Кибердинозавры, покорители космоса и Человек-паук. Главные игры 2017 года

Год намечается крайне насыщенный: если составить список из игр, которые вызвали массовые восторги на различных презентациях и выходят в 2017-м, наберётся штук 20–30. В эту же подборку попали самые масштабные проекты (не дополнения или переиздания), которые будут интересны подавляющему большинству. Или, например, во многом определят судьбу новой консоли.

Horizon: Zero Dawn

Платформы: PS4

Дата выхода: 1 марта

От создателей серии футуристических шутеров Killzone можно было ждать чего угодно — например, ещё один шутер, — но они смогли удивить. Оказалось, что Killzone: Shadow Fall, ставшая частью стартовой линейки PS4, была лишь "побочным проектом", в то время как основные силы Guerilla Games работали над совсем другой игрой. Постапокалиптический мир, в котором природа одержала верх на цивилизацией, улицы мегаполисов превратились в леса и поля, а миром правят кибердинозавры и другая роботическая "живность" — вот что представляет из себя Horizon: Zero Dawn.

Но она интригует не только колоритным сеттингом: разработчики взялись за несвойственный им жанр ролевой игры (пусть и с примесью экшена), а в команду пригласили выходцев из BioWare и CD Projekt RED. Sony определённо делает большую ставку на проект: в 2017-м он должен стать одной из главных, если не главной причиной купить PS4 (а то и PS4 Pro). Наверное, не зря.

Mass Effect: Andromeda

Платформы: PC, PS4, Xbox One.

Дата выхода: весна

BioWare последних лет — объект самых эмоциональных перепалок тех, кто до сих пор любит творчество студии и тех, чьё разочарование в ней после Mass Effect 3 или Dragon Age: Inquisition уже перешло в ненависть. Уже только по этой причине Andromeda обязательно будет у геймеров на слуху.

К тому же даже если игра и правда окажется "Inquisition в космосе", в этот раз у неё не будет соперника, эквивалентного "Ведьмаку 3". Выбора у поклонников дорогих экшен-RPG особо и нет — так что, вполне вероятно, BioWare использует эту возможность, чтобы вернуть некогда лояльных игроков. Или завоевать новых: Andromeda начнёт новую историю, никак не связанную с "трилогией Шепарда".

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Платформы: Wii U, Switch

Дата выхода: первая половина года

Каждая "Зельда" — это всегда событие. Всё-таки речь идёт об одной из главных серий Nintendo, каждая часть которой обычно оправдывает многолетнее ожидание. Breath of the Wild интересна и тем, что в ней игрок будет волен не только исследовать немаленький открытый мир, а окажется в настоящей "песочнице". Линк будет выживать, нападать на лагеря бандитов, решать многочисленные физические головоломки с помощью создания и перемещения предметов и, конечно, исследовать подземелья. В Сети игру сравнивают с The Elder Scrolls: Skyrim — кажется, небезосновательно.

Ещё The Legend of Zelda: Breath of the Wild станет определяющим релизом для новой консоли Nintendo Switch. С Wii U у компании не задалось: она продалась не в пример хуже Wii, на ней вышло неприлично мало громких эксклюзивов. Поэтому важно, чтобы новая "Зельда" помогла Nintendo успешно начать новое поколение. Налажать с ней компания просто не может себе позволить.

Red Dead Redemption 2

Платформы: PS4, Xbox One

Дата выхода: конец 2017-го

"GTA про ковбоев", как мы называем её в редакции, — это, в общем-то, исчерпывающее описание Red Dead Redemption 2. Нужно лишь уточнить две вещи. Во-первых, это не клон известной серии, а именно что её воплощение в сеттинге Дикого Запада: разработкой заняты те же люди из Rockstar Games. Во-вторых, правильнее назвать её именно "GTA V про ковбоев" — в этот раз играть предстоит сразу за трёх ковбоев, а не одного.

Пока у игры есть всего лишь один короткий тизер — Rockstar традиционно не спешит показывать промоматериалы. Да и зачем, если это и так один из самых ожидаемых проектов года?

Безымянная игра о Человеке-пауке

Платформы: PS4

Дата выхода: 2017 год

Мегакорпорации Marvel, видимо, наскучило доминировать только на рынке комиксов и кино. Боссы компании не так давно открыто заявили, что намереваются похожим образом захватить и игровую индустрию. Те не всегда удачные игры по лицензиям, которые выходили до этого, — детский лепет в сравнении с текущим планом гиганта.

Поэтому новую игру о Человеке-пауке анонсировали помпезно, под оркестровый аккомпанемент на презентации Sony на E3 2016, с роликом настолько зрелищным, что им рекламируют мощную PS4 Pro. Разработчик проекта соответствующий: Insomniac Games, которая за последние пару лет запомнилась яркой Sunset Overdrive и безупречным ремейком платформера Ratchet & Clank.

К слову, пока мир ждёт новых роликов по игре, уже состоялись анонсы файтинга Marvel vs. Capcom: Infinite и игросериала по "Стражам галактики" от Telltale по лицензиям всё того же издательства.