января
А вот герои популярной онлайн-игры League of Legends и вовсе не празднуют привычные нам Рождество и Новый год. Вместо этого они отмечают Снегопадень — праздник снега, лишённый каких-то религиозных и этнических корней.
К этому дню своими новыми нарядами обзавелись Браум, Грейвз и Карма, а карта сменила свою привычную зелёную расцветку на серебристо-белую.
Кроме того, игроки получили новые иконки профилей и виды ящиков с сокровищами. Один из последних, с особо ценными призами, получить можно только с помощью ремесла и покупая другие хекстековые сундуки.